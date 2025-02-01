Аль-Наср - Аль-Васл 03 Февраля прямая трансляция
03 Февраля 2025 года в 21:00 (+03:00). Элитная Лига Чемпионов АФК, Запад. 7-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Наср - Аль-Васл, которое состоится 03 Февраля 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Элитная Лига Чемпионов АФК, Запад. 7-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аль-Наср
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Аль-Васл
Дубай, ОАЭ
Главные тренеры
|Стефано Пиоли
История личных встреч
|07.05.2019
|Лига чемпионов АФК - 2019
|Группа A. 5-й тур
|3 : 1
|04.03.2019
|Лига чемпионов АФК - 2019
|Группа A. 1-й тур
|1 : 0
|30.01.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|18-й тур
|1 : 2
|26.01.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|17-й тур
|3 : 1
|21.01.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|16-й тур
|1 : 3
|17.01.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|15-й тур
|1 : 1
|09.01.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|14-й тур
|3 : 1
|02.12.2024
|Элитная Лига Чемпионов АФК
|Запад. 6-й тур
|1 : 1
|26.11.2024
|Элитная Лига Чемпионов АФК
|Запад. 5-й тур
|1 : 3
|04.11.2024
|Элитная Лига Чемпионов АФК
|Запад. 4-й тур
|1 : 1
|22.10.2024
|Элитная Лига Чемпионов АФК
|Запад. 3-й тур
|1 : 2
|30.09.2024
|Элитная Лига Чемпионов АФК
|Запад. 2-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
Запад
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Аль-Хиляль
|6
|16
| 2
1/8 финала
|Аль-Ахли
|6
|16
| 3
1/8 финала
|Аль-Наср
|6
|13
| 4
1/8 финала
|Аль-Садд
|6
|12
| 5
1/8 финала
|Аль-Васл
|6
|11
| 6
1/8 финала
|Персеполис
|6
|6
| 7
1/8 финала
|Аль-Райян
|6
|5
| 8
1/8 финала
|Эстегляль
|6
|5
|9
|Пахтакор
|6
|4
|10
|Аль-Гарафа
|6
|4
|11
|Аль-Айн
|6
|2
|12
|Аль-Шорта
|6
|2
Восток
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Иокогама Ф. Маринос
|6
|13
| 2
1/8 финала
|Кванджу
|6
|13
| 3
1/8 финала
|Виссел Кобе
|6
|13
| 4
1/8 финала
|Кавасаки Фронтале
|6
|12
| 5
1/8 финала
|Пхохан Стилерс
|6
|9
| 6
1/8 финала
|Джохор Дарул Тазим
|6
|8
| 7
1/8 финала
|Шанхай Порт
|6
|8
| 8
1/8 финала
|Бурирам Юнайтед
|6
|8
|9
|Шанхай Шэньхуа
|6
|7
|10
|Шаньдун Тайшань
|6
|7
|11
|Ульсан Хёндэ
|6
|3
|12
|Сентрал Кост Маринерс
|6
|1