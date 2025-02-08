Сент-Этьен - Ренн 08 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 08-02-2025 22:05
Стадион: Жеффруа-Гишар (Сент-Этьен, Франция), вместимость: 41965
08 Февраля 2025 года в 23:05 (+03:00). Франция — Лига 1, 21-й тур
Главный судья: Матьё Вернис (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сент-Этьен - Ренн, которое состоится 08 Февраля 2025 года в 23:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Жеффруа-Гишар (Сент-Этьен, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Ренн
Ренн
|30
|вр
|Готье Ларсоннёр
|8
|зщ
|Деннис Аппиа
|5
|зщ
|Юнис Абдельхамид
|3
|зщ
|Микаэль Наде
|19
|зщ
|Лео Петро
|6
|пз
|Беньямин Бушуари
|4
|пз
|Пьер Эква
|14
|пз
|Луи Мутон
|7
|нп
|Ирвен Кардона
|9
|нп
|Ибраим Сиссоко
|22
|нп
|Зурико Давиташвили
|1
|вр
|Брис Самба
|4
|зщ
|Кристофер Ву
|15
|зщ
|Микаил Фай
|5
|зщ
|Лилиан Брассье
|22
|зщ
|Лоранс Ассиньон
|3
|зщ
|Адриен Трюффер
|90
|пз
|Исмаэль Коне
|17
|пз
|Джордан Джеймс
|7
|пз
|Киого Фурухаси
|9
|нп
|Арно Калимуэндо
|10
|нп
|Людовик Блас
Главные тренеры
|Жюльен Стефан
|Хорхе Сампаоли
|Хорхе Сампаоли
История личных встреч
|30.11.2024
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|5 : 0
|30.04.2022
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|2 : 0
|05.12.2021
|Франция - Лига 1
|17-й тур
|0 : 5
|14.02.2021
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|0 : 2
|26.09.2020
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|0 : 3
|05.03.2020
|Кубок Франции
|1/2 финала
|2 : 1
|01.12.2019
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|2 : 1
|10.02.2019
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|3 : 0
|21.10.2018
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|1 : 1
|10.03.2018
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|1 : 1
|01.02.2025
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|4 : 1
|24.01.2025
|Франция — Лига 1
|19-й тур
|1 : 1
|19.01.2025
|Франция — Лига 1
|18-й тур
|1 : 1
|12.01.2025
|Франция — Лига 1
|17-й тур
|2 : 1
|04.01.2025
|Франция — Лига 1
|16-й тур
|3 : 1
|02.02.2025
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|1 : 0
|25.01.2025
|Франция — Лига 1
|19-й тур
|3 : 2
|18.01.2025
|Франция — Лига 1
|18-й тур
|1 : 2
|15.01.2025
|Кубок Франции
|1/16 финала
|1 : 0
|11.01.2025
|Франция — Лига 1
|17-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|21
|53
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|20
|40
| 3
Лига чемпионов
|Монако
|21
|37
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|20
|35
| 5
Лига Европы
|Ницца
|20
|34
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ланс
|20
|33
|7
|Брест
|21
|31
|8
|Лион
|20
|30
|9
|Страсбург
|20
|27
|10
|Тулуза
|20
|26
|11
|Осер
|20
|23
|12
|Анже
|20
|23
|13
|Реймс
|20
|22
|14
|Нант
|21
|21
|15
|Ренн
|20
|20
| 16
Стыковая зона
|Сент-Этьен
|20
|18
| 17
Зона вылета
|Монпелье
|20
|15
| 18
Зона вылета
|Гавр
|20
|14