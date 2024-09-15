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Санкт-Паули - Аугсбург 01 Февраля прямая трансляция

Стадион: Миллернтор (Гамбург, Германия), вместимость: 29546
01 Февраля 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 20-й тур
Главный судья: Тобиас Райхель (Штутгарт, Германия);
Санкт-Паули
Аугсбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Санкт-Паули - Аугсбург, которое состоится 01 Февраля 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Миллернтор (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Санкт-Паули
Гамбург
Аугсбург
Аугсбург
22Босния и ГерцеговинаврНикола Василь
5ГерманиязщХауке Валь
4АвстриязщДавид Немет
8ШвециязщЭрик Смит
2ГрециязщМанолис Салиакас
7АвстралияпзДжексон Ирвайн
6СШАпзДжеймс Сэндс
23ГерманияпзФилипп Трой
29ГвинеянпМорган Гилавоги
11ГерманиянпЙоханнес Эггештайн
13ГерманиянпНоа Вайсхаупт
1ГерманияврФинн Дамен
13ГрециязщДимитрис Яннулис
5ФранциязщКрислен Матсима
6НидерландызщДжеффри Гауэлеув
16ШвейцариязщСедрик Цезигер
11ГерманиязщМариус Вольф
19НигерияпзФрэнк Оньека
8КосовопзЭльвис Реджбечай
17ХорватияпзКристиян Якич
20ФранцияпзАлексис Клод-Морис
9ФранциянпСамуэль Эссенд
Главные тренеры
ГерманияАлександер Блессин
ДанияЙесс Торуп
История личных встреч
15.09.2024Германия — Бундеслига3-й турАугсбург3 : 1Санкт-Паули
26.01.2025Германия — Бундеслига19-й турСанкт-Паули3 : 0
18.01.2025Германия — Бундеслига18-й тур0 : 2Санкт-Паули
15.01.2025Германия — Бундеслига17-й тур1 : 0Санкт-Паули
11.01.2025Германия — Бундеслига16-й турСанкт-Паули0 : 1
21.12.2024Германия — Бундеслига15-й тур0 : 1Санкт-Паули
25.01.2025Германия — Бундеслига19-й турАугсбург2 : 1
19.01.2025Германия — Бундеслига18-й тур0 : 2Аугсбург
15.01.2025Германия — Бундеслига17-й тур0 : 2Аугсбург
12.01.2025Германия — Бундеслига16-й турАугсбург0 : 1
21.12.2024Германия — Бундеслига15-й тур5 : 1Аугсбург
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1948
2
Лига чемпионов
Байер1942
3
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф1937
4
Лига чемпионов
Штутгарт1932
5
Лига Европы
РБ Лейпциг1932
6
Квалификация Лиги конференций
Майнц1931
7 Вольфсбург1928
8 Боруссия М1927
9 Вердер1927
10 Фрайбург1927
11 Боруссия Д1926
12 Аугсбург1925
13 Санкт-Паули1920
14 Унион1919
15 Хоффенхайм1918
16
Стыковая зона
Хайденхайм1914
17
Зона вылета
Хольштайн1912
18
Зона вылета
Бохум1912

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