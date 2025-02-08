Лас-Пальмас - Вильярреал 08 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 08-02-2025 19:30
Стадион: Гран Канария (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания), вместимость: 32392
08 Февраля 2025 года в 20:30 (+03:00). Испания — Примера, 23-й тур
Главный судья: Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо (Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лас-Пальмас - Вильярреал, которое состоится 08 Февраля 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Гран Канария (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
Вильярреал
Вильярреал
|1
|вр
|Яспер Силлессен
|4
|зщ
|Алекс Суарес
|15
|зщ
|Скотт Маккенна
|3
|зщ
|Мика Мармоль
|10
|пз
|Альберто Молейро
|5
|пз
|Хавьер Муньос
|21
|пз
|Стефан Байчетич
|12
|пз
|Энзо Луаодис
|18
|пз
|Росада Вити
|37
|нп
|Фабиу Силва
|14
|нп
|Ману Фустер
|13
|вр
|Диего Конде
|8
|зщ
|Хуан Фойт
|5
|зщ
|Вилли Камбвал
|23
|зщ
|Серхи Кардона
|17
|зщ
|Кико Фемения
|18
|пз
|Пап Гейе
|10
|пз
|Дани Парехо
|16
|пз
|Алекс Баэна
|21
|нп
|Йереми Пино
|15
|нп
|Тьерно Барри
|22
|нп
|Айосе Перес
Главные тренеры
|Луис Мигель Каррион
|Диего Пенас Мартинес
|Марселино Гарсия Тораль
История личных встреч
|30.09.2024
|Испания — Примера
|8-й тур
|3 : 1
|13.01.2024
|Испания - Примера
|20-й тур
|3 : 0
|08.10.2023
|Испания - Примера
|9-й тур
|1 : 2
|11.03.2018
|Испания - Примера
|28-й тур
|0 : 2
|22.10.2017
|Испания - Примера
|9-й тур
|4 : 0
|17.03.2017
|Испания - Примера
|28-й тур
|1 : 0
|23.10.2016
|Испания - Примера
|9-й тур
|2 : 1
|05.03.2016
|Испания - Примера
|28-й тур
|0 : 1
|25.10.2015
|Испания - Примера
|9-й тур
|0 : 0
|03.02.2025
|Испания — Примера
|22-й тур
|2 : 1
|24.01.2025
|Испания — Примера
|21-й тур
|1 : 1
|19.01.2025
|Испания — Примера
|20-й тур
|4 : 1
|12.01.2025
|Испания — Примера
|19-й тур
|1 : 2
|05.01.2025
|Кубок Испании
|1/16 финала
|4 : 0
|01.02.2025
|Испания — Примера
|22-й тур
|5 : 1
|25.01.2025
|Испания — Примера
|21-й тур
|1 : 1
|20.01.2025
|Испания — Примера
|20-й тур
|4 : 0
|13.01.2025
|Испания — Примера
|19-й тур
|1 : 0
|22.12.2024
|Испания — Примера
|18-й тур
|2 : 5
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|22
|49
| 2
Лига чемпионов
|Атлетико М
|22
|48
| 3
Лига чемпионов
|Барселона
|22
|45
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|22
|41
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|22
|37
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Райо Вальекано
|23
|35
|7
|Жирона
|22
|31
|8
|Осасуна
|22
|30
|9
|Мальорка
|22
|30
|10
|Бетис
|22
|29
|11
|Реал Сосьедад
|22
|28
|12
|Севилья
|22
|28
|13
|Сельта
|22
|25
|14
|Хетафе
|22
|24
|15
|Леганес
|22
|23
|16
|Лас-Пальмас
|22
|23
|17
|Эспаньол
|22
|23
| 18
Зона вылета
|Алавес
|22
|21
| 19
Зона вылета
|Валенсия
|22
|19
| 20
Зона вылета
|Вальядолид
|23
|15