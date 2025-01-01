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Вулверхэмптон - Астон Вилла 01 Февраля прямая трансляция

Стадион: Молине (Вулверхэмптон, Англия), вместимость: 34624
01 Февраля 2025 года в 20:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 24-й тур
Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия);
Вулверхэмптон
Астон Вилла

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вулверхэмптон - Астон Вилла, которое состоится 01 Февраля 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Молине (Вулверхэмптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Астон Вилла
Бирмингем
1ПортугалияврЖозе Са
2ИрландиязщМэтт Доэрти
4УругвайзщСантьяго Буэно
12Кот-д'ИвуарзщЭммануэль Агбаду
22ПортугалиязщНелсон Семеду
3АлжирзщРайан Аит-Нури
7Бразилияпз Андре Триндаде
20АнглияпзТомми Дойл
29ПортугалиянпГонсалу Гедеш
11Южная КореянпХван Хи Чан
10БразилиянпМатеус Кунья
23АргентинаврЭмилиано Мартинес
26НидерландызщЛамар Богард
4АнглиязщЭзри Конса
12ФранциязщЛука Динь
44ФранцияпзБубакар Камара
7ШотландияпзДжон Макгинн
8БельгияпзЮри Тилеманс
41АнглияпзДжейкоб Рэмси
31ЯмайканпЛеон Бэйли
27АнглиянпМорган Роджерс
11АнглиянпОлли Уоткинс
Главные тренеры
АнглияГари О'Нил
ПортугалияВитор Перейра
ПортугалияВитор Перейра
ИспанияУнаи Эмери
История личных встреч
21.09.2024Англия — Премьер-лига5-й турАстон Вилла3 : 1Вулверхэмптон
30.03.2024Англия - Премьер-лига30-й турАстон Вилла2 : 0Вулверхэмптон
08.10.2023Англия - Премьер-лига8-й турВулверхэмптон1 : 1Астон Вилла
06.05.2023Англия - Премьер-лига35-й турВулверхэмптон1 : 0Астон Вилла
04.01.2023Англия - Премьер-лига19-й турАстон Вилла1 : 1Вулверхэмптон
02.04.2022Англия - Премьер-лига31-й турВулверхэмптон2 : 1Астон Вилла
16.10.2021Англия - Премьер-лига8-й турАстон Вилла2 : 3Вулверхэмптон
06.03.2021Англия - Премьер-лига27-й турАстон Вилла0 : 0Вулверхэмптон
12.12.2020Англия - Премьер-лига12-й турВулверхэмптон0 : 1Астон Вилла
27.06.2020Англия - Премьер-лига32-й турАстон Вилла0 : 1Вулверхэмптон
25.01.2025Англия — Премьер-лига23-й турВулверхэмптон0 : 1
20.01.2025Англия — Премьер-лига22-й тур3 : 1Вулверхэмптон
15.01.2025Англия — Премьер-лига21-й тур3 : 0Вулверхэмптон
11.01.2025Кубок Англии1/32 финала1 : 2Вулверхэмптон
06.01.2025Англия — Премьер-лига20-й турВулверхэмптон0 : 3
29.01.2025Лига чемпионовОбщий этап. 8-й турАстон Вилла4 : 2
26.01.2025Англия — Премьер-лига23-й турАстон Вилла1 : 1
21.01.2025Лига чемпионовОбщий этап. 7-й тур1 : 0Астон Вилла
18.01.2025Англия — Премьер-лига22-й тур2 : 2Астон Вилла
15.01.2025Англия — Премьер-лига21-й тур0 : 1Астон Вилла
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль2253
2
Лига чемпионов
Арсенал2347
3
Лига чемпионов
Ноттингем Форест2344
4
Лига чемпионов
Манчестер Сити2341
5
Лига Европы
Ньюкасл Юнайтед2341
6 Челси2340
7 Борнмут2340
8 Астон Вилла2337
9 Брайтон энд Хоув Альбион2334
10 Фулхэм2333
11 Брентфорд2331
12 Манчестер Юнайтед2329
13 Кристал Пэлас2327
14 Вест Хэм Юнайтед2327
15 Тоттенхэм Хотспур2324
16 Эвертон2223
17 Лестер Сити2317
18
Зона вылета
Вулверхэмптон2316
19
Зона вылета
Ипсвич Таун2316
20
Зона вылета
Саутгемптон236

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