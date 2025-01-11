03:10 ()
Свернуть список

Брест - Реал Мадрид 29 Января прямая трансляция

Стадион: Стад дю Рудуру (Генгам, Франция), вместимость: 19003
29 Января 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 8-й тур
Главный судья: Эспен Эскос (Норвегия);
Брест
Реал Мадрид

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брест - Реал Мадрид, которое состоится 29 Января 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 8-й тур, оно проводится на стадионе: Стад дю Рудуру (Генгам, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брест
Брест, Франция
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
40НидерландыврМарко Бизот
7ФранциязщКенни Лала
5ФранциязщБрендан Шардонне
3СенегалзщАбдулайе Ндиайе
26ФранцияпзМатиас Перейра Лаж
6ШвейцарияпзЭдимилсон Фернандеш
45ФранцияпзМахди Камара
8ФранцияпзЮго Маньетти
10ФранциянпРомен дель Кастильо
17СенегалнпАбдалла Сима
19ФранциянпЛюдовик Ажорк
1БельгияврТибо Куртуа
35ИспаниязщРауль Асенсио
22ГерманиязщАнтонио Рюдигер
23ФранциязщФерлан Менди
8УругвайпзФедерико Вальверде
14ФранцияпзОрельен Тчуамени
10ХорватияпзЛука Модрич
21ИспанияпзБраим Диас
5АнглияпзДжуд Беллингем
11Бразилияпз Родриго
9ФранциянпКилиан Мбаппе
Главные тренеры
ФранцияЭрик Руа
ИталияКарло Анчелотти
История личных встреч
26.01.2025Франция — Лига 119-й тур0 : 1Брест
22.01.2025Лига чемпионовОбщий этап. 7-й тур2 : 0Брест
18.01.2025Франция — Лига 118-й тур1 : 2Брест
15.01.2025Кубок Франции1/16 финалаБрест2 : 1
11.01.2025Франция — Лига 117-й турБрест2 : 1
25.01.2025Испания — Примера21-й тур0 : 3Реал Мадрид
22.01.2025Лига чемпионовОбщий этап. 7-й турРеал Мадрид5 : 1
19.01.2025Испания — Примера20-й турРеал Мадрид4 : 1
16.01.2025Кубок Испании1/8 финалаРеал Мадрид5 : 2 ДВ
12.01.2025Суперкубок ИспанииФиналРеал Мадрид2 : 5
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Брест» — «Реал». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Ливерпуль721
2
1/8 финала
Барселона718
3
1/8 финала
Арсенал716
4
1/8 финала
Интер М716
5
1/8 финала
Атлетико М715
6
1/8 финала
Милан715
7
1/8 финала
Аталанта714
8
1/8 финала
Байер713
9
Плей-офф
Астон Вилла713
10
Плей-офф
Монако713
11
Плей-офф
Фейеноорд713
12
Плей-офф
Лилль713
13
Плей-офф
Брест713
14
Плей-офф
Боруссия Д712
15
Плей-офф
Бавария712
16
Плей-офф
Реал Мадрид712
17
Плей-офф
Ювентус712
18
Плей-офф
Селтик712
19
Плей-офф
ПСВ Эйндховен711
20
Плей-офф
Брюгге711
21
Плей-офф
Бенфика710
22
Плей-офф
ПСЖ710
23
Плей-офф
Спортинг710
24
Плей-офф
Штутгарт710
25 Манчестер Сити78
26 Динамо З78
27 Шахтёр77
28 Болонья75
29 Спарта П74
30 РБ Лейпциг73
31 Жирона73
32 Црвена Звезда73
33 Штурм73
34 Ред Булл Зальцбург73
35 Слован Бр70
36 Янг Бойз70

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close