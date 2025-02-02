Анже - Гавр 02 Февраля прямая трансляция
Стадион: Раймон Копа (Анже, Франция), вместимость: 19000
02 Февраля 2025 года в 19:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 20-й тур
Главный судья: Жереми Пиньяр (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Анже - Гавр, которое состоится 02 Февраля 2025 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Раймон Копа (Анже, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Анже
Анже
Гавр
Гавр
|30
|вр
|Яхья Фофана
|27
|зщ
|Лилиан Раолисоа
|21
|зщ
|Жордан Лефор
|24
|пз
|Эмманюэль Бьюмла
|26
|пз
|Флоран Анен
|6
|пз
|Жан-Эде Аолу
|93
|пз
|Харис Белькебла
|10
|пз
|Химад Абделли
|28
|пз
|Фарид Эль-Мелали
|18
|нп
|Джим Аллевина
|19
|нп
|Эстебан Леполь
|1
|вр
|Матьё Горжелен
|7
|зщ
|Лоик Него
|93
|зщ
|Аруна Санганте
|4
|зщ
|Готье Льорис
|18
|зщ
|Янис Зуауи
|10
|пз
|Хосуэ Казимир
|19
|пз
|Рассул Ндиайе
|5
|пз
|Уссама Таргаллин
|45
|нп
|Исса Сумаре
|11
|нп
|Эммануэль Сабби
|28
|нп
|Андре Айю
Главные тренеры
|Александр Дюжо
|Дидье Дигар
История личных встреч
|01.12.2024
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|0 : 1
|26.01.2025
|Франция — Лига 1
|19-й тур
|1 : 0
|19.01.2025
|Франция — Лига 1
|18-й тур
|2 : 0
|15.01.2025
|Кубок Франции
|1/16 финала
|2 : 3
|12.01.2025
|Франция — Лига 1
|17-й тур
|1 : 3
|05.01.2025
|Франция — Лига 1
|16-й тур
|2 : 0
|26.01.2025
|Франция — Лига 1
|19-й тур
|0 : 1
|19.01.2025
|Франция — Лига 1
|18-й тур
|1 : 1
|12.01.2025
|Франция — Лига 1
|17-й тур
|1 : 2
|05.01.2025
|Франция — Лига 1
|16-й тур
|5 : 1
|21.12.2024
|Кубок Франции
|1/32 финала
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|20
|50
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|19
|37
| 3
Лига чемпионов
|Монако
|19
|34
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Ницца
|19
|33
| 5
Лига Европы
|Ланс
|20
|33
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лилль
|19
|32
|7
|Лион
|19
|30
|8
|Брест
|20
|28
|9
|Страсбург
|19
|27
|10
|Тулуза
|19
|25
|11
|Осер
|19
|23
|12
|Реймс
|19
|22
|13
|Анже
|19
|22
|14
|Нант
|19
|18
|15
|Сент-Этьен
|19
|18
| 16
Стыковая зона
|Ренн
|19
|17
| 17
Зона вылета
|Монпелье
|20
|15
| 18
Зона вылета
|Гавр
|19
|13