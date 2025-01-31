Парма - Лечче 31 Января прямая трансляция
Стадион: Эннио Тардини (Парма, Италия), вместимость: 21473
31 Января 2025 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 23-й тур
Главный судья: Симоне Содза (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Парма - Лечче, которое состоится 31 Января 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Эннио Тардини (Парма, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Парма
Парма
Лечче
Лечче
|31
|вр
|Дзион Судзуки
|21
|зщ
|Алессандро Вольякко
|5
|зщ
|Лаутаро Валенти
|14
|зщ
|Эмануэле Валери
|20
|пз
|Антуан Эно
|16
|пз
|Мандела Кейта
|19
|пз
|Симон Зом
|98
|пз
|Деннис Ман
|27
|пз
|Эрнани
|28
|пз
|Валентин Михэйлэ
|30
|нп
|Милан Джурич
|30
|вр
|Владимиро Фальконе
|12
|зщ
|Фредерик Жильбер
|6
|зщ
|Федерико Баскиротто
|19
|зщ
|Габи Жан
|13
|зщ
|Патрик Доргу
|25
|зщ
|Антонино Галло
|14
|пз
|Торир Йоханн Хельгасон
|29
|пз
|Лассана Кулибали
|75
|пз
|Бальтазар Пьерре
|9
|нп
|Никола Крстович
|7
|нп
|Тете
Главные тренеры
|Фабио Пеккья
|Марко Джампаоло
История личных встреч
|21.09.2024
|Италия — Серия А
|5-й тур
|2 : 2
|01.11.2023
|Кубок Италии
|1/16 финала
|2 : 4
|19.03.2022
|Италия - Серия B
|Серия B. 31-й тур
|0 : 0
|07.11.2021
|Италия - Серия B
|Серия B. 12-й тур
|4 : 0
|15.08.2021
|Кубок Италии
|1-й раунд
|1 : 3
|02.08.2020
|Италия - Серия А
|38-й тур
|3 : 4
|13.01.2020
|Италия - Серия А
|19-й тур
|2 : 0
|29.04.2012
|Италия - Серия А
|35-й тур
|1 : 2
|18.12.2011
|Италия - Серия А
|16-й тур
|3 : 3
|02.02.2011
|Италия - Серия А
|23-й тур
|0 : 1
|26.01.2025
|Италия — Серия А
|22-й тур
|3 : 2
|19.01.2025
|Италия — Серия А
|21-й тур
|1 : 1
|12.01.2025
|Италия — Серия А
|20-й тур
|1 : 0
|05.01.2025
|Италия — Серия А
|19-й тур
|0 : 0
|28.12.2024
|Италия — Серия А
|18-й тур
|2 : 1
|26.01.2025
|Италия — Серия А
|22-й тур
|0 : 4
|19.01.2025
|Италия — Серия А
|21-й тур
|4 : 1
|11.01.2025
|Италия — Серия А
|20-й тур
|1 : 3
|05.01.2025
|Италия — Серия А
|19-й тур
|0 : 0
|30.12.2024
|Италия — Серия А
|18-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|22
|53
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|21
|50
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|22
|46
| 4
Лига чемпионов
|Лацио
|22
|39
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|22
|37
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Фиорентина
|21
|36
|7
|Милан
|21
|34
|8
|Болонья
|21
|34
|9
|Рома
|22
|30
|10
|Дженоа
|22
|26
|11
|Торино
|22
|26
|12
|Удинезе
|22
|26
|13
|Комо
|22
|22
|14
|Эмполи
|22
|21
|15
|Кальяри
|22
|21
|16
|Лечче
|22
|20
|17
|Верона
|22
|20
| 18
Зона вылета
|Парма
|22
|20
| 19
Зона вылета
|Венеция
|22
|16
| 20
Зона вылета
|Монца
|22
|13