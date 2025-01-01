Санта-Клара - Каза Пия 01 Февраля прямая трансляция
Стадион: Сан Мигел (Понта-Делгада, Португалия), вместимость: 13277
01 Февраля 2025 года в 18:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 20-й тур
Главный судья: Мигел Ногейра (Лиссабон, Португалия);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Санта-Клара - Каза Пия, которое состоится 01 Февраля 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Сан Мигел (Понта-Делгада, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Санта-Клара
Понта-Делгада
Каза Пия
Лиссабон
История личных встреч
|24.08.2024
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|0 : 2
|29.01.2023
|Португалия - Примейра
|18-й тур
|2 : 1
|07.08.2022
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|0 : 0
|22.12.2019
|Португалия - Кубок лиги
|Группа D. 3-й тур
|1 : 2
|26.01.2025
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|1 : 1
|18.01.2025
|Португалия — Примейра
|18-й тур
|2 : 3
|05.01.2025
|Португалия — Примейра
|17-й тур
|0 : 0
|30.12.2024
|Португалия — Примейра
|16-й тур
|1 : 2
|22.12.2024
|Португалия — Примейра
|15-й тур
|0 : 2
|25.01.2025
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|3 : 1
|20.01.2025
|Португалия — Примейра
|18-й тур
|2 : 3
|12.01.2025
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|1 : 3
|05.01.2025
|Португалия — Примейра
|17-й тур
|1 : 1
|29.12.2024
|Португалия — Примейра
|16-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|19
|47
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|19
|41
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|19
|41
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|19
|37
|5
|Санта-Клара
|19
|32
|6
|Каза Пия
|19
|30
|7
|Витория Гимарайнш
|19
|26
|8
|Эшторил
|19
|24
|9
|Риу Аве
|19
|23
|10
|Морейренсе
|19
|23
|11
|Жил Висенте
|19
|22
|12
|Фамаликан
|19
|21
|13
|Арока
|19
|19
|14
|Насьонал
|19
|19
|15
|АВС
|19
|18
| 16
Стыковая зона
|Эштрела
|19
|17
| 17
Зона вылета
|Фаренсе
|19
|15
| 18
Зона вылета
|Боавишта
|19
|12