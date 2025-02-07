ПСЖ - Монако 07 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 07-02-2025 23:05
Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 47929
07 Февраля 2025 года в 23:05 (+03:00). Франция — Лига 1, 21-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Монако, которое состоится 07 Февраля 2025 года в 23:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПСЖ
Париж
Монако
Монако
|1
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|12
|зщ
|Ашраф Хакими
|5
|зщ
|Маркиньос
|5
|зщ
|Вильям Пачо
|15
|зщ
|Нуну Мендеш
|87
|пз
|Жоау Невеш
|17
|пз
|Витинья
|8
|пз
|Фабиан Руис
|19
|нп
|Брэдли Баркола
|18
|нп
|Усман Дембеле
|7
|нп
|Хвича Кварацхелия
|1
|вр
|Радослав Маецки
|5
|зщ
|Тило Керер
|22
|зщ
|Мохаммед Салису
|13
|зщ
|Кристиан Мависса Элеби
|2
|пз
|Вандерсон
|15
|пз
|Ламин Камара
|6
|пз
|Денис Закария
|11
|пз
|Магнес Аклиуш
|18
|нп
|Такуми Минамино
|7
|нп
|Элисс Бен-Сегир
|14
|нп
|Мика Биерет
Главные тренеры
|Луис Энрике
|Адольф Хюттер
История личных встреч
|05.01.2025
|Суперкубок Франции 2024
|Финал
|1 : 0
|18.12.2024
|Франция — Лига 1
|16-й тур
|2 : 4
|01.03.2024
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|0 : 0
|24.11.2023
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|5 : 2
|11.02.2023
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|3 : 1
|28.08.2022
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|1 : 1
|20.03.2022
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|3 : 0
|12.12.2021
|Франция - Лига 1
|18-й тур
|2 : 0
|19.05.2021
|Кубок Франции
|Финал
|0 : 2
|21.02.2021
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|0 : 2
|04.02.2025
|Кубок Франции
|1/8 финала
|0 : 2
|01.02.2025
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|2 : 5
|29.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|1 : 4
|25.01.2025
|Франция — Лига 1
|19-й тур
|1 : 1
|22.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|4 : 2
|01.02.2025
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|4 : 2
|29.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|3 : 0
|25.01.2025
|Франция — Лига 1
|19-й тур
|3 : 2
|21.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|1 : 0
|17.01.2025
|Франция — Лига 1
|18-й тур
|2 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 21-го тура Лиги 1: «ПСЖ» — «Монако». Начало встречи запланировано на 23:05 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|20
|50
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|20
|40
| 3
Лига чемпионов
|Монако
|20
|37
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|20
|35
| 5
Лига Европы
|Ницца
|20
|34
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ланс
|20
|33
|7
|Лион
|20
|30
|8
|Брест
|20
|28
|9
|Страсбург
|20
|27
|10
|Тулуза
|20
|26
|11
|Осер
|20
|23
|12
|Анже
|20
|23
|13
|Реймс
|20
|22
|14
|Нант
|20
|21
|15
|Ренн
|20
|20
| 16
Стыковая зона
|Сент-Этьен
|20
|18
| 17
Зона вылета
|Монпелье
|20
|15
| 18
Зона вылета
|Гавр
|20
|14