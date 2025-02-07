Нант - Брест 07 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 07-02-2025 21:00
Стадион: Ля Божуар — Луи Фонтено (Нант, Франция), вместимость: 38285
07 Февраля 2025 года в 21:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 21-й тур
Главный судья: Жереми Пиньяр (Франция);
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Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нант - Брест, которое состоится 07 Февраля 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Ля Божуар — Луи Фонтено (Нант, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нант
Нант
Брест
Брест
|16
|вр
|Антони Лопеш
|98
|зщ
|Кельвен Амьен-Аду
|24
|зщ
|Сайду Соу
|21
|зщ
|Жан-Шарль Кастеллетто
|3
|зщ
|Николя Козза
|66
|пз
|Луи Леру
|5
|пз
|Педро Чиривелья
|8
|пз
|Йоанн Лепенан
|27
|пз
|Мозес Саймон
|62
|нп
|Бахереба Гирасси
|39
|нп
|Маттис Аблин
|16
|вр
|Марко Бизот
|13
|зщ
|Кенни Лала
|12
|зщ
|Брендан Шардонне
|44
|зщ
|Сумайла Кулибали
|18
|зщ
|Жюстен Бурго
|45
|пз
|Махди Камара
|20
|пз
|Пьерр Лис-Мелу
|8
|пз
|Юго Маньетти
|15
|нп
|Ромен дель Кастильо
|17
|нп
|Абдалла Сима
|19
|нп
|Людовик Ажорк
Главные тренеры
|Антуан Комбуаре
|Эрик Руа
История личных встреч
|15.01.2025
|Кубок Франции
|1/16 финала
|2 : 1
|15.12.2024
|Франция — Лига 1
|15-й тур
|4 : 1
|04.05.2024
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|0 : 0
|17.12.2023
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|0 : 2
|03.05.2023
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|2 : 0
|16.10.2022
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|4 : 1
|10.04.2022
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|1 : 1
|28.01.2022
|Кубок Франции
|1/8 финала
|2 : 0
|22.09.2021
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|3 : 1
|02.05.2021
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|1 : 4
|02.02.2025
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|1 : 2
|26.01.2025
|Франция — Лига 1
|19-й тур
|1 : 1
|19.01.2025
|Франция — Лига 1
|18-й тур
|1 : 1
|15.01.2025
|Кубок Франции
|1/16 финала
|2 : 1
|10.01.2025
|Франция — Лига 1
|17-й тур
|2 : 2
|04.02.2025
|Кубок Франции
|1/8 финала
|1 : 2
|01.02.2025
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|2 : 5
|29.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|0 : 3
|26.01.2025
|Франция — Лига 1
|19-й тур
|0 : 1
|22.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|20
|50
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|20
|40
| 3
Лига чемпионов
|Монако
|20
|37
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|20
|35
| 5
Лига Европы
|Ницца
|20
|34
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ланс
|20
|33
|7
|Лион
|20
|30
|8
|Брест
|20
|28
|9
|Страсбург
|20
|27
|10
|Тулуза
|20
|26
|11
|Осер
|20
|23
|12
|Анже
|20
|23
|13
|Реймс
|20
|22
|14
|Нант
|20
|21
|15
|Ренн
|20
|20
| 16
Стыковая зона
|Сент-Этьен
|20
|18
| 17
Зона вылета
|Монпелье
|20
|15
| 18
Зона вылета
|Гавр
|20
|14