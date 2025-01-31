Вердер - Майнц 31 Января прямая трансляция
Стадион: Вонинвест Везерштадион (Бремен, Германия), вместимость: 42358
31 Января 2025 года в 22:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 20-й тур
Главный судья: Мартин Петерзен (Штутгарт, Германия);
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вердер - Майнц, которое состоится 31 Января 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Вонинвест Везерштадион (Бремен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вердер
Бремен
Майнц
Майнц
|1
|вр
|Михаэль Цеттерер
|4
|зщ
|Никлас Штарк
|32
|зщ
|Марко Фридль
|3
|зщ
|Антони Юнг
|8
|зщ
|Митчелл-Элия Вайзер
|29
|зщ
|Исса Каборе
|10
|пз
|Леонардо Биттенкорт
|14
|пз
|Сенне Линен
|20
|пз
|Романо Шмид
|17
|нп
|Марко Грюлль
|7
|нп
|Марвин Дукш
|27
|вр
|Робин Центнер
|21
|зщ
|Данни да Коста
|16
|зщ
|Штефан Белл
|31
|зщ
|Доминик Кор
|19
|зщ
|Антони Каси
|2
|зщ
|Филипп Мвене
|6
|пз
|Каисю Сано
|18
|пз
|Надим Амири
|8
|пз
|Пауль Небель
|7
|пз
|Ли Джэ Сон
|44
|нп
|Нельсон Вайпер
Главные тренеры
|Оле Вернер
|Бо Хенриксен
История личных встреч
|15.09.2024
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|1 : 2
|03.02.2024
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|0 : 1
|02.09.2023
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|4 : 0
|08.04.2023
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|2 : 2
|15.10.2022
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|0 : 2
|21.04.2021
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|0 : 1
|19.12.2020
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|0 : 1
|20.06.2020
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|3 : 1
|17.12.2019
|Германия - Бундеслига
|16-й тур
|0 : 5
|30.03.2019
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|3 : 1
|25.01.2025
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|2 : 2
|19.01.2025
|Германия — Бундеслига
|18-й тур
|0 : 2
|15.01.2025
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|3 : 3
|12.01.2025
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|4 : 2
|21.12.2024
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|4 : 1
|25.01.2025
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|2 : 0
|19.01.2025
|Германия — Бундеслига
|18-й тур
|2 : 1
|14.01.2025
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|1 : 0
|11.01.2025
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|2 : 0
|21.12.2024
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|19
|48
| 2
Лига чемпионов
|Байер
|19
|42
| 3
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|19
|37
| 4
Лига чемпионов
|Штутгарт
|19
|32
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|19
|32
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Майнц
|19
|31
|7
|Вольфсбург
|19
|28
|8
|Боруссия М
|19
|27
|9
|Вердер
|19
|27
|10
|Фрайбург
|19
|27
|11
|Боруссия Д
|19
|26
|12
|Аугсбург
|19
|25
|13
|Санкт-Паули
|19
|20
|14
|Унион
|19
|19
|15
|Хоффенхайм
|19
|18
| 16
Стыковая зона
|Хайденхайм
|19
|14
| 17
Зона вылета
|Хольштайн
|19
|12
| 18
Зона вылета
|Бохум
|19
|12