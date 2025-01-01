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Дерби Каунти - Шеффилд Юнайтед 01 Февраля прямая трансляция

Стадион: Прайд Парк (Дерби, Англия), вместимость: 33597
01 Февраля 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 30-й тур
Дерби Каунти
Шеффилд Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дерби Каунти - Шеффилд Юнайтед, которое состоится 01 Февраля 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Прайд Парк (Дерби, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дерби Каунти
Дерби
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Главные тренеры
Англия Крис Уайлдер
История личных встреч
21.09.2024 Англия — Чемпионшип 6-й тур Шеффилд Юнайтед1 : 0Дерби Каунти
15.01.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 27-й тур Дерби Каунти2 : 0Шеффилд Юнайтед
25.09.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 9-й тур Шеффилд Юнайтед1 : 0Дерби Каунти
24.08.2021 Англия - Кубок лиги 2-й раунд Шеффилд Юнайтед2 : 1Дерби Каунти
26.12.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 24-й тур Шеффилд Юнайтед3 : 1Дерби Каунти
20.10.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 13-й тур Дерби Каунти2 : 1Шеффилд Юнайтед
01.01.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 26-й тур Дерби Каунти1 : 1Шеффилд Юнайтед
26.08.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 5-й тур Шеффилд Юнайтед3 : 1Дерби Каунти
25.01.2025 Англия — Чемпионшип 29-й тур 2 : 1Дерби Каунти
21.01.2025 Англия — Чемпионшип 28-й тур Дерби Каунти0 : 1
18.01.2025 Англия — Чемпионшип 27-й тур Дерби Каунти0 : 2
14.01.2025 Кубок Англии 1/32 финала 1 : 1 6 : 5Дерби Каунти
04.01.2025 Англия — Чемпионшип 26-й тур 1 : 0Дерби Каунти
24.01.2025 Англия — Чемпионшип 29-й тур Шеффилд Юнайтед0 : 3
21.01.2025 Англия — Чемпионшип 28-й тур 1 : 2Шеффилд Юнайтед
18.01.2025 Англия — Чемпионшип 27-й тур Шеффилд Юнайтед2 : 0
09.01.2025 Кубок Англии 1/32 финала Шеффилд Юнайтед0 : 1
04.01.2025 Англия — Чемпионшип 26-й тур 1 : 2Шеффилд Юнайтед
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед2960
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед2958
3
Плей-офф
Бёрнли2957
4
Плей-офф
Сандерленд2955
5
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион2944
6
Плей-офф
Мидлсбро2944
7 Блэкберн Роверс2942
8 Бристоль Сити2941
9 Уотфорд2941
10 Шеффилд Уэнсдей2941
11 Норвич Сити2939
12 Ковентри Сити2938
13 Куинз Парк Рейнджерс2938
14 Миллуолл2937
15 Престон Норт Энд2937
16 Оксфорд Юнайтед2936
17 Суонси Сити2934
18 Кардифф Сити2931
19 Халл Сити2929
20 Сток Сити2929
21 Портсмут2929
22
Зона вылета
Дерби Каунти2927
23
Зона вылета
Лутон Таун2926
24
Зона вылета
Плимут Аргайл2922

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