Тулуза - Ницца 02 Февраля прямая трансляция
Стадион: Тулуза (Тулуза, Франция), вместимость: 33150
02 Февраля 2025 года в 17:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 20-й тур
Главный судья: Томас Леонар (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тулуза - Ницца, которое состоится 02 Февраля 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Тулуза (Тулуза, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тулуза
Тулуза
Ницца
Ницца
|50
|вр
|Гийом Рест
|29
|зщ
|Джейди Канво
|6
|зщ
|Умит Акдаг
|3
|зщ
|Марк Маккензи
|17
|зщ
|Габриэль Суасо
|7
|зщ
|Закария Абухляль
|15
|пз
|Арон Дённум
|21
|пз
|Миха Зайц
|23
|пз
|Кристиан Кассерес
|10
|пз
|Янн Гбоу
|13
|нп
|Джошуа Кинг
|1
|вр
|Марцин Булка
|55
|зщ
|Юссуф Ндайишимийе
|4
|зщ
|Данте Бонфин
|26
|зщ
|Мельвен Бар
|92
|зщ
|Жонатан Клосс
|2
|зщ
|Али Абди
|6
|пз
|Хишем Будауи
|28
|пз
|Батист Сантамария
|24
|пз
|Гаэтан Лаборде
|25
|пз
|Мохамед-Али Шо
|29
|нп
|Эванн Гессан
Главные тренеры
|Карлес Мартинес
|Франк Эз
История личных встреч
|25.08.2024
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|1 : 1
|03.03.2024
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|2 : 1
|26.11.2023
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|1 : 0
|21.05.2023
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|0 : 0
|07.08.2022
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|1 : 1
|15.02.2020
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|0 : 2
|21.12.2019
|Франция - Лига 1
|19-й тур
|3 : 0
|15.03.2019
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|1 : 1
|06.01.2019
|Кубок Франции
|1/32 финала
|4 : 1
|05.10.2018
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|1 : 1
|26.01.2025
|Франция — Лига 1
|19-й тур
|1 : 2
|18.01.2025
|Франция — Лига 1
|18-й тур
|0 : 0
|15.01.2025
|Кубок Франции
|1/16 финала
|2 : 1
|12.01.2025
|Франция — Лига 1
|17-й тур
|1 : 2
|05.01.2025
|Франция — Лига 1
|16-й тур
|0 : 1
|30.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|1 : 1
|26.01.2025
|Франция — Лига 1
|19-й тур
|2 : 0
|23.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 7-й тур
|1 : 0
|17.01.2025
|Франция — Лига 1
|18-й тур
|2 : 1
|14.01.2025
|Кубок Франции
|1/16 финала
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|20
|50
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|19
|37
| 3
Лига чемпионов
|Монако
|19
|34
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Ницца
|19
|33
| 5
Лига Европы
|Ланс
|20
|33
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лилль
|19
|32
|7
|Лион
|19
|30
|8
|Брест
|20
|28
|9
|Страсбург
|19
|27
|10
|Тулуза
|19
|25
|11
|Осер
|19
|23
|12
|Реймс
|19
|22
|13
|Анже
|19
|22
|14
|Нант
|19
|18
|15
|Сент-Этьен
|19
|18
| 16
Стыковая зона
|Ренн
|19
|17
| 17
Зона вылета
|Монпелье
|20
|15
| 18
Зона вылета
|Гавр
|19
|13