00:56 ()
Онлайн трансляции
Пятница 31 января
Суббота 01 февраля
Свернуть список

Удинезе - Венеция 01 Февраля прямая трансляция

Стадион: Блюэнерджи (Удине, Италия), вместимость: 25952
01 Февраля 2025 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 23-й тур
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия);
Удинезе
Венеция

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Удинезе - Венеция, которое состоится 01 Февраля 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Блюэнерджи (Удине, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Удинезе
Удине
Венеция
Венеция
90РумынияврРэзван Сава
31ДаниязщТомас Кристенсен
28ФранциязщУмар Соле
29СловениязщЯка Бийол
33ЗимбабвезщДжордан Земура
77АнголапзРуй Модешту
8СловенияпзСанди Ловрич
32НидерландыпзЮрген Эккеленкамп
5АргентинапзМартин Пайеро
10ФранциянпФлорьян Товен
17ИталиянпЛоренцо Лукка
35СербияврФилип Станкович
5НидерландызщРидгесиано Хапс
4НидерландызщДжей Идзес
2Гвинея-БисаузщФали Канде
7ИталиязщФранческо Дзампано
11ИталияпзГаэтано Ористанио
97ИталияпзИсса Думбия
14ИталияпзХанс Николусси Кавилья
6СШАпзДжанлука Бузио
20ФинляндиянпЙоэль Похьянпало
24ИталиянпАлессио Дзербин
Главные тренеры
ГерманияКоста Руньяич
ИталияЭусебио Ди Франческо
История личных встреч
30.10.2024Италия — Серия А10-й турВенеция3 : 2Удинезе
10.04.2022Италия - Серия А32-й турВенеция1 : 2Удинезе
27.08.2021Италия - Серия А2-й турУдинезе3 : 0Венеция
26.01.2025Италия — Серия А22-й турУдинезе1 : 2
20.01.2025Италия — Серия А21-й тур4 : 1Удинезе
11.01.2025Италия — Серия А20-й турУдинезе0 : 0
04.01.2025Италия — Серия А19-й тур0 : 0Удинезе
29.12.2024Италия — Серия А18-й турУдинезе2 : 2
27.01.2025Италия — Серия А22-й турВенеция1 : 1
19.01.2025Италия — Серия А21-й тур1 : 1Венеция
12.01.2025Италия — Серия А20-й турВенеция0 : 1
04.01.2025Италия — Серия А19-й турВенеция1 : 1
29.12.2024Италия — Серия А18-й тур1 : 0Венеция
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи2253
2
Лига чемпионов
Интер М2150
3
Лига чемпионов
Аталанта2246
4
Лига чемпионов
Лацио2239
5
Лига Европы
Ювентус2237
6
Квалификация Лиги конференций
Фиорентина2136
7 Милан2134
8 Болонья2134
9 Рома2230
10 Дженоа2226
11 Торино2226
12 Удинезе2226
13 Комо2222
14 Эмполи2221
15 Кальяри2221
16 Лечче2220
17 Верона2220
18
Зона вылета
Парма2220
19
Зона вылета
Венеция2216
20
Зона вылета
Монца2213

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close