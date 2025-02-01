Фиорентина - Дженоа 02 Февраля прямая трансляция
Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 43147
02 Февраля 2025 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 23-й тур
Главный судья: Джузеппе Коллу (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Дженоа, которое состоится 02 Февраля 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Артемио Франки (Флоренция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фиорентина
Флоренция
Дженоа
Генуя
|43
|вр
|Давид де Хеа
|2
|зщ
|Додо
|5
|зщ
|Марин Понграчич
|6
|зщ
|Лука Раньери
|21
|пз
|Робин Госенс
|90
|пз
|Майкл Фолоруншо
|8
|пз
|Роландо Мандрагора
|9
|нп
|Лукас Бельтран
|10
|нп
|Альберт Гудмундссон
|7
|нп
|Риккардо Соттиль
|20
|нп
|Мойзе Кин
|1
|вр
|Никола Леали
|20
|зщ
|Стефано Сабелли
|4
|зщ
|Кони де Винтер
|22
|зщ
|Хоан Васкес
|3
|зщ
|Аарон Кариколь
|59
|зщ
|Алессандро Дзаноли
|2
|пз
|Мортен Торсбю
|47
|пз
|Милан Бадель
|32
|пз
|Мортен Френнруп
|23
|пз
|Фабио Миретти
|19
|нп
|Андреа Пинамонти
Главные тренеры
|Раффаэле Палладино
|Альберто Джилардино
|Патрик Виейра
|Патрик Виейра
История личных встреч
|31.10.2024
|Италия — Серия А
|10-й тур
|0 : 1
|15.04.2024
|Италия - Серия А
|32-й тур
|1 : 1
|19.08.2023
|Италия - Серия А
|1-й тур
|1 : 4
|17.01.2022
|Италия - Серия А
|22-й тур
|6 : 0
|18.09.2021
|Италия - Серия А
|4-й тур
|1 : 2
|03.04.2021
|Италия - Серия А
|29-й тур
|1 : 1
|07.12.2020
|Италия - Серия А
|10-й тур
|1 : 1
|25.01.2020
|Италия - Серия А
|21-й тур
|0 : 0
|01.09.2019
|Италия - Серия А
|2-й тур
|2 : 1
|26.05.2019
|Италия - Серия А
|38-й тур
|0 : 0
|26.01.2025
|Италия — Серия А
|22-й тур
|1 : 2
|19.01.2025
|Италия — Серия А
|21-й тур
|1 : 1
|13.01.2025
|Италия — Серия А
|20-й тур
|2 : 1
|04.01.2025
|Италия — Серия А
|19-й тур
|0 : 3
|29.12.2024
|Италия — Серия А
|18-й тур
|2 : 2
|27.01.2025
|Италия — Серия А
|22-й тур
|2 : 0
|17.01.2025
|Италия — Серия А
|21-й тур
|3 : 1
|12.01.2025
|Италия — Серия А
|20-й тур
|1 : 0
|05.01.2025
|Италия — Серия А
|19-й тур
|0 : 0
|28.12.2024
|Италия — Серия А
|18-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|22
|53
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|21
|50
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|23
|47
| 4
Лига чемпионов
|Лацио
|22
|39
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|22
|37
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Фиорентина
|21
|36
|7
|Милан
|21
|34
|8
|Болонья
|21
|34
|9
|Рома
|22
|30
|10
|Удинезе
|23
|29
|11
|Торино
|23
|27
|12
|Дженоа
|22
|26
|13
|Лечче
|23
|23
|14
|Верона
|23
|23
|15
|Комо
|22
|22
|16
|Эмполи
|22
|21
|17
|Кальяри
|22
|21
| 18
Зона вылета
|Парма
|23
|20
| 19
Зона вылета
|Венеция
|23
|16
| 20
Зона вылета
|Монца
|23
|13