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Тулуза - Ницца 02 Февраля прямая трансляция

Стадион: Тулуза (Тулуза, Франция), вместимость: 33150
02 Февраля 2025 года в 17:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 20-й тур
Главный судья: Томас Леонар (Франция);
Тулуза
Ницца

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тулуза - Ницца, которое состоится 02 Февраля 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Тулуза (Тулуза, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тулуза
Тулуза
Ницца
Ницца
50ФранцияврГийом Рест
29ФранциязщДжейди Канво
6РумыниязщУмит Акдаг
3СШАзщМарк Маккензи
17ЧилизщГабриэль Суасо
7МароккозщЗакария Абухляль
15НорвегияпзАрон Дённум
21СловенияпзМиха Зайц
23ВенесуэлапзКристиан Кассерес
10ФранцияпзЯнн Гбоу
13НорвегиянпДжошуа Кинг
1ПольшаврМарцин Булка
55БурундизщЮссуф Ндайишимийе
4Бразилиязщ Данте Бонфин
26ФранциязщМельвен Бар
92ФранциязщЖонатан Клосс
2ТунисзщАли Абди
6АлжирпзХишем Будауи
28ФранцияпзБатист Сантамария
24ФранцияпзГаэтан Лаборде
25ФранцияпзМохамед-Али Шо
29ФранциянпЭванн Гессан
Главные тренеры
ИспанияКарлес Мартинес
ФранцияФранк Эз
История личных встреч
25.08.2024Франция — Лига 12-й турНицца1 : 1Тулуза
03.03.2024Франция - Лига 124-й турТулуза2 : 1Ницца
26.11.2023Франция - Лига 113-й турНицца1 : 0Тулуза
21.05.2023Франция - Лига 136-й турНицца0 : 0Тулуза
07.08.2022Франция - Лига 11-й турТулуза1 : 1Ницца
15.02.2020Франция - Лига 125-й турТулуза0 : 2Ницца
21.12.2019Франция - Лига 119-й турНицца3 : 0Тулуза
15.03.2019Франция - Лига 129-й турНицца1 : 1Тулуза
06.01.2019Кубок Франции1/32 финалаТулуза4 : 1Ницца
05.10.2018Франция - Лига 19-й турТулуза1 : 1Ницца
26.01.2025Франция — Лига 119-й турТулуза1 : 2
18.01.2025Франция — Лига 118-й тур0 : 0Тулуза
15.01.2025Кубок Франции1/16 финалаТулуза2 : 1
12.01.2025Франция — Лига 117-й турТулуза1 : 2
05.01.2025Франция — Лига 116-й тур0 : 1Тулуза
30.01.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 8-й турНицца1 : 1
26.01.2025Франция — Лига 119-й турНицца2 : 0
23.01.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 7-й тур1 : 0Ницца
17.01.2025Франция — Лига 118-й тур2 : 1Ницца
14.01.2025Кубок Франции1/16 финала0 : 1Ницца
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2050
2
Лига чемпионов
Марсель1937
3
Лига чемпионов
Монако1934
4
Квалификация Лиги чемпионов
Ницца1933
5
Лига Европы
Ланс2033
6
Квалификация Лиги конференций
Лилль1932
7 Лион1930
8 Брест2028
9 Страсбург1927
10 Тулуза1925
11 Осер1923
12 Реймс1922
13 Анже1922
14 Нант1918
15 Сент-Этьен1918
16
Стыковая зона
Ренн1917
17
Зона вылета
Монпелье2015
18
Зона вылета
Гавр1913

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