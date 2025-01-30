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Монпелье - Ланс 31 Января прямая трансляция

Стадион: Моссон-Мондиаль 98 (Монпелье, Франция), вместимость: 32939
31 Января 2025 года в 22:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 20-й тур
Главный судья: Бастьен Дешепи (Франция);
Монпелье
Ланс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монпелье - Ланс, которое состоится 31 Января 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Моссон-Мондиаль 98 (Монпелье, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монпелье
Монпелье
Ланс
Ланс
40 Франция вр Бенжамен Леком
29 Камерун зщ Энцо Чато
4 Мали зщ Кики Куяте
5 Мали зщ Модибо Саньян
17 Франция зщ Тео Сент-Люс
19 Франция пз Рабби Нзингула
22 Франция пз Халил Файад
13 Франция пз Жорис Шотар
11 Франция пз Тежи Саванье
9 Иордания пз Мусса Аль-Тамари
10 Тунис нп Вахби Хазри
30 Австралия вр Мэтью Райан
29 Польша зщ Пшемыслав Франковски
24 Франция зщ Жонатан Гради
20 Франция зщ Маланг Сарр
14 Аргентина зщ Факундо Медина
28 Франция пз Адриен Томассон
18 Франция пз Анди Диуф
11 Франция пз Анжело Фюльжини
19 Франция пз Годюэн Куалипу
8 Ангола нп Мбала Н'Зола
21 Марокко нп Анасс Зарури
Главные тренеры
Франция Жан-Луи Гассе
Бельгия Уильям Стилл
Бельгия Эдвард Стилл
История личных встреч
08.12.2024 Франция — Лига 1 14-й тур Ланс2 : 0Монпелье
19.05.2024 Франция - Лига 1 34-й тур Ланс2 : 2Монпелье
08.12.2023 Франция - Лига 1 15-й тур Монпелье0 : 0Ланс
25.02.2023 Франция - Лига 1 25-й тур Монпелье1 : 1Ланс
15.10.2022 Франция - Лига 1 11-й тур Ланс1 : 0Монпелье
20.04.2022 Франция - Лига 1 33-й тур Ланс2 : 0Монпелье
17.10.2021 Франция - Лига 1 10-й тур Монпелье1 : 0Ланс
30.01.2021 Франция - Лига 1 22-й тур Монпелье1 : 2Ланс
12.12.2020 Франция - Лига 1 14-й тур Ланс2 : 3Монпелье
10.05.2015 Франция - Лига 1 36-й тур Ланс0 : 1Монпелье
26.01.2025 Франция — Лига 1 19-й тур 1 : 2Монпелье
17.01.2025 Франция — Лига 1 18-й тур Монпелье2 : 1
12.01.2025 Франция — Лига 1 17-й тур Монпелье1 : 3
04.01.2025 Франция — Лига 1 16-й тур 1 : 0Монпелье
21.12.2024 Кубок Франции 1/32 финала 4 : 0Монпелье
26.01.2025 Франция — Лига 1 19-й тур Ланс1 : 0
18.01.2025 Франция — Лига 1 18-й тур Ланс1 : 2
12.01.2025 Франция — Лига 1 17-й тур 1 : 2Ланс
05.01.2025 Франция — Лига 1 16-й тур Ланс0 : 1
22.12.2024 Кубок Франции 1/32 финала Ланс1 : 1 3 : 4
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ1947
2
Лига чемпионов
Марсель1937
3
Лига чемпионов
Монако1934
4
Квалификация Лиги чемпионов
Ницца1933
5
Лига Европы
Лилль1932
6
Квалификация Лиги конференций
Лион1930
7 Ланс1930
8 Брест1928
9 Страсбург1927
10 Тулуза1925
11 Осер1923
12 Реймс1922
13 Анже1922
14 Нант1918
15 Сент-Этьен1918
16
Стыковая зона
Ренн1917
17
Зона вылета
Монпелье1915
18
Зона вылета
Гавр1913

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