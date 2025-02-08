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Лилль - Гавр 08 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 08-02-2025 20:00
Стадион: Декатлон Арена — Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50083
08 Февраля 2025 года в 21:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 21-й тур
Главный судья: Томас Леонар (Франция);
Лилль
Гавр

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лилль - Гавр, которое состоится 08 Февраля 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Декатлон Арена — Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лилль
Лилль
Гавр
Гавр
16 Франция вр Люка Шевалье
3 Бельгия зщ Тома Мёнье
5 Франция зщ Бафоде Диаките
4 Бразилия зщ Алешандро
19 Португалия пз Андре Гомеш
8 Бельгия пз Нгалайель Мукау
7 Исландия пз Хакон-Арнар Харальдссон
11 Норвегия пз Осам Сахрауи
2 Нидерланды пз Митчел Баккер
20 Англия пз Анхель Гомес
9 Канада нп Джонатан Дэвид
1 Франция вр Матьё Горжелен
7 Венгрия зщ Лоик Него
6 Франция зщ Этьен Юте-Кинкуэ
4 Франция зщ Готье Льорис
18 Франция зщ Янис Зуауи
8 Марокко зщ Ясин Кехта
34 Франция пз Махамаду Диавара
19 Франция пз Рассул Ндиайе
10 Франция пз Хосуэ Казимир
28 Гана нп Андре Айю
99 Египет нп Ахмед Хассан
Главные тренеры
Франция Бруно Женезио
Франция Дидье Дигар
История личных встреч
28.09.2024 Франция — Лига 1 6-й тур Гавр0 : 3Лилль
17.02.2024 Франция - Лига 1 22-й тур Лилль3 : 0Гавр
01.10.2023 Франция - Лига 1 7-й тур Гавр0 : 2Лилль
23.05.2009 Франция - Лига 1 37-й тур Гавр0 : 1Лилль
20.12.2008 Франция - Лига 1 19-й тур Лилль3 : 1Гавр
04.02.2025 Кубок Франции 1/8 финала Лилль1 : 1 4 : 5
01.02.2025 Франция — Лига 1 20-й тур Лилль4 : 1
29.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур Лилль6 : 1
25.01.2025 Франция — Лига 1 19-й тур 2 : 1Лилль
21.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 7-й тур 2 : 1Лилль
02.02.2025 Франция — Лига 1 20-й тур 1 : 1Гавр
26.01.2025 Франция — Лига 1 19-й тур Гавр0 : 1
19.01.2025 Франция — Лига 1 18-й тур 1 : 1Гавр
12.01.2025 Франция — Лига 1 17-й тур Гавр1 : 2
05.01.2025 Франция — Лига 1 16-й тур 5 : 1Гавр
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2153
2
Лига чемпионов
Марсель2040
3
Лига чемпионов
Монако2137
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль2035
5
Лига Европы
Ницца2034
6
Квалификация Лиги конференций
Ланс2033
7 Брест2131
8 Лион2030
9 Страсбург2027
10 Тулуза2026
11 Осер2023
12 Анже2023
13 Реймс2022
14 Нант2121
15 Ренн2020
16
Стыковая зона
Сент-Этьен2018
17
Зона вылета
Монпелье2015
18
Зона вылета
Гавр2014

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