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Динамо Загреб - Милан 29 Января прямая трансляция

Стадион: Максимир (Загреб, Хорватия), вместимость: 37168
29 Января 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 8-й тур
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция);
Динамо З
Милан

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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо З - Милан, которое состоится 29 Января 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 8-й тур, оно проводится на стадионе: Максимир (Загреб, Хорватия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо З
Загреб, Хорватия
Милан
Милан, Италия
33 Хорватия вр Иван Невистич
22 Северная Македония зщ Стефан Ристовски
13 Марокко зщ Сами Ммаэ
6 Франция зщ Максим Бернауэр
4 Испания зщ Рауль Торренте
18 Франция зщ Ронаэль Пьер-Габриэль
7 Хорватия пз Лука Стойкович
5 Северная Македония пз Ариян Адеми
10 Хорватия пз Мартин Батурина
20 Хорватия нп Марко Пьяца
17 Хорватия нп Сандро Куленович
16 Франция вр Мик Меньян
46 Италия зщ Маттео Габбиа
31 Сербия зщ Страхиня Павлович
19 Франция зщ Тео Эрнандес
42 Италия пз Филиппо Терраччано
4 Алжир пз Исмаэль Беннасер
29 Франция пз Юссуф Фофана
11 США пз Кристиан Пулишич
14 Нидерланды пз Тейани Рейндерс
10 Португалия пз Рафаэл Леау
7 Испания нп Альваро Мората
Главные тренеры
Хорватия Ненад Бьелица
Италия Фабио Каннаваро
Португалия Сержиу Консейсау
История личных встреч
25.10.2022 Лига чемпионов Группа E. 5-й тур Динамо З0 : 4Милан
14.09.2022 Лига чемпионов Группа E. 2-й тур Милан3 : 1Динамо З
25.01.2025 Хорватия — Первая лига 19-й тур Динамо З3 : 1
22.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 7-й тур 3 : 0Динамо З
22.12.2024 Хорватия — Первая лига 18-й тур Динамо З3 : 2
14.12.2024 Хорватия — Первая лига 17-й тур 3 : 1Динамо З
10.12.2024 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур Динамо З0 : 0
26.01.2025 Италия — Серия А 22-й тур Милан3 : 2
22.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 7-й тур Милан1 : 0
18.01.2025 Италия — Серия А 21-й тур 2 : 0Милан
14.01.2025 Италия — Серия А 19-й тур 1 : 2Милан
11.01.2025 Италия — Серия А 20-й тур Милан1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Ливерпуль721
2
1/8 финала
Барселона718
3
1/8 финала
Арсенал716
4
1/8 финала
Интер М716
5
1/8 финала
Атлетико М715
6
1/8 финала
Милан715
7
1/8 финала
Аталанта714
8
1/8 финала
Байер713
9
Плей-офф
Астон Вилла713
10
Плей-офф
Монако713
11
Плей-офф
Фейеноорд713
12
Плей-офф
Лилль713
13
Плей-офф
Брест713
14
Плей-офф
Боруссия Д712
15
Плей-офф
Бавария712
16
Плей-офф
Реал Мадрид712
17
Плей-офф
Ювентус712
18
Плей-офф
Селтик712
19
Плей-офф
ПСВ Эйндховен711
20
Плей-офф
Брюгге711
21
Плей-офф
Бенфика710
22
Плей-офф
ПСЖ710
23
Плей-офф
Спортинг710
24
Плей-офф
Штутгарт710
25 Манчестер Сити78
26 Динамо З78
27 Шахтёр77
28 Болонья75
29 Спарта П74
30 РБ Лейпциг73
31 Жирона73
32 Црвена Звезда73
33 Штурм73
34 Ред Булл Зальцбург73
35 Слован Бр70
36 Янг Бойз70

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