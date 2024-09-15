Санкт-Паули - Аугсбург 01 Февраля прямая трансляция
Стадион: Миллернтор (Гамбург, Германия), вместимость: 29546
01 Февраля 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 20-й тур
Главный судья: Тобиас Райхель (Штутгарт, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Санкт-Паули - Аугсбург, которое состоится 01 Февраля 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Миллернтор (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Санкт-Паули
Гамбург
Аугсбург
Аугсбург
|22
|вр
|Никола Василь
|5
|зщ
|Хауке Валь
|4
|зщ
|Давид Немет
|8
|зщ
|Эрик Смит
|2
|зщ
|Манолис Салиакас
|7
|пз
|Джексон Ирвайн
|6
|пз
|Джеймс Сэндс
|23
|пз
|Филипп Трой
|29
|нп
|Морган Гилавоги
|11
|нп
|Йоханнес Эггештайн
|13
|нп
|Ноа Вайсхаупт
|1
|вр
|Финн Дамен
|13
|зщ
|Димитрис Яннулис
|5
|зщ
|Крислен Матсима
|6
|зщ
|Джеффри Гауэлеув
|16
|зщ
|Седрик Цезигер
|11
|зщ
|Мариус Вольф
|19
|пз
|Фрэнк Оньека
|8
|пз
|Эльвис Реджбечай
|17
|пз
|Кристиян Якич
|20
|пз
|Алексис Клод-Морис
|9
|нп
|Самуэль Эссенд
Главные тренеры
|Александер Блессин
|Йесс Торуп
История личных встреч
|15.09.2024
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|3 : 1
|26.01.2025
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|3 : 0
|18.01.2025
|Германия — Бундеслига
|18-й тур
|0 : 2
|15.01.2025
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|1 : 0
|11.01.2025
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|0 : 1
|21.12.2024
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|0 : 1
|25.01.2025
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|2 : 1
|19.01.2025
|Германия — Бундеслига
|18-й тур
|0 : 2
|15.01.2025
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|0 : 2
|12.01.2025
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|0 : 1
|21.12.2024
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|5 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|19
|48
| 2
Лига чемпионов
|Байер
|19
|42
| 3
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|19
|37
| 4
Лига чемпионов
|Штутгарт
|19
|32
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|19
|32
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Майнц
|19
|31
|7
|Вольфсбург
|19
|28
|8
|Боруссия М
|19
|27
|9
|Вердер
|19
|27
|10
|Фрайбург
|19
|27
|11
|Боруссия Д
|19
|26
|12
|Аугсбург
|19
|25
|13
|Санкт-Паули
|19
|20
|14
|Унион
|19
|19
|15
|Хоффенхайм
|19
|18
| 16
Стыковая зона
|Хайденхайм
|19
|14
| 17
Зона вылета
|Хольштайн
|19
|12
| 18
Зона вылета
|Бохум
|19
|12