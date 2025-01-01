Лилль - Сент-Этьен 01 Февраля прямая трансляция
Стадион: Декатлон Арена — Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50083
01 Февраля 2025 года в 23:05 (+03:00). Франция — Лига 1, 20-й тур
Главный судья: Эрик Ваттеллье (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лилль - Сент-Этьен, которое состоится 01 Февраля 2025 года в 23:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Декатлон Арена — Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лилль
Лилль
Сент-Этьен
Сент-Этьен
|30
|вр
|Люка Шевалье
|12
|зщ
|Тома Мёнье
|18
|зщ
|Бафоде Диаките
|4
|зщ
|Алешандро
|5
|зщ
|Габриэль Гудмундссон
|32
|пз
|Айюб Буадди
|26
|пз
|Андре Гомеш
|7
|пз
|Хакон-Арнар Харальдссон
|10
|пз
|Реми Кабелла
|11
|пз
|Осам Сахрауи
|9
|нп
|Джонатан Дэвид
|30
|вр
|Готье Ларсоннёр
|8
|зщ
|Деннис Аппиа
|21
|зщ
|Дилан Батубинсика
|3
|зщ
|Микаэль Наде
|19
|зщ
|Лео Петро
|6
|пз
|Беньямин Бушуари
|4
|пз
|Пьер Эква
|37
|пз
|Матис Амугу
|20
|пз
|Огустин Боакье
|32
|нп
|Лукас Стассин
|22
|нп
|Зурико Давиташвили
Главные тренеры
|Бруно Женезио
История личных встреч
|13.09.2024
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|1 : 0
|11.03.2022
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|0 : 0
|21.08.2021
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|1 : 1
|16.05.2021
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|0 : 0
|29.11.2020
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|1 : 1
|28.08.2019
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|3 : 0
|10.03.2019
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|0 : 1
|06.10.2018
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|3 : 1
|19.05.2018
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|5 : 0
|17.11.2017
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|3 : 1
|29.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|6 : 1
|25.01.2025
|Франция — Лига 1
|19-й тур
|2 : 1
|21.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|2 : 1
|17.01.2025
|Франция — Лига 1
|18-й тур
|2 : 1
|14.01.2025
|Кубок Франции
|1/16 финала
|1 : 1 3 : 4
|24.01.2025
|Франция — Лига 1
|19-й тур
|1 : 1
|19.01.2025
|Франция — Лига 1
|18-й тур
|1 : 1
|12.01.2025
|Франция — Лига 1
|17-й тур
|2 : 1
|04.01.2025
|Франция — Лига 1
|16-й тур
|3 : 1
|22.12.2024
|Кубок Франции
|1/32 финала
|0 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|19
|47
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|19
|37
| 3
Лига чемпионов
|Монако
|19
|34
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Ницца
|19
|33
| 5
Лига Европы
|Лилль
|19
|32
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лион
|19
|30
|7
|Ланс
|19
|30
|8
|Брест
|19
|28
|9
|Страсбург
|19
|27
|10
|Тулуза
|19
|25
|11
|Осер
|19
|23
|12
|Реймс
|19
|22
|13
|Анже
|19
|22
|14
|Нант
|19
|18
|15
|Сент-Этьен
|19
|18
| 16
Стыковая зона
|Ренн
|19
|17
| 17
Зона вылета
|Монпелье
|19
|15
| 18
Зона вылета
|Гавр
|19
|13