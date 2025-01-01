Вулверхэмптон - Астон Вилла 01 Февраля прямая трансляция
Стадион: Молине (Вулверхэмптон, Англия), вместимость: 34624
01 Февраля 2025 года в 20:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 24-й тур
Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вулверхэмптон - Астон Вилла, которое состоится 01 Февраля 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Молине (Вулверхэмптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Астон Вилла
Бирмингем
|1
|вр
|Жозе Са
|2
|зщ
|Мэтт Доэрти
|4
|зщ
|Сантьяго Буэно
|12
|зщ
|Эммануэль Агбаду
|22
|зщ
|Нелсон Семеду
|3
|зщ
|Райан Аит-Нури
|7
|пз
|Андре Триндаде
|20
|пз
|Томми Дойл
|29
|нп
|Гонсалу Гедеш
|11
|нп
|Хван Хи Чан
|10
|нп
|Матеус Кунья
|23
|вр
|Эмилиано Мартинес
|26
|зщ
|Ламар Богард
|4
|зщ
|Эзри Конса
|12
|зщ
|Лука Динь
|44
|пз
|Бубакар Камара
|7
|пз
|Джон Макгинн
|8
|пз
|Юри Тилеманс
|41
|пз
|Джейкоб Рэмси
|31
|нп
|Леон Бэйли
|27
|нп
|Морган Роджерс
|11
|нп
|Олли Уоткинс
Главные тренеры
|Гари О'Нил
|Витор Перейра
|Витор Перейра
|Унаи Эмери
История личных встреч
|21.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|3 : 1
|30.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 0
|08.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 1
|06.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 0
|04.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 1
|02.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|2 : 1
|16.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 3
|06.03.2021
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 0
|12.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 1
|27.06.2020
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|0 : 1
|25.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|23-й тур
|0 : 1
|20.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|22-й тур
|3 : 1
|15.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|21-й тур
|3 : 0
|11.01.2025
|Кубок Англии
|1/32 финала
|1 : 2
|06.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|20-й тур
|0 : 3
|29.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|4 : 2
|26.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 1
|21.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|1 : 0
|18.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|22-й тур
|2 : 2
|15.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|22
|53
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|23
|47
| 3
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|23
|44
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|23
|41
| 5
Лига Европы
|Ньюкасл Юнайтед
|23
|41
|6
|Челси
|23
|40
|7
|Борнмут
|23
|40
|8
|Астон Вилла
|23
|37
|9
|Брайтон энд Хоув Альбион
|23
|34
|10
|Фулхэм
|23
|33
|11
|Брентфорд
|23
|31
|12
|Манчестер Юнайтед
|23
|29
|13
|Кристал Пэлас
|23
|27
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|23
|27
|15
|Тоттенхэм Хотспур
|23
|24
|16
|Эвертон
|22
|23
|17
|Лестер Сити
|23
|17
| 18
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|23
|16
| 19
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|23
|16
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|23
|6