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Лилль - Сент-Этьен 01 Февраля прямая трансляция

Стадион: Декатлон Арена — Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50083
01 Февраля 2025 года в 23:05 (+03:00). Франция — Лига 1, 20-й тур
Главный судья: Эрик Ваттеллье (Франция);
Лилль
Сент-Этьен

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лилль - Сент-Этьен, которое состоится 01 Февраля 2025 года в 23:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Декатлон Арена — Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лилль
Лилль
Сент-Этьен
Сент-Этьен
30 Франция вр Люка Шевалье
12 Бельгия зщ Тома Мёнье
18 Франция зщ Бафоде Диаките
4 Бразилия зщ Алешандро
5 Швеция зщ Габриэль Гудмундссон
32 Франция пз Айюб Буадди
26 Португалия пз Андре Гомеш
7 Исландия пз Хакон-Арнар Харальдссон
10 Франция пз Реми Кабелла
11 Норвегия пз Осам Сахрауи
9 Канада нп Джонатан Дэвид
30 Франция вр Готье Ларсоннёр
8 Франция зщ Деннис Аппиа
21 ДР Конго зщ Дилан Батубинсика
3 Франция зщ Микаэль Наде
19 Франция зщ Лео Петро
6 Марокко пз Беньямин Бушуари
4 Франция пз Пьер Эква
37 Франция пз Матис Амугу
20 Гана пз Огустин Боакье
32 Бельгия нп Лукас Стассин
22 Грузия нп Зурико Давиташвили
Главные тренеры
Франция Бруно Женезио
История личных встреч
13.09.2024 Франция — Лига 1 4-й тур Сент-Этьен1 : 0Лилль
11.03.2022 Франция - Лига 1 28-й тур Лилль0 : 0Сент-Этьен
21.08.2021 Франция - Лига 1 3-й тур Сент-Этьен1 : 1Лилль
16.05.2021 Франция - Лига 1 37-й тур Лилль0 : 0Сент-Этьен
29.11.2020 Франция - Лига 1 12-й тур Сент-Этьен1 : 1Лилль
28.08.2019 Франция - Лига 1 3-й тур Лилль3 : 0Сент-Этьен
10.03.2019 Франция - Лига 1 28-й тур Сент-Этьен0 : 1Лилль
06.10.2018 Франция - Лига 1 9-й тур Лилль3 : 1Сент-Этьен
19.05.2018 Франция - Лига 1 38-й тур Сент-Этьен5 : 0Лилль
17.11.2017 Франция - Лига 1 13-й тур Лилль3 : 1Сент-Этьен
29.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур Лилль6 : 1
25.01.2025 Франция — Лига 1 19-й тур 2 : 1Лилль
21.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 7-й тур 2 : 1Лилль
17.01.2025 Франция — Лига 1 18-й тур Лилль2 : 1
14.01.2025 Кубок Франции 1/16 финала 1 : 1 3 : 4Лилль
24.01.2025 Франция — Лига 1 19-й тур 1 : 1Сент-Этьен
19.01.2025 Франция — Лига 1 18-й тур Сент-Этьен1 : 1
12.01.2025 Франция — Лига 1 17-й тур 2 : 1Сент-Этьен
04.01.2025 Франция — Лига 1 16-й тур Сент-Этьен3 : 1
22.12.2024 Кубок Франции 1/32 финала Сент-Этьен0 : 4
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ1947
2
Лига чемпионов
Марсель1937
3
Лига чемпионов
Монако1934
4
Квалификация Лиги чемпионов
Ницца1933
5
Лига Европы
Лилль1932
6
Квалификация Лиги конференций
Лион1930
7 Ланс1930
8 Брест1928
9 Страсбург1927
10 Тулуза1925
11 Осер1923
12 Реймс1922
13 Анже1922
14 Нант1918
15 Сент-Этьен1918
16
Стыковая зона
Ренн1917
17
Зона вылета
Монпелье1915
18
Зона вылета
Гавр1913

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