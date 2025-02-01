Монако - Осер 01 Февраля прямая трансляция
Стадион: Луи II (Монако, Монако), вместимость: 18523
01 Февраля 2025 года в 21:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 20-й тур
Главный судья: Абделатиф Херраджи (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монако - Осер, которое состоится 01 Февраля 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Луи II (Монако, Монако). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монако
Монако
Осер
Осер
|1
|вр
|Радослав Маецки
|5
|зщ
|Тило Керер
|22
|зщ
|Мохаммед Салису
|13
|зщ
|Кристиан Мависса Элеби
|15
|пз
|Ламин Камара
|88
|пз
|Сунгуту Магасса
|2
|пз
|Вандерсон
|11
|пз
|Магнес Аклиуш
|18
|нп
|Такуми Минамино
|7
|нп
|Элисс Бен-Сегир
|14
|нп
|Мика Биерет
|16
|вр
|Донован Леон
|92
|зщ
|Клеман Акпа
|4
|зщ
|Жубал
|14
|зщ
|Гидеон Менса
|23
|зщ
|Ки-Яна Хувер
|3
|зщ
|Гэбриел Ошо
|80
|пз
|Хан-Ноа Массенго
|10
|пз
|Гаэтан Перрен
|42
|пз
|Элиша Овусу
|17
|пз
|Лассин Синайоко
|25
|нп
|Хамед Жуниор Траоре
Главные тренеры
|Адольф Хюттер
|Кристоф Пеллиссье
История личных встреч
|14.09.2024
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|0 : 3
|01.02.2023
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|3 : 2
|28.12.2022
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|2 : 3
|15.01.2011
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|1 : 1
|29.08.2010
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|2 : 0
|29.03.2010
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|0 : 0
|21.11.2009
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|2 : 0
|02.05.2009
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|0 : 1
|29.11.2008
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|0 : 1
|10.05.2008
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|3 : 0
|29.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|3 : 0
|25.01.2025
|Франция — Лига 1
|19-й тур
|3 : 2
|21.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|1 : 0
|17.01.2025
|Франция — Лига 1
|18-й тур
|2 : 1
|14.01.2025
|Кубок Франции
|1/16 финала
|1 : 1 3 : 1
|24.01.2025
|Франция — Лига 1
|19-й тур
|1 : 1
|19.01.2025
|Франция — Лига 1
|18-й тур
|2 : 0
|10.01.2025
|Франция — Лига 1
|17-й тур
|0 : 0
|05.01.2025
|Франция — Лига 1
|16-й тур
|3 : 1
|22.12.2024
|Кубок Франции
|1/32 финала
|0 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 20-го тура Лиги 1: «Монако» — «Осер». Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|19
|47
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|19
|37
| 3
Лига чемпионов
|Монако
|19
|34
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Ницца
|19
|33
| 5
Лига Европы
|Лилль
|19
|32
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лион
|19
|30
|7
|Ланс
|19
|30
|8
|Брест
|19
|28
|9
|Страсбург
|19
|27
|10
|Тулуза
|19
|25
|11
|Осер
|19
|23
|12
|Реймс
|19
|22
|13
|Анже
|19
|22
|14
|Нант
|19
|18
|15
|Сент-Этьен
|19
|18
| 16
Стыковая зона
|Ренн
|19
|17
| 17
Зона вылета
|Монпелье
|19
|15
| 18
Зона вылета
|Гавр
|19
|13