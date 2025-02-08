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Лас-Пальмас - Вильярреал 08 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 08-02-2025 19:30
Стадион: Гран Канария (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания), вместимость: 32392
08 Февраля 2025 года в 20:30 (+03:00). Испания — Примера, 23-й тур
Главный судья: Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо (Испания);
Лас-Пальмас
Вильярреал

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лас-Пальмас - Вильярреал, которое состоится 08 Февраля 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Гран Канария (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
Вильярреал
Вильярреал
1НидерландыврЯспер Силлессен
4ИспаниязщАлекс Суарес
15ШотландиязщСкотт Маккенна
3ИспаниязщМика Мармоль
10ИспанияпзАльберто Молейро
5ИспанияпзХавьер Муньос
21ИспанияпзСтефан Байчетич
12ФранцияпзЭнзо Луаодис
18ИспанияпзРосада Вити
37ПортугалиянпФабиу Силва
14ИспаниянпМану Фустер
13ИспанияврДиего Конде
8АргентиназщХуан Фойт
5ФранциязщВилли Камбвал
23ИспаниязщСерхи Кардона
17ИспаниязщКико Фемения
18СенегалпзПап Гейе
10ИспанияпзДани Парехо
16ИспанияпзАлекс Баэна
21ИспаниянпЙереми Пино
15ФранциянпТьерно Барри
22ИспаниянпАйосе Перес
Главные тренеры
ИспанияЛуис Мигель Каррион
ИспанияДиего Пенас Мартинес
ИспанияМарселино Гарсия Тораль
История личных встреч
30.09.2024Испания — Примера8-й турВильярреал3 : 1Лас-Пальмас
13.01.2024Испания - Примера20-й турЛас-Пальмас3 : 0Вильярреал
08.10.2023Испания - Примера9-й турВильярреал1 : 2Лас-Пальмас
11.03.2018Испания - Примера28-й турЛас-Пальмас0 : 2Вильярреал
22.10.2017Испания - Примера9-й турВильярреал4 : 0Лас-Пальмас
17.03.2017Испания - Примера28-й турЛас-Пальмас1 : 0Вильярреал
23.10.2016Испания - Примера9-й турВильярреал2 : 1Лас-Пальмас
05.03.2016Испания - Примера28-й турВильярреал0 : 1Лас-Пальмас
25.10.2015Испания - Примера9-й турЛас-Пальмас0 : 0Вильярреал
03.02.2025Испания — Примера22-й тур2 : 1Лас-Пальмас
24.01.2025Испания — Примера21-й турЛас-Пальмас1 : 1
19.01.2025Испания — Примера20-й тур4 : 1Лас-Пальмас
12.01.2025Испания — Примера19-й турЛас-Пальмас1 : 2
05.01.2025Кубок Испании1/16 финала4 : 0Лас-Пальмас
01.02.2025Испания — Примера22-й турВильярреал5 : 1
25.01.2025Испания — Примера21-й тур1 : 1Вильярреал
20.01.2025Испания — Примера20-й турВильярреал4 : 0
13.01.2025Испания — Примера19-й тур1 : 0Вильярреал
22.12.2024Испания — Примера18-й тур2 : 5Вильярреал
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид2249
2
Лига чемпионов
Атлетико М2248
3
Лига чемпионов
Барселона2245
4
Лига чемпионов
Атлетик Б2241
5
Лига Европы
Вильярреал2237
6
Квалификация Лиги конференций
Райо Вальекано2335
7 Жирона2231
8 Осасуна2230
9 Мальорка2230
10 Бетис2229
11 Реал Сосьедад2228
12 Севилья2228
13 Сельта2225
14 Хетафе2224
15 Леганес2223
16 Лас-Пальмас2223
17 Эспаньол2223
18
Зона вылета
Алавес2221
19
Зона вылета
Валенсия2219
20
Зона вылета
Вальядолид2315

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