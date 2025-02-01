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Фиорентина - Дженоа 02 Февраля прямая трансляция

Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 43147
02 Февраля 2025 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 23-й тур
Главный судья: Джузеппе Коллу (Италия);
Фиорентина
Дженоа

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Дженоа, которое состоится 02 Февраля 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Артемио Франки (Флоренция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фиорентина
Флоренция
Дженоа
Генуя
43ИспанияврДавид де Хеа
2Бразилиязщ Додо
5ХорватиязщМарин Понграчич
6ИталиязщЛука Раньери
21ГерманияпзРобин Госенс
90ИталияпзМайкл Фолоруншо
8ИталияпзРоландо Мандрагора
9АргентинанпЛукас Бельтран
10ИсландиянпАльберт Гудмундссон
7ИталиянпРиккардо Соттиль
20ИталиянпМойзе Кин
1ИталияврНикола Леали
20ИталиязщСтефано Сабелли
4БельгиязщКони де Винтер
22МексиказщХоан Васкес
3ИспаниязщАарон Кариколь
59ИталиязщАлессандро Дзаноли
2НорвегияпзМортен Торсбю
47ХорватияпзМилан Бадель
32ДанияпзМортен Френнруп
23ИталияпзФабио Миретти
19ИталиянпАндреа Пинамонти
Главные тренеры
ИталияРаффаэле Палладино
ИталияАльберто Джилардино
ФранцияПатрик Виейра
ФранцияПатрик Виейра
История личных встреч
31.10.2024Италия — Серия А10-й турДженоа0 : 1Фиорентина
15.04.2024Италия - Серия А32-й турФиорентина1 : 1Дженоа
19.08.2023Италия - Серия А1-й турДженоа1 : 4Фиорентина
17.01.2022Италия - Серия А22-й турФиорентина6 : 0Дженоа
18.09.2021Италия - Серия А4-й турДженоа1 : 2Фиорентина
03.04.2021Италия - Серия А29-й турДженоа1 : 1Фиорентина
07.12.2020Италия - Серия А10-й турФиорентина1 : 1Дженоа
25.01.2020Италия - Серия А21-й турФиорентина0 : 0Дженоа
01.09.2019Италия - Серия А2-й турДженоа2 : 1Фиорентина
26.05.2019Италия - Серия А38-й турФиорентина0 : 0Дженоа
26.01.2025Италия — Серия А22-й тур1 : 2Фиорентина
19.01.2025Италия — Серия А21-й турФиорентина1 : 1
13.01.2025Италия — Серия А20-й тур2 : 1Фиорентина
04.01.2025Италия — Серия А19-й турФиорентина0 : 3
29.12.2024Италия — Серия А18-й тур2 : 2Фиорентина
27.01.2025Италия — Серия А22-й турДженоа2 : 0
17.01.2025Италия — Серия А21-й тур3 : 1Дженоа
12.01.2025Италия — Серия А20-й турДженоа1 : 0
05.01.2025Италия — Серия А19-й тур0 : 0Дженоа
28.12.2024Италия — Серия А18-й тур1 : 2Дженоа
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи2253
2
Лига чемпионов
Интер М2150
3
Лига чемпионов
Аталанта2347
4
Лига чемпионов
Лацио2239
5
Лига Европы
Ювентус2237
6
Квалификация Лиги конференций
Фиорентина2136
7 Милан2134
8 Болонья2134
9 Рома2230
10 Удинезе2329
11 Торино2327
12 Дженоа2226
13 Лечче2323
14 Верона2323
15 Комо2222
16 Эмполи2221
17 Кальяри2221
18
Зона вылета
Парма2320
19
Зона вылета
Венеция2316
20
Зона вылета
Монца2313

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