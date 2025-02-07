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Нант - Брест 07 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 07-02-2025 21:00
Стадион: Ля Божуар — Луи Фонтено (Нант, Франция), вместимость: 38285
07 Февраля 2025 года в 21:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 21-й тур
Главный судья: Жереми Пиньяр (Франция);
Нант
Брест

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нант - Брест, которое состоится 07 Февраля 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Ля Божуар — Луи Фонтено (Нант, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нант
Нант
Брест
Брест
16 Португалия вр Антони Лопеш
98 Франция зщ Кельвен Амьен-Аду
24 Гвинея зщ Сайду Соу
21 Камерун зщ Жан-Шарль Кастеллетто
3 Франция зщ Николя Козза
66 Франция пз Луи Леру
5 Испания пз Педро Чиривелья
8 Франция пз Йоанн Лепенан
27 Нигерия пз Мозес Саймон
62 Франция нп Бахереба Гирасси
39 Франция нп Маттис Аблин
16 Нидерланды вр Марко Бизот
13 Франция зщ Кенни Лала
12 Франция зщ Брендан Шардонне
44 Франция зщ Сумайла Кулибали
18 Франция зщ Жюстен Бурго
45 Франция пз Махди Камара
20 Франция пз Пьерр Лис-Мелу
8 Франция пз Юго Маньетти
15 Франция нп Ромен дель Кастильо
17 Сенегал нп Абдалла Сима
19 Франция нп Людовик Ажорк
Главные тренеры
Франция Антуан Комбуаре
Франция Эрик Руа
История личных встреч
15.01.2025 Кубок Франции 1/16 финала Брест2 : 1Нант
15.12.2024 Франция — Лига 1 15-й тур Брест4 : 1Нант
04.05.2024 Франция - Лига 1 32-й тур Брест0 : 0Нант
17.12.2023 Франция - Лига 1 16-й тур Нант0 : 2Брест
03.05.2023 Франция - Лига 1 33-й тур Брест2 : 0Нант
16.10.2022 Франция - Лига 1 11-й тур Нант4 : 1Брест
10.04.2022 Франция - Лига 1 31-й тур Брест1 : 1Нант
28.01.2022 Кубок Франции 1/8 финала Нант2 : 0Брест
22.09.2021 Франция - Лига 1 7-й тур Нант3 : 1Брест
02.05.2021 Франция - Лига 1 35-й тур Брест1 : 4Нант
02.02.2025 Франция — Лига 1 20-й тур 1 : 2Нант
26.01.2025 Франция — Лига 1 19-й тур Нант1 : 1
19.01.2025 Франция — Лига 1 18-й тур 1 : 1Нант
15.01.2025 Кубок Франции 1/16 финала Брест2 : 1Нант
10.01.2025 Франция — Лига 1 17-й тур Нант2 : 2
04.02.2025 Кубок Франции 1/8 финала 1 : 2Брест
01.02.2025 Франция — Лига 1 20-й тур Брест2 : 5
29.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур Брест0 : 3
26.01.2025 Франция — Лига 1 19-й тур 0 : 1Брест
22.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 7-й тур 2 : 0Брест
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2050
2
Лига чемпионов
Марсель2040
3
Лига чемпионов
Монако2037
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль2035
5
Лига Европы
Ницца2034
6
Квалификация Лиги конференций
Ланс2033
7 Лион2030
8 Брест2028
9 Страсбург2027
10 Тулуза2026
11 Осер2023
12 Анже2023
13 Реймс2022
14 Нант2021
15 Ренн2020
16
Стыковая зона
Сент-Этьен2018
17
Зона вылета
Монпелье2015
18
Зона вылета
Гавр2014

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