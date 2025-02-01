00:57 ()
Онлайн трансляции
Пятница 31 января
Суббота 01 февраля
Свернуть список

Ян - Герта 01 Февраля прямая трансляция

Стадион: Янштадион (Регенсбург, Германия), вместимость: 15224
01 Февраля 2025 года в 15:00 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 20-й тур
Ян
Герта

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ян - Герта, которое состоится 01 Февраля 2025 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Янштадион (Регенсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ян
Регенсбург
Герта
Берлин
История личных встреч
24.08.2024Германия — Вторая Бундеслига3-й турГерта2 : 0Ян
21.08.2016Кубок Германии1-й раундЯн1 : 1 3 : 5Герта
26.01.2025Германия — Вторая Бундеслига19-й тур5 : 1Ян
17.01.2025Германия — Вторая Бундеслига18-й турЯн0 : 1
22.12.2024Германия — Вторая Бундеслига17-й турЯн2 : 1
13.12.2024Германия — Вторая Бундеслига16-й тур4 : 2Ян
08.12.2024Германия — Вторая Бундеслига15-й турЯн0 : 1
25.01.2025Германия — Вторая Бундеслига19-й турГерта2 : 3
19.01.2025Германия — Вторая Бундеслига18-й тур1 : 2Герта
22.12.2024Германия — Вторая Бундеслига17-й тур0 : 0Герта
13.12.2024Германия — Вторая Бундеслига16-й турГерта1 : 2
07.12.2024Германия — Вторая Бундеслига15-й тур2 : 1Герта
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Гамбург1934
2
Повышение
Кёльн1934
3
Плей-офф за повышение
Магдебург1932
4 Кайзерслаутерн1932
5 Ганновер-961931
6 Падерборн 071931
7 Фортуна1930
8 Карлсруэ2030
9 Эльверсберг2029
10 Нюрнберг2028
11 Дармштадт 982025
12 Герта1925
13 Шальке-041924
14 Пройссен Мюнстер1920
15 Гройтер Фюрт1920
16
Стыковая зона
Ульм 18461917
17
Зона вылета
Айнтрахт Б1915
18
Зона вылета
Ян1911

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close