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Аль-Наср - Аль-Васл 03 Февраля прямая трансляция

03 Февраля 2025 года в 21:00 (+03:00). Элитная Лига Чемпионов АФК, Запад. 7-й тур
Аль-Наср
Аль-Васл

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Наср - Аль-Васл, которое состоится 03 Февраля 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Элитная Лига Чемпионов АФК, Запад. 7-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аль-Наср
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Аль-Васл
Дубай, ОАЭ
Главные тренеры
Италия Стефано Пиоли
История личных встреч
07.05.2019 Лига чемпионов АФК - 2019 Группа A. 5-й тур Аль-Наср3 : 1Аль-Васл
04.03.2019 Лига чемпионов АФК - 2019 Группа A. 1-й тур Аль-Васл1 : 0Аль-Наср
30.01.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 18-й тур 1 : 2Аль-Наср
26.01.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 17-й тур Аль-Наср3 : 1
21.01.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 16-й тур 1 : 3Аль-Наср
17.01.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 15-й тур 1 : 1Аль-Наср
09.01.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 14-й тур Аль-Наср3 : 1
02.12.2024 Элитная Лига Чемпионов АФК Запад. 6-й тур Аль-Васл1 : 1
26.11.2024 Элитная Лига Чемпионов АФК Запад. 5-й тур 1 : 3Аль-Васл
04.11.2024 Элитная Лига Чемпионов АФК Запад. 4-й тур Аль-Васл1 : 1
22.10.2024 Элитная Лига Чемпионов АФК Запад. 3-й тур 1 : 2Аль-Васл
30.09.2024 Элитная Лига Чемпионов АФК Запад. 2-й тур Аль-Васл0 : 2
Турнирная таблица
Запад
КомандаИО
1
1/8 финала
Аль-Хиляль616
2
1/8 финала
Аль-Ахли616
3
1/8 финала
Аль-Наср613
4
1/8 финала
Аль-Садд612
5
1/8 финала
Аль-Васл611
6
1/8 финала
Персеполис66
7
1/8 финала
Аль-Райян65
8
1/8 финала
Эстегляль65
9 Пахтакор64
10 Аль-Гарафа64
11 Аль-Айн62
12 Аль-Шорта62
Восток
КомандаИО
1
1/8 финала
Иокогама Ф. Маринос613
2
1/8 финала
Кванджу613
3
1/8 финала
Виссел Кобе613
4
1/8 финала
Кавасаки Фронтале612
5
1/8 финала
Пхохан Стилерс69
6
1/8 финала
Джохор Дарул Тазим68
7
1/8 финала
Шанхай Порт68
8
1/8 финала
Бурирам Юнайтед68
9 Шанхай Шэньхуа67
10 Шаньдун Тайшань67
11 Ульсан Хёндэ63
12 Сентрал Кост Маринерс61

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