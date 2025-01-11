Брест - Реал Мадрид 29 Января прямая трансляция
Стадион: Стад дю Рудуру (Генгам, Франция), вместимость: 19003
29 Января 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 8-й тур
Главный судья: Эспен Эскос (Норвегия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брест - Реал Мадрид, которое состоится 29 Января 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 8-й тур, оно проводится на стадионе: Стад дю Рудуру (Генгам, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брест
Брест, Франция
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
|40
|вр
|Марко Бизот
|7
|зщ
|Кенни Лала
|5
|зщ
|Брендан Шардонне
|3
|зщ
|Абдулайе Ндиайе
|26
|пз
|Матиас Перейра Лаж
|6
|пз
|Эдимилсон Фернандеш
|45
|пз
|Махди Камара
|8
|пз
|Юго Маньетти
|10
|нп
|Ромен дель Кастильо
|17
|нп
|Абдалла Сима
|19
|нп
|Людовик Ажорк
|1
|вр
|Тибо Куртуа
|35
|зщ
|Рауль Асенсио
|22
|зщ
|Антонио Рюдигер
|23
|зщ
|Ферлан Менди
|8
|пз
|Федерико Вальверде
|14
|пз
|Орельен Тчуамени
|10
|пз
|Лука Модрич
|21
|пз
|Браим Диас
|5
|пз
|Джуд Беллингем
|11
|пз
|Родриго
|9
|нп
|Килиан Мбаппе
Главные тренеры
|Эрик Руа
|Карло Анчелотти
История личных встреч
|26.01.2025
|Франция — Лига 1
|19-й тур
|0 : 1
|22.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|2 : 0
|18.01.2025
|Франция — Лига 1
|18-й тур
|1 : 2
|15.01.2025
|Кубок Франции
|1/16 финала
|2 : 1
|11.01.2025
|Франция — Лига 1
|17-й тур
|2 : 1
|25.01.2025
|Испания — Примера
|21-й тур
|0 : 3
|22.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|5 : 1
|19.01.2025
|Испания — Примера
|20-й тур
|4 : 1
|16.01.2025
|Кубок Испании
|1/8 финала
|5 : 2 ДВ
|12.01.2025
|Суперкубок Испании
|Финал
|2 : 5
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Брест» — «Реал». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Ливерпуль
|7
|21
| 2
1/8 финала
|Барселона
|7
|18
| 3
1/8 финала
|Арсенал
|7
|16
| 4
1/8 финала
|Интер М
|7
|16
| 5
1/8 финала
|Атлетико М
|7
|15
| 6
1/8 финала
|Милан
|7
|15
| 7
1/8 финала
|Аталанта
|7
|14
| 8
1/8 финала
|Байер
|7
|13
| 9
Плей-офф
|Астон Вилла
|7
|13
| 10
Плей-офф
|Монако
|7
|13
| 11
Плей-офф
|Фейеноорд
|7
|13
| 12
Плей-офф
|Лилль
|7
|13
| 13
Плей-офф
|Брест
|7
|13
| 14
Плей-офф
|Боруссия Д
|7
|12
| 15
Плей-офф
|Бавария
|7
|12
| 16
Плей-офф
|Реал Мадрид
|7
|12
| 17
Плей-офф
|Ювентус
|7
|12
| 18
Плей-офф
|Селтик
|7
|12
| 19
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|7
|11
| 20
Плей-офф
|Брюгге
|7
|11
| 21
Плей-офф
|Бенфика
|7
|10
| 22
Плей-офф
|ПСЖ
|7
|10
| 23
Плей-офф
|Спортинг
|7
|10
| 24
Плей-офф
|Штутгарт
|7
|10
|25
|Манчестер Сити
|7
|8
|26
|Динамо З
|7
|8
|27
|Шахтёр
|7
|7
|28
|Болонья
|7
|5
|29
|Спарта П
|7
|4
|30
|РБ Лейпциг
|7
|3
|31
|Жирона
|7
|3
|32
|Црвена Звезда
|7
|3
|33
|Штурм
|7
|3
|34
|Ред Булл Зальцбург
|7
|3
|35
|Слован Бр
|7
|0
|36
|Янг Бойз
|7
|0