Удинезе - Венеция 01 Февраля прямая трансляция
Стадион: Блюэнерджи (Удине, Италия), вместимость: 25952
01 Февраля 2025 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 23-й тур
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Удинезе - Венеция, которое состоится 01 Февраля 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Блюэнерджи (Удине, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Удинезе
Удине
Венеция
Венеция
|90
|вр
|Рэзван Сава
|31
|зщ
|Томас Кристенсен
|28
|зщ
|Умар Соле
|29
|зщ
|Яка Бийол
|33
|зщ
|Джордан Земура
|77
|пз
|Руй Модешту
|8
|пз
|Санди Ловрич
|32
|пз
|Юрген Эккеленкамп
|5
|пз
|Мартин Пайеро
|10
|нп
|Флорьян Товен
|17
|нп
|Лоренцо Лукка
|35
|вр
|Филип Станкович
|5
|зщ
|Ридгесиано Хапс
|4
|зщ
|Джей Идзес
|2
|зщ
|Фали Канде
|7
|зщ
|Франческо Дзампано
|11
|пз
|Гаэтано Ористанио
|97
|пз
|Исса Думбия
|14
|пз
|Ханс Николусси Кавилья
|6
|пз
|Джанлука Бузио
|20
|нп
|Йоэль Похьянпало
|24
|нп
|Алессио Дзербин
Главные тренеры
|Коста Руньяич
|Эусебио Ди Франческо
История личных встреч
|30.10.2024
|Италия — Серия А
|10-й тур
|3 : 2
|10.04.2022
|Италия - Серия А
|32-й тур
|1 : 2
|27.08.2021
|Италия - Серия А
|2-й тур
|3 : 0
|26.01.2025
|Италия — Серия А
|22-й тур
|1 : 2
|20.01.2025
|Италия — Серия А
|21-й тур
|4 : 1
|11.01.2025
|Италия — Серия А
|20-й тур
|0 : 0
|04.01.2025
|Италия — Серия А
|19-й тур
|0 : 0
|29.12.2024
|Италия — Серия А
|18-й тур
|2 : 2
|27.01.2025
|Италия — Серия А
|22-й тур
|1 : 1
|19.01.2025
|Италия — Серия А
|21-й тур
|1 : 1
|12.01.2025
|Италия — Серия А
|20-й тур
|0 : 1
|04.01.2025
|Италия — Серия А
|19-й тур
|1 : 1
|29.12.2024
|Италия — Серия А
|18-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|22
|53
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|21
|50
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|22
|46
| 4
Лига чемпионов
|Лацио
|22
|39
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|22
|37
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Фиорентина
|21
|36
|7
|Милан
|21
|34
|8
|Болонья
|21
|34
|9
|Рома
|22
|30
|10
|Дженоа
|22
|26
|11
|Торино
|22
|26
|12
|Удинезе
|22
|26
|13
|Комо
|22
|22
|14
|Эмполи
|22
|21
|15
|Кальяри
|22
|21
|16
|Лечче
|22
|20
|17
|Верона
|22
|20
| 18
Зона вылета
|Парма
|22
|20
| 19
Зона вылета
|Венеция
|22
|16
| 20
Зона вылета
|Монца
|22
|13