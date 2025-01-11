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Барселона - Аталанта 29 Января прямая трансляция

Стадион: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания), вместимость: 55926
29 Января 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 8-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Барселона
Аталанта

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Аталанта, которое состоится 29 Января 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 8-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Барселона
Барселона, Испания
Аталанта
Бергамо, Италия
25ПольшаврВойцех Щенсны
23ФранциязщЖюль Кунде
4УругвайзщРональд Араухо
2ИспаниязщПау Кубарси
3ИспаниязщАлекс Бальде
17ИспанияпзМарк Касадо
8Испанияпз Педри
19ИспанияпзЛамин Ямаль
6Испанияпз Гави
11Бразилияпз Рафинья
9ПольшанпРоберт Левандовски
29ИталияврМарко Карнезекки
19АлбаниязщБерат Джимсити
4ШвециязщИсак Хин
23Босния и ГерцеговиназщСеад Колашинац
16ИталиязщРауль Белланова
15НидерландызщМартен де Рон
22ИталиязщМаттео Руджери
13Бразилияпз Эдерсон
8ХорватияпзМарио Пашалич
11НигерияпзАдемола Лукман
17БельгияпзШарль Де Кетеларе
Главные тренеры
ГерманияХанс-Дитер Флик
ИталияДжан Пьеро Гасперини
История личных встреч
26.01.2025Испания — Примера21-й турБарселона7 : 1
21.01.2025Лига чемпионовОбщий этап. 7-й тур4 : 5Барселона
18.01.2025Испания — Примера20-й тур1 : 1Барселона
15.01.2025Кубок Испании1/8 финалаБарселона5 : 1
12.01.2025Суперкубок ИспанииФинал2 : 5Барселона
25.01.2025Италия — Серия А22-й тур1 : 2Аталанта
21.01.2025Лига чемпионовОбщий этап. 7-й турАталанта5 : 0
18.01.2025Италия — Серия А21-й турАталанта2 : 3
14.01.2025Италия — Серия А19-й турАталанта1 : 1
11.01.2025Италия — Серия А20-й тур0 : 0Аталанта
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Барселона» — «Аталанта». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Ливерпуль721
2
1/8 финала
Барселона718
3
1/8 финала
Арсенал716
4
1/8 финала
Интер М716
5
1/8 финала
Атлетико М715
6
1/8 финала
Милан715
7
1/8 финала
Аталанта714
8
1/8 финала
Байер713
9
Плей-офф
Астон Вилла713
10
Плей-офф
Монако713
11
Плей-офф
Фейеноорд713
12
Плей-офф
Лилль713
13
Плей-офф
Брест713
14
Плей-офф
Боруссия Д712
15
Плей-офф
Бавария712
16
Плей-офф
Реал Мадрид712
17
Плей-офф
Ювентус712
18
Плей-офф
Селтик712
19
Плей-офф
ПСВ Эйндховен711
20
Плей-офф
Брюгге711
21
Плей-офф
Бенфика710
22
Плей-офф
ПСЖ710
23
Плей-офф
Спортинг710
24
Плей-офф
Штутгарт710
25 Манчестер Сити78
26 Динамо З78
27 Шахтёр77
28 Болонья75
29 Спарта П74
30 РБ Лейпциг73
31 Жирона73
32 Црвена Звезда73
33 Штурм73
34 Ред Булл Зальцбург73
35 Слован Бр70
36 Янг Бойз70

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