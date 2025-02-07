08:55 ()
Свернуть список

ПСЖ - Монако 07 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 07-02-2025 23:05
Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 47929
07 Февраля 2025 года в 23:05 (+03:00). Франция — Лига 1, 21-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);
ПСЖ
Монако

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Монако, которое состоится 07 Февраля 2025 года в 23:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПСЖ
Париж
Монако
Монако
1 Италия вр Джанлуиджи Доннарумма
12 Марокко зщ Ашраф Хакими
5 Бразилия зщ Маркиньос
5 Эквадор зщ Вильям Пачо
15 Португалия зщ Нуну Мендеш
87 Португалия пз Жоау Невеш
17 Португалия пз Витинья
8 Испания пз Фабиан Руис
19 Франция нп Брэдли Баркола
18 Франция нп Усман Дембеле
7 Грузия нп Хвича Кварацхелия
1 Польша вр Радослав Маецки
5 Германия зщ Тило Керер
22 Гана зщ Мохаммед Салису
13 Франция зщ Кристиан Мависса Элеби
2 Бразилия пз Вандерсон
15 Сенегал пз Ламин Камара
6 Швейцария пз Денис Закария
11 Франция пз Магнес Аклиуш
18 Япония нп Такуми Минамино
7 Марокко нп Элисс Бен-Сегир
14 Дания нп Мика Биерет
Главные тренеры
Испания Луис Энрике
Австрия Адольф Хюттер
История личных встреч
05.01.2025 Суперкубок Франции 2024 Финал ПСЖ1 : 0Монако
18.12.2024 Франция — Лига 1 16-й тур Монако2 : 4ПСЖ
01.03.2024 Франция - Лига 1 24-й тур Монако0 : 0ПСЖ
24.11.2023 Франция - Лига 1 13-й тур ПСЖ5 : 2Монако
11.02.2023 Франция - Лига 1 23-й тур Монако3 : 1ПСЖ
28.08.2022 Франция - Лига 1 4-й тур ПСЖ1 : 1Монако
20.03.2022 Франция - Лига 1 29-й тур Монако3 : 0ПСЖ
12.12.2021 Франция - Лига 1 18-й тур ПСЖ2 : 0Монако
19.05.2021 Кубок Франции Финал Монако0 : 2ПСЖ
21.02.2021 Франция - Лига 1 26-й тур ПСЖ0 : 2Монако
04.02.2025 Кубок Франции 1/8 финала 0 : 2ПСЖ
01.02.2025 Франция — Лига 1 20-й тур 2 : 5ПСЖ
29.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур 1 : 4ПСЖ
25.01.2025 Франция — Лига 1 19-й тур ПСЖ1 : 1
22.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 7-й тур ПСЖ4 : 2
01.02.2025 Франция — Лига 1 20-й тур Монако4 : 2
29.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур 3 : 0Монако
25.01.2025 Франция — Лига 1 19-й тур Монако3 : 2
21.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 7-й тур Монако1 : 0
17.01.2025 Франция — Лига 1 18-й тур 2 : 1Монако
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 21-го тура Лиги 1: «ПСЖ» — «Монако». Начало встречи запланировано на 23:05 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2050
2
Лига чемпионов
Марсель2040
3
Лига чемпионов
Монако2037
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль2035
5
Лига Европы
Ницца2034
6
Квалификация Лиги конференций
Ланс2033
7 Лион2030
8 Брест2028
9 Страсбург2027
10 Тулуза2026
11 Осер2023
12 Анже2023
13 Реймс2022
14 Нант2021
15 Ренн2020
16
Стыковая зона
Сент-Этьен2018
17
Зона вылета
Монпелье2015
18
Зона вылета
Гавр2014

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close