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Ипсвич Таун - Саутгемптон 01 Февраля прямая трансляция

Стадион: Портман Роуд (Ипсвич, Англия), вместимость: 30311
01 Февраля 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 24-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Ипсвич Таун
Саутгемптон

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ипсвич Таун - Саутгемптон, которое состоится 01 Февраля 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Портман Роуд (Ипсвич, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ипсвич Таун
Ипсвич
Саутгемптон
Саутгемптон
28АнглияврКристиан Уолтон
40АнглиязщАксель Туанзебе
26ИрландиязщДара О'Ши
24АнглиязщДжейкоб Гривз
3АнглиязщЛейф Дэвис
5ЕгипетпзСэми Морси
8АнглияпзКалвин Филлипс
29АнглияпзДжейден Филоген
20ЯмайканпОмари Хатчинсон
9ПарагвайнпХулио Энсисо
19АнглиянпЛиам Делап
1АнглияврАлекс Маккарти
14АнглиязщДжеймс Бри
35ПольшазщЯн Беднарек
6АнглиязщТейлор Харвуд-Беллис
2АнглиязщКайл Уолкер-Питерс
34Бразилиязщ Велингтон
26ФранцияпзЛесли Угочукву
7НигерияпзДжо Арибо
18ПортугалияпзМатеуш Фернандеш
33АнглиянпТайлер Диблинг
20ГананпКамал Сулемана
Главные тренеры
АнглияКиран Маккенна
ХорватияИван Юрич
История личных встреч
21.09.2024Англия — Премьер-лига5-й турСаутгемптон1 : 1Ипсвич Таун
01.04.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 40-й турИпсвич Таун3 : 2Саутгемптон
19.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 7-й турСаутгемптон0 : 1Ипсвич Таун
14.01.2015Кубок Англии1/32 финалаИпсвич Таун0 : 1Саутгемптон
04.01.2015Кубок Англии1/32 финалаСаутгемптон1 : 1Ипсвич Таун
25.01.2025Англия — Премьер-лига23-й тур4 : 1Ипсвич Таун
19.01.2025Англия — Премьер-лига22-й турИпсвич Таун0 : 6
16.01.2025Англия — Премьер-лига21-й турИпсвич Таун0 : 2
12.01.2025Кубок Англии1/32 финалаИпсвич Таун3 : 0
05.01.2025Англия — Премьер-лига20-й тур2 : 2Ипсвич Таун
25.01.2025Англия — Премьер-лига23-й турСаутгемптон1 : 3
19.01.2025Англия — Премьер-лига22-й тур3 : 2Саутгемптон
16.01.2025Англия — Премьер-лига21-й тур3 : 1Саутгемптон
12.01.2025Кубок Англии1/32 финалаСаутгемптон3 : 0
04.01.2025Англия — Премьер-лига20-й турСаутгемптон0 : 5
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль2253
2
Лига чемпионов
Арсенал2347
3
Лига чемпионов
Ноттингем Форест2344
4
Лига чемпионов
Манчестер Сити2341
5
Лига Европы
Ньюкасл Юнайтед2341
6 Челси2340
7 Борнмут2340
8 Астон Вилла2337
9 Брайтон энд Хоув Альбион2334
10 Фулхэм2333
11 Брентфорд2331
12 Манчестер Юнайтед2329
13 Кристал Пэлас2327
14 Вест Хэм Юнайтед2327
15 Тоттенхэм Хотспур2324
16 Эвертон2223
17 Лестер Сити2317
18
Зона вылета
Вулверхэмптон2316
19
Зона вылета
Ипсвич Таун2316
20
Зона вылета
Саутгемптон236

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