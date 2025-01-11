Барселона - Аталанта 29 Января прямая трансляция
Стадион: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания), вместимость: 55926
29 Января 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 8-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Аталанта, которое состоится 29 Января 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 8-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Барселона
Барселона, Испания
Аталанта
Бергамо, Италия
|25
|вр
|Войцех Щенсны
|23
|зщ
|Жюль Кунде
|4
|зщ
|Рональд Араухо
|2
|зщ
|Пау Кубарси
|3
|зщ
|Алекс Бальде
|17
|пз
|Марк Касадо
|8
|пз
|Педри
|19
|пз
|Ламин Ямаль
|6
|пз
|Гави
|11
|пз
|Рафинья
|9
|нп
|Роберт Левандовски
|29
|вр
|Марко Карнезекки
|19
|зщ
|Берат Джимсити
|4
|зщ
|Исак Хин
|23
|зщ
|Сеад Колашинац
|16
|зщ
|Рауль Белланова
|15
|зщ
|Мартен де Рон
|22
|зщ
|Маттео Руджери
|13
|пз
|Эдерсон
|8
|пз
|Марио Пашалич
|11
|пз
|Адемола Лукман
|17
|пз
|Шарль Де Кетеларе
Главные тренеры
|Ханс-Дитер Флик
|Джан Пьеро Гасперини
История личных встреч
|26.01.2025
|Испания — Примера
|21-й тур
|7 : 1
|21.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|4 : 5
|18.01.2025
|Испания — Примера
|20-й тур
|1 : 1
|15.01.2025
|Кубок Испании
|1/8 финала
|5 : 1
|12.01.2025
|Суперкубок Испании
|Финал
|2 : 5
|25.01.2025
|Италия — Серия А
|22-й тур
|1 : 2
|21.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|5 : 0
|18.01.2025
|Италия — Серия А
|21-й тур
|2 : 3
|14.01.2025
|Италия — Серия А
|19-й тур
|1 : 1
|11.01.2025
|Италия — Серия А
|20-й тур
|0 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Барселона» — «Аталанта». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Ливерпуль
|7
|21
| 2
1/8 финала
|Барселона
|7
|18
| 3
1/8 финала
|Арсенал
|7
|16
| 4
1/8 финала
|Интер М
|7
|16
| 5
1/8 финала
|Атлетико М
|7
|15
| 6
1/8 финала
|Милан
|7
|15
| 7
1/8 финала
|Аталанта
|7
|14
| 8
1/8 финала
|Байер
|7
|13
| 9
Плей-офф
|Астон Вилла
|7
|13
| 10
Плей-офф
|Монако
|7
|13
| 11
Плей-офф
|Фейеноорд
|7
|13
| 12
Плей-офф
|Лилль
|7
|13
| 13
Плей-офф
|Брест
|7
|13
| 14
Плей-офф
|Боруссия Д
|7
|12
| 15
Плей-офф
|Бавария
|7
|12
| 16
Плей-офф
|Реал Мадрид
|7
|12
| 17
Плей-офф
|Ювентус
|7
|12
| 18
Плей-офф
|Селтик
|7
|12
| 19
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|7
|11
| 20
Плей-офф
|Брюгге
|7
|11
| 21
Плей-офф
|Бенфика
|7
|10
| 22
Плей-офф
|ПСЖ
|7
|10
| 23
Плей-офф
|Спортинг
|7
|10
| 24
Плей-офф
|Штутгарт
|7
|10
|25
|Манчестер Сити
|7
|8
|26
|Динамо З
|7
|8
|27
|Шахтёр
|7
|7
|28
|Болонья
|7
|5
|29
|Спарта П
|7
|4
|30
|РБ Лейпциг
|7
|3
|31
|Жирона
|7
|3
|32
|Црвена Звезда
|7
|3
|33
|Штурм
|7
|3
|34
|Ред Булл Зальцбург
|7
|3
|35
|Слован Бр
|7
|0
|36
|Янг Бойз
|7
|0