00:58 ()
Онлайн трансляции
Пятница 31 января
Суббота 01 февраля
Свернуть список

Санта-Клара - Каза Пия 01 Февраля прямая трансляция

Стадион: Сан Мигел (Понта-Делгада, Португалия), вместимость: 13277
01 Февраля 2025 года в 18:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 20-й тур
Главный судья: Мигел Ногейра (Лиссабон, Португалия);
Санта-Клара
Каза Пия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Санта-Клара - Каза Пия, которое состоится 01 Февраля 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Сан Мигел (Понта-Делгада, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Санта-Клара
Понта-Делгада
Каза Пия
Лиссабон
История личных встреч
24.08.2024Португалия — Примейра3-й турКаза Пия0 : 2Санта-Клара
29.01.2023Португалия - Примейра18-й турКаза Пия2 : 1Санта-Клара
07.08.2022Португалия - Примейра1-й турСанта-Клара0 : 0Каза Пия
22.12.2019Португалия - Кубок лигиГруппа D. 3-й турСанта-Клара1 : 2Каза Пия
26.01.2025Португалия — Примейра19-й тур1 : 1Санта-Клара
18.01.2025Португалия — Примейра18-й турСанта-Клара2 : 3
05.01.2025Португалия — Примейра17-й турСанта-Клара0 : 0
30.12.2024Португалия — Примейра16-й тур1 : 2Санта-Клара
22.12.2024Португалия — Примейра15-й турСанта-Клара0 : 2
25.01.2025Португалия — Примейра19-й турКаза Пия3 : 1
20.01.2025Португалия — Примейра18-й тур2 : 3Каза Пия
12.01.2025Кубок Португалии1/8 финалаКаза Пия1 : 3
05.01.2025Португалия — Примейра17-й турКаза Пия1 : 1
29.12.2024Португалия — Примейра16-й тур1 : 2Каза Пия
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг1947
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика1941
3
Квалификация Лиги Европы
Порту1941
4
Квалификация Лиги конференций
Брага1937
5 Санта-Клара1932
6 Каза Пия1930
7 Витория Гимарайнш1926
8 Эшторил1924
9 Риу Аве1923
10 Морейренсе1923
11 Жил Висенте1922
12 Фамаликан1921
13 Арока1919
14 Насьонал1919
15 АВС1918
16
Стыковая зона
Эштрела1917
17
Зона вылета
Фаренсе1915
18
Зона вылета
Боавишта1912

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close