Лилль - Гавр 08 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 08-02-2025 20:00
Стадион: Декатлон Арена — Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50083
08 Февраля 2025 года в 21:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 21-й тур
Главный судья: Томас Леонар (Франция);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лилль - Гавр, которое состоится 08 Февраля 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Декатлон Арена — Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лилль
Лилль
Гавр
Гавр
|16
|вр
|Люка Шевалье
|3
|зщ
|Тома Мёнье
|5
|зщ
|Бафоде Диаките
|4
|зщ
|Алешандро
|19
|пз
|Андре Гомеш
|8
|пз
|Нгалайель Мукау
|7
|пз
|Хакон-Арнар Харальдссон
|11
|пз
|Осам Сахрауи
|2
|пз
|Митчел Баккер
|20
|пз
|Анхель Гомес
|9
|нп
|Джонатан Дэвид
|1
|вр
|Матьё Горжелен
|7
|зщ
|Лоик Него
|6
|зщ
|Этьен Юте-Кинкуэ
|4
|зщ
|Готье Льорис
|18
|зщ
|Янис Зуауи
|8
|зщ
|Ясин Кехта
|34
|пз
|Махамаду Диавара
|19
|пз
|Рассул Ндиайе
|10
|пз
|Хосуэ Казимир
|28
|нп
|Андре Айю
|99
|нп
|Ахмед Хассан
Главные тренеры
|Бруно Женезио
|Дидье Дигар
История личных встреч
|28.09.2024
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|0 : 3
|17.02.2024
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|3 : 0
|01.10.2023
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|0 : 2
|23.05.2009
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|0 : 1
|20.12.2008
|Франция - Лига 1
|19-й тур
|3 : 1
|04.02.2025
|Кубок Франции
|1/8 финала
|1 : 1 4 : 5
|01.02.2025
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|4 : 1
|29.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|6 : 1
|25.01.2025
|Франция — Лига 1
|19-й тур
|2 : 1
|21.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|2 : 1
|02.02.2025
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|1 : 1
|26.01.2025
|Франция — Лига 1
|19-й тур
|0 : 1
|19.01.2025
|Франция — Лига 1
|18-й тур
|1 : 1
|12.01.2025
|Франция — Лига 1
|17-й тур
|1 : 2
|05.01.2025
|Франция — Лига 1
|16-й тур
|5 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|21
|53
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|20
|40
| 3
Лига чемпионов
|Монако
|21
|37
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|20
|35
| 5
Лига Европы
|Ницца
|20
|34
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ланс
|20
|33
|7
|Брест
|21
|31
|8
|Лион
|20
|30
|9
|Страсбург
|20
|27
|10
|Тулуза
|20
|26
|11
|Осер
|20
|23
|12
|Анже
|20
|23
|13
|Реймс
|20
|22
|14
|Нант
|21
|21
|15
|Ренн
|20
|20
| 16
Стыковая зона
|Сент-Этьен
|20
|18
| 17
Зона вылета
|Монпелье
|20
|15
| 18
Зона вылета
|Гавр
|20
|14