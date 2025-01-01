Динамо Загреб - Милан 29 Января прямая трансляция
Стадион: Максимир (Загреб, Хорватия), вместимость: 37168
29 Января 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 8-й тур
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо З - Милан, которое состоится 29 Января 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 8-й тур, оно проводится на стадионе: Максимир (Загреб, Хорватия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо З
Загреб, Хорватия
Милан
Милан, Италия
|33
|вр
|Иван Невистич
|22
|зщ
|Стефан Ристовски
|13
|зщ
|Сами Ммаэ
|6
|зщ
|Максим Бернауэр
|4
|зщ
|Рауль Торренте
|18
|зщ
|Ронаэль Пьер-Габриэль
|7
|пз
|Лука Стойкович
|5
|пз
|Ариян Адеми
|10
|пз
|Мартин Батурина
|20
|нп
|Марко Пьяца
|17
|нп
|Сандро Куленович
|16
|вр
|Мик Меньян
|46
|зщ
|Маттео Габбиа
|31
|зщ
|Страхиня Павлович
|19
|зщ
|Тео Эрнандес
|42
|пз
|Филиппо Терраччано
|4
|пз
|Исмаэль Беннасер
|29
|пз
|Юссуф Фофана
|11
|пз
|Кристиан Пулишич
|14
|пз
|Тейани Рейндерс
|10
|пз
|Рафаэл Леау
|7
|нп
|Альваро Мората
Главные тренеры
|Ненад Бьелица
|Фабио Каннаваро
|Сержиу Консейсау
История личных встреч
|25.10.2022
|Лига чемпионов
|Группа E. 5-й тур
|0 : 4
|14.09.2022
|Лига чемпионов
|Группа E. 2-й тур
|3 : 1
|25.01.2025
|Хорватия — Первая лига
|19-й тур
|3 : 1
|22.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|3 : 0
|22.12.2024
|Хорватия — Первая лига
|18-й тур
|3 : 2
|14.12.2024
|Хорватия — Первая лига
|17-й тур
|3 : 1
|10.12.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|0 : 0
|26.01.2025
|Италия — Серия А
|22-й тур
|3 : 2
|22.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|1 : 0
|18.01.2025
|Италия — Серия А
|21-й тур
|2 : 0
|14.01.2025
|Италия — Серия А
|19-й тур
|1 : 2
|11.01.2025
|Италия — Серия А
|20-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Ливерпуль
|7
|21
| 2
1/8 финала
|Барселона
|7
|18
| 3
1/8 финала
|Арсенал
|7
|16
| 4
1/8 финала
|Интер М
|7
|16
| 5
1/8 финала
|Атлетико М
|7
|15
| 6
1/8 финала
|Милан
|7
|15
| 7
1/8 финала
|Аталанта
|7
|14
| 8
1/8 финала
|Байер
|7
|13
| 9
Плей-офф
|Астон Вилла
|7
|13
| 10
Плей-офф
|Монако
|7
|13
| 11
Плей-офф
|Фейеноорд
|7
|13
| 12
Плей-офф
|Лилль
|7
|13
| 13
Плей-офф
|Брест
|7
|13
| 14
Плей-офф
|Боруссия Д
|7
|12
| 15
Плей-офф
|Бавария
|7
|12
| 16
Плей-офф
|Реал Мадрид
|7
|12
| 17
Плей-офф
|Ювентус
|7
|12
| 18
Плей-офф
|Селтик
|7
|12
| 19
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|7
|11
| 20
Плей-офф
|Брюгге
|7
|11
| 21
Плей-офф
|Бенфика
|7
|10
| 22
Плей-офф
|ПСЖ
|7
|10
| 23
Плей-офф
|Спортинг
|7
|10
| 24
Плей-офф
|Штутгарт
|7
|10
|25
|Манчестер Сити
|7
|8
|26
|Динамо З
|7
|8
|27
|Шахтёр
|7
|7
|28
|Болонья
|7
|5
|29
|Спарта П
|7
|4
|30
|РБ Лейпциг
|7
|3
|31
|Жирона
|7
|3
|32
|Црвена Звезда
|7
|3
|33
|Штурм
|7
|3
|34
|Ред Булл Зальцбург
|7
|3
|35
|Слован Бр
|7
|0
|36
|Янг Бойз
|7
|0