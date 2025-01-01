Манчестер Сити - Брюгге 29 Января прямая трансляция
Стадион: Этихад (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
29 Января 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 8-й тур
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Брюгге, которое состоится 29 Января 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 8-й тур, оно проводится на стадионе: Этихад (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Брюгге
Брюгге, Бельгия
|31
|вр
|Эдерсон
|5
|зщ
|Джон Стоунз
|25
|зщ
|Мануэль Аканджи
|24
|зщ
|Йошко Гвардиол
|26
|зщ
|Савио
|82
|пз
|Рико Льюис
|8
|пз
|Матео Ковачич
|17
|пз
|Кевин Де Брёйне
|47
|пз
|Фил Фоден
|10
|пз
|Джек Грилиш
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
|22
|вр
|Симон Миньоле
|64
|зщ
|Кириани Саббе
|4
|зщ
|Хоэль Ордоньес
|44
|зщ
|Брандон Мехеле
|55
|зщ
|Максим Де Кёйпер
|30
|пз
|Ардон Яшари
|21
|пз
|Михал Скурась
|10
|пз
|Уго Ветлесен
|20
|пз
|Ханс Ванакен
|8
|пз
|Христос Дзолис
|9
|нп
|Ферран Жутгла
Главные тренеры
|Хосеп Гвардиола
|Ники Хайен
История личных встреч
|03.11.2021
|Лига чемпионов
|Группа A. 4-й тур
|4 : 1
|19.10.2021
|Лига чемпионов
|Группа A. 3-й тур
|1 : 5
|25.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|23-й тур
|3 : 1
|22.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|4 : 2
|19.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|22-й тур
|0 : 6
|14.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|21-й тур
|2 : 2
|11.01.2025
|Кубок Англии
|1/32 финала
|8 : 0
|25.01.2025
|Бельгия — Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 23-й тур
|1 : 1
|21.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|0 : 0
|18.01.2025
|Бельгия — Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 22-й тур
|4 : 2
|15.01.2025
|Кубок Бельгии
|1/2 финала. 1-й матч
|2 : 1
|12.01.2025
|Бельгия — Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 21-й тур
|0 : 3
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Манчестер Сити» — «Брюгге». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Ливерпуль
|7
|21
| 2
1/8 финала
|Барселона
|7
|18
| 3
1/8 финала
|Арсенал
|7
|16
| 4
1/8 финала
|Интер М
|7
|16
| 5
1/8 финала
|Атлетико М
|7
|15
| 6
1/8 финала
|Милан
|7
|15
| 7
1/8 финала
|Аталанта
|7
|14
| 8
1/8 финала
|Байер
|7
|13
| 9
Плей-офф
|Астон Вилла
|7
|13
| 10
Плей-офф
|Монако
|7
|13
| 11
Плей-офф
|Фейеноорд
|7
|13
| 12
Плей-офф
|Лилль
|7
|13
| 13
Плей-офф
|Брест
|7
|13
| 14
Плей-офф
|Боруссия Д
|7
|12
| 15
Плей-офф
|Бавария
|7
|12
| 16
Плей-офф
|Реал Мадрид
|7
|12
| 17
Плей-офф
|Ювентус
|7
|12
| 18
Плей-офф
|Селтик
|7
|12
| 19
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|7
|11
| 20
Плей-офф
|Брюгге
|7
|11
| 21
Плей-офф
|Бенфика
|7
|10
| 22
Плей-офф
|ПСЖ
|7
|10
| 23
Плей-офф
|Спортинг
|7
|10
| 24
Плей-офф
|Штутгарт
|7
|10
|25
|Манчестер Сити
|7
|8
|26
|Динамо З
|7
|8
|27
|Шахтёр
|7
|7
|28
|Болонья
|7
|5
|29
|Спарта П
|7
|4
|30
|РБ Лейпциг
|7
|3
|31
|Жирона
|7
|3
|32
|Црвена Звезда
|7
|3
|33
|Штурм
|7
|3
|34
|Ред Булл Зальцбург
|7
|3
|35
|Слован Бр
|7
|0
|36
|Янг Бойз
|7
|0