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Аль-Таавун - Аль-Иттихад 06 Февраля прямая трансляция

06 Февраля 2025 года в 20:00 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 19-й тур
Аль-Таавун
Аль-Иттихад

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Таавун - Аль-Иттихад, которое состоится 06 Февраля 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 19-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аль-Таавун
Бурайда
Аль-Иттихад
Джидда
Главные тренеры
Аргентина Родольфо Арруабаррена
История личных встреч
29.08.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 2-й тур Аль-Иттихад2 : 1Аль-Таавун
05.04.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 27-й тур Аль-Иттихад0 : 0Аль-Таавун
20.10.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 10-й тур Аль-Таавун1 : 1Аль-Иттихад
31.01.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 18-й тур 0 : 0Аль-Таавун
26.01.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 17-й тур Аль-Таавун0 : 0
21.01.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 16-й тур 1 : 0Аль-Таавун
17.01.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 15-й тур Аль-Таавун1 : 1
11.01.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 14-й тур 0 : 3Аль-Таавун
01.02.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 18-й тур Аль-Иттихад4 : 3
27.01.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 17-й тур 2 : 1Аль-Иттихад
22.01.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 16-й тур Аль-Иттихад2 : 1
16.01.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 15-й тур Аль-Иттихад4 : 1
11.01.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 14-й тур 1 : 1Аль-Иттихад
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Хиляль1846
2
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Иттихад1846
3
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Кадисия1838
4 Аль-Наср1838
5 Аль-Ахли1835
6 Аль-Шабаб1829
7 Эр-Рияд1828
8 Аль-Халидж1827
9 Аль-Таавун1824
10 Аль-Иттифак1822
11 Дамак1822
12 Аль-Холуд1819
13 Аль-Фейха1816
14 Аль-Охдуд1815
15 Аль-Раед1814
16
Зона вылета
Аль-Ороба1814
17
Зона вылета
Аль-Вахда1813
18
Зона вылета
Аль-Фатех1810

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