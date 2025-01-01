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Манчестер Сити - Брюгге 29 Января прямая трансляция

Стадион: Этихад (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
29 Января 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 8-й тур
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания);
Манчестер Сити
Брюгге

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Брюгге, которое состоится 29 Января 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 8-й тур, оно проводится на стадионе: Этихад (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Брюгге
Брюгге, Бельгия
31Бразилиявр Эдерсон
5АнглиязщДжон Стоунз
25ШвейцариязщМануэль Аканджи
24ХорватиязщЙошко Гвардиол
26Бразилиязщ Савио
82АнглияпзРико Льюис
8ХорватияпзМатео Ковачич
17БельгияпзКевин Де Брёйне
47АнглияпзФил Фоден
10АнглияпзДжек Грилиш
9НорвегиянпЭрлинг Холанд
22БельгияврСимон Миньоле
64БельгиязщКириани Саббе
4ЭквадорзщХоэль Ордоньес
44БельгиязщБрандон Мехеле
55БельгиязщМаксим Де Кёйпер
30ШвейцарияпзАрдон Яшари
21ПольшапзМихал Скурась
10НорвегияпзУго Ветлесен
20БельгияпзХанс Ванакен
8ГрецияпзХристос Дзолис
9ИспаниянпФерран Жутгла
Главные тренеры
ИспанияХосеп Гвардиола
БельгияНики Хайен
История личных встреч
03.11.2021Лига чемпионовГруппа A. 4-й турМанчестер Сити4 : 1Брюгге
19.10.2021Лига чемпионовГруппа A. 3-й турБрюгге1 : 5Манчестер Сити
25.01.2025Англия — Премьер-лига23-й турМанчестер Сити3 : 1
22.01.2025Лига чемпионовОбщий этап. 7-й тур4 : 2Манчестер Сити
19.01.2025Англия — Премьер-лига22-й тур0 : 6Манчестер Сити
14.01.2025Англия — Премьер-лига21-й тур2 : 2Манчестер Сити
11.01.2025Кубок Англии1/32 финалаМанчестер Сити8 : 0
25.01.2025Бельгия — Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 23-й турБрюгге1 : 1
21.01.2025Лига чемпионовОбщий этап. 7-й турБрюгге0 : 0
18.01.2025Бельгия — Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 22-й турБрюгге4 : 2
15.01.2025Кубок Бельгии1/2 финала. 1-й матчБрюгге2 : 1
12.01.2025Бельгия — Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 21-й тур0 : 3Брюгге
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Манчестер Сити» — «Брюгге». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Ливерпуль721
2
1/8 финала
Барселона718
3
1/8 финала
Арсенал716
4
1/8 финала
Интер М716
5
1/8 финала
Атлетико М715
6
1/8 финала
Милан715
7
1/8 финала
Аталанта714
8
1/8 финала
Байер713
9
Плей-офф
Астон Вилла713
10
Плей-офф
Монако713
11
Плей-офф
Фейеноорд713
12
Плей-офф
Лилль713
13
Плей-офф
Брест713
14
Плей-офф
Боруссия Д712
15
Плей-офф
Бавария712
16
Плей-офф
Реал Мадрид712
17
Плей-офф
Ювентус712
18
Плей-офф
Селтик712
19
Плей-офф
ПСВ Эйндховен711
20
Плей-офф
Брюгге711
21
Плей-офф
Бенфика710
22
Плей-офф
ПСЖ710
23
Плей-офф
Спортинг710
24
Плей-офф
Штутгарт710
25 Манчестер Сити78
26 Динамо З78
27 Шахтёр77
28 Болонья75
29 Спарта П74
30 РБ Лейпциг73
31 Жирона73
32 Црвена Звезда73
33 Штурм73
34 Ред Булл Зальцбург73
35 Слован Бр70
36 Янг Бойз70

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