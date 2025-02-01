Аль-Таавун - Аль-Иттихад 06 Февраля прямая трансляция
06 Февраля 2025 года в 20:00 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 19-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Таавун - Аль-Иттихад, которое состоится 06 Февраля 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 19-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аль-Таавун
Бурайда
Аль-Иттихад
Джидда
Главные тренеры
|Родольфо Арруабаррена
История личных встреч
|29.08.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|2-й тур
|2 : 1
|05.04.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|27-й тур
|0 : 0
|20.10.2023
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|10-й тур
|1 : 1
|31.01.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|18-й тур
|0 : 0
|26.01.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|17-й тур
|0 : 0
|21.01.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|16-й тур
|1 : 0
|17.01.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|15-й тур
|1 : 1
|11.01.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|14-й тур
|0 : 3
|01.02.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|18-й тур
|4 : 3
|27.01.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|17-й тур
|2 : 1
|22.01.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|16-й тур
|2 : 1
|16.01.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|15-й тур
|4 : 1
|11.01.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|14-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Хиляль
|18
|46
| 2
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Иттихад
|18
|46
| 3
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Кадисия
|18
|38
|4
|Аль-Наср
|18
|38
|5
|Аль-Ахли
|18
|35
|6
|Аль-Шабаб
|18
|29
|7
|Эр-Рияд
|18
|28
|8
|Аль-Халидж
|18
|27
|9
|Аль-Таавун
|18
|24
|10
|Аль-Иттифак
|18
|22
|11
|Дамак
|18
|22
|12
|Аль-Холуд
|18
|19
|13
|Аль-Фейха
|18
|16
|14
|Аль-Охдуд
|18
|15
|15
|Аль-Раед
|18
|14
| 16
Зона вылета
|Аль-Ороба
|18
|14
| 17
Зона вылета
|Аль-Вахда
|18
|13
| 18
Зона вылета
|Аль-Фатех
|18
|10