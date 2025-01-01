Ипсвич Таун - Саутгемптон 01 Февраля прямая трансляция
Стадион: Портман Роуд (Ипсвич, Англия), вместимость: 30311
01 Февраля 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 24-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ипсвич Таун - Саутгемптон, которое состоится 01 Февраля 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Портман Роуд (Ипсвич, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ипсвич Таун
Ипсвич
Саутгемптон
Саутгемптон
|28
|вр
|Кристиан Уолтон
|40
|зщ
|Аксель Туанзебе
|26
|зщ
|Дара О'Ши
|24
|зщ
|Джейкоб Гривз
|3
|зщ
|Лейф Дэвис
|5
|пз
|Сэми Морси
|8
|пз
|Калвин Филлипс
|29
|пз
|Джейден Филоген
|20
|нп
|Омари Хатчинсон
|9
|нп
|Хулио Энсисо
|19
|нп
|Лиам Делап
|1
|вр
|Алекс Маккарти
|14
|зщ
|Джеймс Бри
|35
|зщ
|Ян Беднарек
|6
|зщ
|Тейлор Харвуд-Беллис
|2
|зщ
|Кайл Уолкер-Питерс
|34
|зщ
|Велингтон
|26
|пз
|Лесли Угочукву
|7
|пз
|Джо Арибо
|18
|пз
|Матеуш Фернандеш
|33
|нп
|Тайлер Диблинг
|20
|нп
|Камал Сулемана
Главные тренеры
|Киран Маккенна
|Иван Юрич
История личных встреч
|21.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 1
|01.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 40-й тур
|3 : 2
|19.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 7-й тур
|0 : 1
|14.01.2015
|Кубок Англии
|1/32 финала
|0 : 1
|04.01.2015
|Кубок Англии
|1/32 финала
|1 : 1
|25.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|23-й тур
|4 : 1
|19.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|22-й тур
|0 : 6
|16.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 2
|12.01.2025
|Кубок Англии
|1/32 финала
|3 : 0
|05.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 2
|25.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 3
|19.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|22-й тур
|3 : 2
|16.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|21-й тур
|3 : 1
|12.01.2025
|Кубок Англии
|1/32 финала
|3 : 0
|04.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|20-й тур
|0 : 5
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|22
|53
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|23
|47
| 3
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|23
|44
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|23
|41
| 5
Лига Европы
|Ньюкасл Юнайтед
|23
|41
|6
|Челси
|23
|40
|7
|Борнмут
|23
|40
|8
|Астон Вилла
|23
|37
|9
|Брайтон энд Хоув Альбион
|23
|34
|10
|Фулхэм
|23
|33
|11
|Брентфорд
|23
|31
|12
|Манчестер Юнайтед
|23
|29
|13
|Кристал Пэлас
|23
|27
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|23
|27
|15
|Тоттенхэм Хотспур
|23
|24
|16
|Эвертон
|22
|23
|17
|Лестер Сити
|23
|17
| 18
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|23
|16
| 19
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|23
|16
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|23
|6