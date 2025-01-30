Монпелье - Ланс 31 Января прямая трансляция
Стадион: Моссон-Мондиаль 98 (Монпелье, Франция), вместимость: 32939
31 Января 2025 года в 22:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 20-й тур
Главный судья: Бастьен Дешепи (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монпелье - Ланс, которое состоится 31 Января 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Моссон-Мондиаль 98 (Монпелье, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монпелье
Монпелье
Ланс
Ланс
|40
|вр
|Бенжамен Леком
|29
|зщ
|Энцо Чато
|4
|зщ
|Кики Куяте
|5
|зщ
|Модибо Саньян
|17
|зщ
|Тео Сент-Люс
|19
|пз
|Рабби Нзингула
|22
|пз
|Халил Файад
|13
|пз
|Жорис Шотар
|11
|пз
|Тежи Саванье
|9
|пз
|Мусса Аль-Тамари
|10
|нп
|Вахби Хазри
|30
|вр
|Мэтью Райан
|29
|зщ
|Пшемыслав Франковски
|24
|зщ
|Жонатан Гради
|20
|зщ
|Маланг Сарр
|14
|зщ
|Факундо Медина
|28
|пз
|Адриен Томассон
|18
|пз
|Анди Диуф
|11
|пз
|Анжело Фюльжини
|19
|пз
|Годюэн Куалипу
|8
|нп
|Мбала Н'Зола
|21
|нп
|Анасс Зарури
Главные тренеры
|Жан-Луи Гассе
|Уильям Стилл
|Эдвард Стилл
История личных встреч
|08.12.2024
|Франция — Лига 1
|14-й тур
|2 : 0
|19.05.2024
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|2 : 2
|08.12.2023
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|0 : 0
|25.02.2023
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|1 : 1
|15.10.2022
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|1 : 0
|20.04.2022
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|2 : 0
|17.10.2021
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|1 : 0
|30.01.2021
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|1 : 2
|12.12.2020
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|2 : 3
|10.05.2015
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|0 : 1
|26.01.2025
|Франция — Лига 1
|19-й тур
|1 : 2
|17.01.2025
|Франция — Лига 1
|18-й тур
|2 : 1
|12.01.2025
|Франция — Лига 1
|17-й тур
|1 : 3
|04.01.2025
|Франция — Лига 1
|16-й тур
|1 : 0
|21.12.2024
|Кубок Франции
|1/32 финала
|4 : 0
|26.01.2025
|Франция — Лига 1
|19-й тур
|1 : 0
|18.01.2025
|Франция — Лига 1
|18-й тур
|1 : 2
|12.01.2025
|Франция — Лига 1
|17-й тур
|1 : 2
|05.01.2025
|Франция — Лига 1
|16-й тур
|0 : 1
|22.12.2024
|Кубок Франции
|1/32 финала
|1 : 1 3 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|19
|47
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|19
|37
| 3
Лига чемпионов
|Монако
|19
|34
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Ницца
|19
|33
| 5
Лига Европы
|Лилль
|19
|32
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лион
|19
|30
|7
|Ланс
|19
|30
|8
|Брест
|19
|28
|9
|Страсбург
|19
|27
|10
|Тулуза
|19
|25
|11
|Осер
|19
|23
|12
|Реймс
|19
|22
|13
|Анже
|19
|22
|14
|Нант
|19
|18
|15
|Сент-Этьен
|19
|18
| 16
Стыковая зона
|Ренн
|19
|17
| 17
Зона вылета
|Монпелье
|19
|15
| 18
Зона вылета
|Гавр
|19
|13