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Атлетико М - Мальорка 01 Февраля прямая трансляция

Стадион: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 70460
01 Февраля 2025 года в 20:30 (+03:00). Испания — Примера, 22-й тур
Главный судья: Виктор Гарсия Вердура (Испания);
Атлетико М
Мальорка

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М - Мальорка, которое состоится 01 Февраля 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетико М
Мадрид
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
13СловенияврЯн Облак
2УругвайзщХосе Хименес
15ФранциязщКлеман Лангле
23МозамбикзщРейнилду Мандава
14ИспанияпзМаркос Льоренте
4АнглияпзКонор Галлахер
8ИспанияпзПабло Барриос
12БразилияпзСамуэл Лино
22АргентинанпДжулиано Симеоне
7ФранциянпАнтуан Гризманн
19АргентинанпХулиан Альварес
1СловакияврДоминик Грейф
21ИспаниязщАнтонио Раильо
24СловакиязщМартин Вальент
2ИспаниязщМатеу Морей
22КолумбиязщХоан Мохика
27ИспанияпзРоберт Наварро
10ИспанияпзСерхи Дардер
12ПортугалияпзСаму Кошта
14ИспанияпзДани Родригес
17КанаданпКайл Ларин
7КосовонпВедат Мурики
Главные тренеры
АргентинаДиего Симеоне
ИспанияХагоба Аррасате
История личных встреч
10.11.2024Испания — Примера13-й турМальорка0 : 1Атлетико М
04.05.2024Испания - Примера34-й турМальорка0 : 1Атлетико М
25.11.2023Испания - Примера14-й турАтлетико М1 : 0Мальорка
26.04.2023Испания - Примера31-й турАтлетико М3 : 1Мальорка
09.11.2022Испания - Примера14-й турМальорка1 : 0Атлетико М
09.04.2022Испания - Примера31-й турМальорка1 : 0Атлетико М
04.12.2021Испания - Примера16-й турАтлетико М1 : 2Мальорка
03.07.2020Испания - Примера34-й турАтлетико М3 : 0Мальорка
25.09.2019Испания - Примера6-й турМальорка0 : 2Атлетико М
26.05.2013Испания - Примера37-й турАтлетико М0 : 0Мальорка
29.01.2025Лига чемпионовОбщий этап. 8-й тур1 : 4Атлетико М
25.01.2025Испания — Примера21-й турАтлетико М1 : 1
21.01.2025Лига чемпионовОбщий этап. 7-й турАтлетико М2 : 1
18.01.2025Испания — Примера20-й тур1 : 0Атлетико М
15.01.2025Кубок Испании1/8 финала0 : 4Атлетико М
25.01.2025Испания — Примера21-й турМальорка0 : 1
20.01.2025Испания — Примера20-й тур4 : 0Мальорка
09.01.2025Суперкубок Испании1/2 финала3 : 0Мальорка
03.01.2025Кубок Испании1/16 финала3 : 0Мальорка
21.12.2024Испания — Примера18-й тур0 : 1Мальорка
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид2149
2
Лига чемпионов
Атлетико М2145
3
Лига чемпионов
Барселона2142
4
Лига чемпионов
Атлетик Б2140
5
Лига Европы
Вильярреал2134
6
Квалификация Лиги конференций
Мальорка2130
7 Райо Вальекано2129
8 Реал Сосьедад2128
9 Жирона2128
10 Бетис2128
11 Осасуна2127
12 Севилья2127
13 Сельта2125
14 Хетафе2123
15 Леганес2123
16 Лас-Пальмас2123
17 Алавес2121
18
Зона вылета
Эспаньол2120
19
Зона вылета
Валенсия2116
20
Зона вылета
Вальядолид2115

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