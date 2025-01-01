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Боруссия Д - Шахтёр 29 Января прямая трансляция

Стадион: Дортмунд (Дортмунд, Германия), вместимость: 81365
29 Января 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 8-й тур
Главный судья: Гленн Нюберг (Борленге, Швеция);
Боруссия Д
Шахтёр

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Шахтёр, которое состоится 29 Января 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 8-й тур, оно проводится на стадионе: Дортмунд (Дортмунд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Шахтёр
Украина
1ШвейцарияврГрегор Кобель
26НорвегиязщЮлиан Рюэрсон
3ГерманиязщВальдемар Антон
4ГерманиязщНико Шлоттербек
5АлжирзщРами Бенсебаини
13ГерманияпзПаскаль Грос
23ГерманияпзЭмре Джан
27ГерманияпзКарим Адейеми
10ГерманияпзЮлиан Брандт
43АнглиянпДжейми Байно-Гиттенс
9ГвинеянпСеру Гирасси
31УкраинаврДмитрий Ризнык
17БразилиязщВинисиус Аугусто
5УкраиназщВалерий Бондарь
22УкраиназщНиколай Матвиенко
16ГрузиязщИраклий Азаров
8УкраинапзДмитрий Крыськив
38Бразилияпз Педриньо
30БразилияпзМарлон Гомес
10УкраинапзГеоргий Судаков
37Бразилиянп Кевин
2Буркина-ФасонпЛассина Траоре
Главные тренеры
ТурцияНури Шахин
НидерландыМарино Пушич
История личных встреч
05.03.2013Лига чемпионов1/8 финала. 2-й матчБоруссия Д3 : 0Шахтёр
13.02.2013Лига чемпионов1/8 финала. 1-й матчШахтёр2 : 2Боруссия Д
25.01.2025Германия — Бундеслига19-й турБоруссия Д2 : 2
21.01.2025Лига чемпионовОбщий этап. 7-й тур2 : 1Боруссия Д
17.01.2025Германия — Бундеслига18-й тур2 : 0Боруссия Д
14.01.2025Германия — Бундеслига17-й тур4 : 2Боруссия Д
10.01.2025Германия — Бундеслига16-й турБоруссия Д2 : 3
22.01.2025Лига чемпионовОбщий этап. 7-й турШахтёр2 : 0
15.12.2024Украина — Премьер-лига17-й тур1 : 0Шахтёр
10.12.2024Лига чемпионовОбщий этап. 6-й турШахтёр1 : 5
05.12.2024Украина — Премьер-лига16-й турШахтёр3 : 1
01.12.2024Украина — Премьер-лига15-й турШахтёр1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Боруссия» (Дортмунд) — «Шахтёр». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Ливерпуль721
2
1/8 финала
Барселона718
3
1/8 финала
Арсенал716
4
1/8 финала
Интер М716
5
1/8 финала
Атлетико М715
6
1/8 финала
Милан715
7
1/8 финала
Аталанта714
8
1/8 финала
Байер713
9
Плей-офф
Астон Вилла713
10
Плей-офф
Монако713
11
Плей-офф
Фейеноорд713
12
Плей-офф
Лилль713
13
Плей-офф
Брест713
14
Плей-офф
Боруссия Д712
15
Плей-офф
Бавария712
16
Плей-офф
Реал Мадрид712
17
Плей-офф
Ювентус712
18
Плей-офф
Селтик712
19
Плей-офф
ПСВ Эйндховен711
20
Плей-офф
Брюгге711
21
Плей-офф
Бенфика710
22
Плей-офф
ПСЖ710
23
Плей-офф
Спортинг710
24
Плей-офф
Штутгарт710
25 Манчестер Сити78
26 Динамо З78
27 Шахтёр77
28 Болонья75
29 Спарта П74
30 РБ Лейпциг73
31 Жирона73
32 Црвена Звезда73
33 Штурм73
34 Ред Булл Зальцбург73
35 Слован Бр70
36 Янг Бойз70

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