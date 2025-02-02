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Анже - Гавр 02 Февраля прямая трансляция

Стадион: Раймон Копа (Анже, Франция), вместимость: 19000
02 Февраля 2025 года в 19:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 20-й тур
Главный судья: Жереми Пиньяр (Франция);
Анже
Гавр

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Анже - Гавр, которое состоится 02 Февраля 2025 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Раймон Копа (Анже, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Анже
Анже
Гавр
Гавр
30Кот-д'ИвуарврЯхья Фофана
27ФранциязщЛилиан Раолисоа
21ФранциязщЖордан Лефор
24ФранцияпзЭмманюэль Бьюмла
26ФранцияпзФлоран Анен
6Кот-д'ИвуарпзЖан-Эде Аолу
93АлжирпзХарис Белькебла
10АлжирпзХимад Абделли
28АлжирпзФарид Эль-Мелали
18ГабоннпДжим Аллевина
19ФранциянпЭстебан Леполь
1ФранцияврМатьё Горжелен
7ВенгриязщЛоик Него
93СенегалзщАруна Санганте
4ФранциязщГотье Льорис
18ФранциязщЯнис Зуауи
10ФранцияпзХосуэ Казимир
19ФранцияпзРассул Ндиайе
5МароккопзУссама Таргаллин
45СенегалнпИсса Сумаре
11СШАнпЭммануэль Сабби
28ГананпАндре Айю
Главные тренеры
ФранцияАлександр Дюжо
ФранцияДидье Дигар
История личных встреч
01.12.2024Франция — Лига 113-й турГавр0 : 1Анже
26.01.2025Франция — Лига 119-й тур1 : 0Анже
19.01.2025Франция — Лига 118-й турАнже2 : 0
15.01.2025Кубок Франции1/16 финала2 : 3Анже
12.01.2025Франция — Лига 117-й тур1 : 3Анже
05.01.2025Франция — Лига 116-й турАнже2 : 0
26.01.2025Франция — Лига 119-й турГавр0 : 1
19.01.2025Франция — Лига 118-й тур1 : 1Гавр
12.01.2025Франция — Лига 117-й турГавр1 : 2
05.01.2025Франция — Лига 116-й тур5 : 1Гавр
21.12.2024Кубок Франции1/32 финала1 : 0Гавр
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2050
2
Лига чемпионов
Марсель1937
3
Лига чемпионов
Монако1934
4
Квалификация Лиги чемпионов
Ницца1933
5
Лига Европы
Ланс2033
6
Квалификация Лиги конференций
Лилль1932
7 Лион1930
8 Брест2028
9 Страсбург1927
10 Тулуза1925
11 Осер1923
12 Реймс1922
13 Анже1922
14 Нант1918
15 Сент-Этьен1918
16
Стыковая зона
Ренн1917
17
Зона вылета
Монпелье2015
18
Зона вылета
Гавр1913

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