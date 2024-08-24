Айнтрахт Б - Кёльн 01 Февраля прямая трансляция
Стадион: Айнтрахт (Брауншвейг, Германия), вместимость: 24474
01 Февраля 2025 года в 15:00 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 20-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Б - Кёльн, которое состоится 01 Февраля 2025 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Айнтрахт (Брауншвейг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Айнтрахт Б
Брауншвейг
Кёльн
Кёльн
Главные тренеры
|Герхард Штрубер
|Штеффен Баумгарт
История личных встреч
|24.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|3-й тур
|5 : 0
|24.01.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|19-й тур
|1 : 1
|18.01.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|18-й тур
|0 : 0
|21.12.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|17-й тур
|1 : 0
|15.12.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|16-й тур
|0 : 3
|08.12.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|15-й тур
|5 : 0
|25.01.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|19-й тур
|1 : 0
|18.01.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|18-й тур
|1 : 0
|22.12.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|17-й тур
|0 : 1
|15.12.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|16-й тур
|3 : 1
|08.12.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|15-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Гамбург
|19
|34
| 2
Повышение
|Кёльн
|19
|34
| 3
Плей-офф за повышение
|Магдебург
|19
|32
|4
|Кайзерслаутерн
|19
|32
|5
|Ганновер-96
|19
|31
|6
|Падерборн 07
|19
|31
|7
|Фортуна
|19
|30
|8
|Карлсруэ
|20
|30
|9
|Эльверсберг
|20
|29
|10
|Нюрнберг
|20
|28
|11
|Дармштадт 98
|20
|25
|12
|Герта
|19
|25
|13
|Шальке-04
|19
|24
|14
|Пройссен Мюнстер
|19
|20
|15
|Гройтер Фюрт
|19
|20
| 16
Стыковая зона
|Ульм 1846
|19
|17
| 17
Зона вылета
|Айнтрахт Б
|19
|15
| 18
Зона вылета
|Ян
|19
|11