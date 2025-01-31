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Вердер - Майнц 31 Января прямая трансляция

Стадион: Вонинвест Везерштадион (Бремен, Германия), вместимость: 42358
31 Января 2025 года в 22:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 20-й тур
Главный судья: Мартин Петерзен (Штутгарт, Германия);
Вердер
Майнц

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вердер - Майнц, которое состоится 31 Января 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Вонинвест Везерштадион (Бремен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вердер
Бремен
Майнц
Майнц
1 Германия вр Михаэль Цеттерер
4 Германия зщ Никлас Штарк
32 Австрия зщ Марко Фридль
3 Германия зщ Антони Юнг
8 Германия зщ Митчелл-Элия Вайзер
29 Буркина-Фасо зщ Исса Каборе
10 Германия пз Леонардо Биттенкорт
14 Бельгия пз Сенне Линен
20 Австрия пз Романо Шмид
17 Австрия нп Марко Грюлль
7 Германия нп Марвин Дукш
27 Германия вр Робин Центнер
21 Германия зщ Данни да Коста
16 Германия зщ Штефан Белл
31 Германия зщ Доминик Кор
19 Франция зщ Антони Каси
2 Австрия зщ Филипп Мвене
6 Япония пз Каисю Сано
18 Германия пз Надим Амири
8 Германия пз Пауль Небель
7 Южная Корея пз Ли Джэ Сон
44 Германия нп Нельсон Вайпер
Главные тренеры
Германия Оле Вернер
Дания Бо Хенриксен
История личных встреч
15.09.2024 Германия — Бундеслига 3-й тур Майнц1 : 2Вердер
03.02.2024 Германия - Бундеслига 20-й тур Майнц0 : 1Вердер
02.09.2023 Германия - Бундеслига 3-й тур Вердер4 : 0Майнц
08.04.2023 Германия - Бундеслига 27-й тур Майнц2 : 2Вердер
15.10.2022 Германия - Бундеслига 10-й тур Вердер0 : 2Майнц
21.04.2021 Германия - Бундеслига 30-й тур Вердер0 : 1Майнц
19.12.2020 Германия - Бундеслига 13-й тур Майнц0 : 1Вердер
20.06.2020 Германия - Бундеслига 33-й тур Майнц3 : 1Вердер
17.12.2019 Германия - Бундеслига 16-й тур Вердер0 : 5Майнц
30.03.2019 Германия - Бундеслига 27-й тур Вердер3 : 1Майнц
25.01.2025 Германия — Бундеслига 19-й тур 2 : 2Вердер
19.01.2025 Германия — Бундеслига 18-й тур Вердер0 : 2
15.01.2025 Германия — Бундеслига 17-й тур Вердер3 : 3
12.01.2025 Германия — Бундеслига 16-й тур 4 : 2Вердер
21.12.2024 Германия — Бундеслига 15-й тур Вердер4 : 1
25.01.2025 Германия — Бундеслига 19-й тур Майнц2 : 0
19.01.2025 Германия — Бундеслига 18-й тур 2 : 1Майнц
14.01.2025 Германия — Бундеслига 17-й тур 1 : 0Майнц
11.01.2025 Германия — Бундеслига 16-й тур Майнц2 : 0
21.12.2024 Германия — Бундеслига 15-й тур 1 : 3Майнц
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1948
2
Лига чемпионов
Байер1942
3
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф1937
4
Лига чемпионов
Штутгарт1932
5
Лига Европы
РБ Лейпциг1932
6
Квалификация Лиги конференций
Майнц1931
7 Вольфсбург1928
8 Боруссия М1927
9 Вердер1927
10 Фрайбург1927
11 Боруссия Д1926
12 Аугсбург1925
13 Санкт-Паули1920
14 Унион1919
15 Хоффенхайм1918
16
Стыковая зона
Хайденхайм1914
17
Зона вылета
Хольштайн1912
18
Зона вылета
Бохум1912

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