Атлетико М - Мальорка 01 Февраля прямая трансляция
Стадион: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 70460
01 Февраля 2025 года в 20:30 (+03:00). Испания — Примера, 22-й тур
Главный судья: Виктор Гарсия Вердура (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М - Мальорка, которое состоится 01 Февраля 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетико М
Мадрид
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
|13
|вр
|Ян Облак
|2
|зщ
|Хосе Хименес
|15
|зщ
|Клеман Лангле
|23
|зщ
|Рейнилду Мандава
|14
|пз
|Маркос Льоренте
|4
|пз
|Конор Галлахер
|8
|пз
|Пабло Барриос
|12
|пз
|Самуэл Лино
|22
|нп
|Джулиано Симеоне
|7
|нп
|Антуан Гризманн
|19
|нп
|Хулиан Альварес
|1
|вр
|Доминик Грейф
|21
|зщ
|Антонио Раильо
|24
|зщ
|Мартин Вальент
|2
|зщ
|Матеу Морей
|22
|зщ
|Хоан Мохика
|27
|пз
|Роберт Наварро
|10
|пз
|Серхи Дардер
|12
|пз
|Саму Кошта
|14
|пз
|Дани Родригес
|17
|нп
|Кайл Ларин
|7
|нп
|Ведат Мурики
Главные тренеры
|Диего Симеоне
|Хагоба Аррасате
История личных встреч
|10.11.2024
|Испания — Примера
|13-й тур
|0 : 1
|04.05.2024
|Испания - Примера
|34-й тур
|0 : 1
|25.11.2023
|Испания - Примера
|14-й тур
|1 : 0
|26.04.2023
|Испания - Примера
|31-й тур
|3 : 1
|09.11.2022
|Испания - Примера
|14-й тур
|1 : 0
|09.04.2022
|Испания - Примера
|31-й тур
|1 : 0
|04.12.2021
|Испания - Примера
|16-й тур
|1 : 2
|03.07.2020
|Испания - Примера
|34-й тур
|3 : 0
|25.09.2019
|Испания - Примера
|6-й тур
|0 : 2
|26.05.2013
|Испания - Примера
|37-й тур
|0 : 0
|29.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|1 : 4
|25.01.2025
|Испания — Примера
|21-й тур
|1 : 1
|21.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|2 : 1
|18.01.2025
|Испания — Примера
|20-й тур
|1 : 0
|15.01.2025
|Кубок Испании
|1/8 финала
|0 : 4
|25.01.2025
|Испания — Примера
|21-й тур
|0 : 1
|20.01.2025
|Испания — Примера
|20-й тур
|4 : 0
|09.01.2025
|Суперкубок Испании
|1/2 финала
|3 : 0
|03.01.2025
|Кубок Испании
|1/16 финала
|3 : 0
|21.12.2024
|Испания — Примера
|18-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|21
|49
| 2
Лига чемпионов
|Атлетико М
|21
|45
| 3
Лига чемпионов
|Барселона
|21
|42
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|21
|40
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|21
|34
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Мальорка
|21
|30
|7
|Райо Вальекано
|21
|29
|8
|Реал Сосьедад
|21
|28
|9
|Жирона
|21
|28
|10
|Бетис
|21
|28
|11
|Осасуна
|21
|27
|12
|Севилья
|21
|27
|13
|Сельта
|21
|25
|14
|Хетафе
|21
|23
|15
|Леганес
|21
|23
|16
|Лас-Пальмас
|21
|23
|17
|Алавес
|21
|21
| 18
Зона вылета
|Эспаньол
|21
|20
| 19
Зона вылета
|Валенсия
|21
|16
| 20
Зона вылета
|Вальядолид
|21
|15