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Оксфорд Юнайтед - Бристоль Сити 01 Февраля прямая трансляция

Стадион: Кассам (Оксфорд, Англия), вместимость: 12500
01 Февраля 2025 года в 15:30 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 30-й тур
Оксфорд Юнайтед
Бристоль Сити

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оксфорд Юнайтед - Бристоль Сити, которое состоится 01 Февраля 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Кассам (Оксфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Оксфорд Юнайтед
Оксфорд
Бристоль Сити
Бристоль
История личных встреч
21.09.2024 Англия — Чемпионшип 6-й тур Бристоль Сити2 : 1Оксфорд Юнайтед
09.08.2023 Англия - Кубок лиги 1-й раунд Бристоль Сити5 : 1Оксфорд Юнайтед
25.01.2025 Англия — Чемпионшип 29-й тур 0 : 0Оксфорд Юнайтед
21.01.2025 Англия — Чемпионшип 28-й тур Оксфорд Юнайтед3 : 2
18.01.2025 Англия — Чемпионшип 27-й тур Оксфорд Юнайтед1 : 0
14.01.2025 Англия — Чемпионшип 19-й тур 1 : 1Оксфорд Юнайтед
11.01.2025 Кубок Англии 1/32 финала 3 : 1Оксфорд Юнайтед
25.01.2025 Англия — Чемпионшип 29-й тур Бристоль Сити2 : 1
22.01.2025 Англия — Чемпионшип 28-й тур 2 : 2Бристоль Сити
18.01.2025 Англия — Чемпионшип 27-й тур 1 : 0Бристоль Сити
11.01.2025 Кубок Англии 1/32 финала Бристоль Сити1 : 2
04.01.2025 Англия — Чемпионшип 26-й тур Бристоль Сити1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед2960
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед2958
3
Плей-офф
Бёрнли2957
4
Плей-офф
Сандерленд2955
5
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион2944
6
Плей-офф
Мидлсбро2944
7 Блэкберн Роверс2942
8 Бристоль Сити2941
9 Уотфорд2941
10 Шеффилд Уэнсдей2941
11 Норвич Сити2939
12 Ковентри Сити2938
13 Куинз Парк Рейнджерс2938
14 Миллуолл2937
15 Престон Норт Энд2937
16 Оксфорд Юнайтед2936
17 Суонси Сити2934
18 Кардифф Сити2931
19 Халл Сити2929
20 Сток Сити2929
21 Портсмут2929
22
Зона вылета
Дерби Каунти2927
23
Зона вылета
Лутон Таун2926
24
Зона вылета
Плимут Аргайл2922

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