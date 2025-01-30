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Блэкберн Роверс - Престон Норт Энд 31 Января прямая трансляция

Стадион: Ивуд Парк (Блэкберн, Англия), вместимость: 31367
31 Января 2025 года в 23:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 30-й тур
Блэкберн Роверс
Престон Норт Энд

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Блэкберн Роверс - Престон Норт Энд, которое состоится 31 Января 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Ивуд Парк (Блэкберн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Блэкберн Роверс
Блэкберн
Престон Норт Энд
Престон
Главные тренеры
Англия Пол Хекингботтом
История личных встреч
22.09.2024 Англия — Чемпионшип 6-й тур Престон Норт Энд0 : 0Блэкберн Роверс
17.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 33-й тур Престон Норт Энд2 : 2Блэкберн Роверс
10.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 16-й тур Блэкберн Роверс1 : 2Престон Норт Энд
22.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур Престон Норт Энд1 : 1Блэкберн Роверс
10.12.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 22-й тур Блэкберн Роверс1 : 4Престон Норт Энд
25.04.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур Престон Норт Энд1 : 4Блэкберн Роверс
04.12.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 21-й тур Блэкберн Роверс1 : 0Престон Норт Энд
12.02.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 29-й тур Блэкберн Роверс1 : 2Престон Норт Энд
24.11.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 13-й тур Престон Норт Энд0 : 3Блэкберн Роверс
11.01.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 27-й тур Блэкберн Роверс1 : 1Престон Норт Энд
25.01.2025 Англия — Чемпионшип 29-й тур 2 : 1Блэкберн Роверс
21.01.2025 Англия — Чемпионшип 28-й тур Блэкберн Роверс0 : 2
18.01.2025 Англия — Чемпионшип 27-й тур 1 : 0Блэкберн Роверс
15.01.2025 Англия — Чемпионшип 16-й тур Блэкберн Роверс3 : 0
11.01.2025 Кубок Англии 1/32 финала 0 : 1Блэкберн Роверс
25.01.2025 Англия — Чемпионшип 29-й тур Престон Норт Энд2 : 1
21.01.2025 Англия — Чемпионшип 28-й тур 1 : 2Престон Норт Энд
18.01.2025 Англия — Чемпионшип 27-й тур 0 : 0Престон Норт Энд
14.01.2025 Кубок Англии 1/32 финала Престон Норт Энд2 : 1
04.01.2025 Англия — Чемпионшип 26-й тур Престон Норт Энд1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед2960
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед2958
3
Плей-офф
Бёрнли2957
4
Плей-офф
Сандерленд2955
5
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион2944
6
Плей-офф
Мидлсбро2944
7 Блэкберн Роверс2942
8 Бристоль Сити2941
9 Уотфорд2941
10 Шеффилд Уэнсдей2941
11 Норвич Сити2939
12 Ковентри Сити2938
13 Куинз Парк Рейнджерс2938
14 Миллуолл2937
15 Престон Норт Энд2937
16 Оксфорд Юнайтед2936
17 Суонси Сити2934
18 Кардифф Сити2931
19 Халл Сити2929
20 Сток Сити2929
21 Портсмут2929
22
Зона вылета
Дерби Каунти2927
23
Зона вылета
Лутон Таун2926
24
Зона вылета
Плимут Аргайл2922

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