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Парма - Лечче 31 Января прямая трансляция

Стадион: Эннио Тардини (Парма, Италия), вместимость: 21473
31 Января 2025 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 23-й тур
Главный судья: Симоне Содза (Италия);
Парма
Лечче

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Парма - Лечче, которое состоится 31 Января 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Эннио Тардини (Парма, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Парма
Парма
Лечче
Лечче
31 Япония вр Дзион Судзуки
21 Италия зщ Алессандро Вольякко
5 Аргентина зщ Лаутаро Валенти
14 Италия зщ Эмануэле Валери
20 Франция пз Антуан Эно
16 Бельгия пз Мандела Кейта
19 Швейцария пз Симон Зом
98 Румыния пз Деннис Ман
27 Бразилия пз Эрнани
28 Румыния пз Валентин Михэйлэ
30 Босния и Герцеговина нп Милан Джурич
30 Италия вр Владимиро Фальконе
12 Франция зщ Фредерик Жильбер
6 Италия зщ Федерико Баскиротто
19 Франция зщ Габи Жан
13 Дания зщ Патрик Доргу
25 Италия зщ Антонино Галло
14 Исландия пз Торир Йоханн Хельгасон
29 Мали пз Лассана Кулибали
75 Франция пз Бальтазар Пьерре
9 Черногория нп Никола Крстович
7 Испания нп Тете
Главные тренеры
Италия Фабио Пеккья
Италия Марко Джампаоло
История личных встреч
21.09.2024 Италия — Серия А 5-й тур Лечче2 : 2Парма
01.11.2023 Кубок Италии 1/16 финала Лечче2 : 4Парма
19.03.2022 Италия - Серия B Серия B. 31-й тур Парма0 : 0Лечче
07.11.2021 Италия - Серия B Серия B. 12-й тур Лечче4 : 0Парма
15.08.2021 Кубок Италии 1-й раунд Парма1 : 3Лечче
02.08.2020 Италия - Серия А 38-й тур Лечче3 : 4Парма
13.01.2020 Италия - Серия А 19-й тур Парма2 : 0Лечче
29.04.2012 Италия - Серия А 35-й тур Лечче1 : 2Парма
18.12.2011 Италия - Серия А 16-й тур Парма3 : 3Лечче
02.02.2011 Италия - Серия А 23-й тур Парма0 : 1Лечче
26.01.2025 Италия — Серия А 22-й тур 3 : 2Парма
19.01.2025 Италия — Серия А 21-й тур Парма1 : 1
12.01.2025 Италия — Серия А 20-й тур 1 : 0Парма
05.01.2025 Италия — Серия А 19-й тур 0 : 0Парма
28.12.2024 Италия — Серия А 18-й тур Парма2 : 1
26.01.2025 Италия — Серия А 22-й тур Лечче0 : 4
19.01.2025 Италия — Серия А 21-й тур 4 : 1Лечче
11.01.2025 Италия — Серия А 20-й тур 1 : 3Лечче
05.01.2025 Италия — Серия А 19-й тур Лечче0 : 0
30.12.2024 Италия — Серия А 18-й тур 2 : 0Лечче
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи2253
2
Лига чемпионов
Интер М2150
3
Лига чемпионов
Аталанта2246
4
Лига чемпионов
Лацио2239
5
Лига Европы
Ювентус2237
6
Квалификация Лиги конференций
Фиорентина2136
7 Милан2134
8 Болонья2134
9 Рома2230
10 Дженоа2226
11 Торино2226
12 Удинезе2226
13 Комо2222
14 Эмполи2221
15 Кальяри2221
16 Лечче2220
17 Верона2220
18
Зона вылета
Парма2220
19
Зона вылета
Венеция2216
20
Зона вылета
Монца2213

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