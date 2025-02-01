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Монако - Осер 01 Февраля прямая трансляция

Стадион: Луи II (Монако, Монако), вместимость: 18523
01 Февраля 2025 года в 21:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 20-й тур
Главный судья: Абделатиф Херраджи (Франция);
Монако
Осер

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монако - Осер, которое состоится 01 Февраля 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Луи II (Монако, Монако). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монако
Монако
Осер
Осер
1 Польша вр Радослав Маецки
5 Германия зщ Тило Керер
22 Гана зщ Мохаммед Салису
13 Франция зщ Кристиан Мависса Элеби
15 Сенегал пз Ламин Камара
88 Франция пз Сунгуту Магасса
2 Бразилия пз Вандерсон
11 Франция пз Магнес Аклиуш
18 Япония нп Такуми Минамино
7 Марокко нп Элисс Бен-Сегир
14 Дания нп Мика Биерет
16 Гвиана вр Донован Леон
92 Кот-д'Ивуар зщ Клеман Акпа
4 Бразилия зщ Жубал
14 Гана зщ Гидеон Менса
23 Нидерланды зщ Ки-Яна Хувер
3 Англия зщ Гэбриел Ошо
80 Франция пз Хан-Ноа Массенго
10 Франция пз Гаэтан Перрен
42 Гана пз Элиша Овусу
17 Мали пз Лассин Синайоко
25 Кот-д'Ивуар нп Хамед Жуниор Траоре
Главные тренеры
Австрия Адольф Хюттер
Франция Кристоф Пеллиссье
История личных встреч
14.09.2024 Франция — Лига 1 4-й тур Осер0 : 3Монако
01.02.2023 Франция - Лига 1 21-й тур Монако3 : 2Осер
28.12.2022 Франция - Лига 1 16-й тур Осер2 : 3Монако
15.01.2011 Франция - Лига 1 20-й тур Осер1 : 1Монако
29.08.2010 Франция - Лига 1 4-й тур Монако2 : 0Осер
29.03.2010 Франция - Лига 1 30-й тур Монако0 : 0Осер
21.11.2009 Франция - Лига 1 14-й тур Осер2 : 0Монако
02.05.2009 Франция - Лига 1 34-й тур Монако0 : 1Осер
29.11.2008 Франция - Лига 1 16-й тур Осер0 : 1Монако
10.05.2008 Франция - Лига 1 37-й тур Монако3 : 0Осер
29.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур 3 : 0Монако
25.01.2025 Франция — Лига 1 19-й тур Монако3 : 2
21.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 7-й тур Монако1 : 0
17.01.2025 Франция — Лига 1 18-й тур 2 : 1Монако
14.01.2025 Кубок Франции 1/16 финала 1 : 1 3 : 1Монако
24.01.2025 Франция — Лига 1 19-й тур Осер1 : 1
19.01.2025 Франция — Лига 1 18-й тур 2 : 0Осер
10.01.2025 Франция — Лига 1 17-й тур Осер0 : 0
05.01.2025 Франция — Лига 1 16-й тур 3 : 1Осер
22.12.2024 Кубок Франции 1/32 финала Осер0 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 20-го тура Лиги 1: «Монако» — «Осер». Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ1947
2
Лига чемпионов
Марсель1937
3
Лига чемпионов
Монако1934
4
Квалификация Лиги чемпионов
Ницца1933
5
Лига Европы
Лилль1932
6
Квалификация Лиги конференций
Лион1930
7 Ланс1930
8 Брест1928
9 Страсбург1927
10 Тулуза1925
11 Осер1923
12 Реймс1922
13 Анже1922
14 Нант1918
15 Сент-Этьен1918
16
Стыковая зона
Ренн1917
17
Зона вылета
Монпелье1915
18
Зона вылета
Гавр1913

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