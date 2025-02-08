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Сент-Этьен - Ренн 08 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 08-02-2025 22:05
Стадион: Жеффруа-Гишар (Сент-Этьен, Франция), вместимость: 41965
08 Февраля 2025 года в 23:05 (+03:00). Франция — Лига 1, 21-й тур
Главный судья: Матьё Вернис (Франция);
Сент-Этьен
Ренн

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сент-Этьен - Ренн, которое состоится 08 Февраля 2025 года в 23:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Жеффруа-Гишар (Сент-Этьен, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Ренн
Ренн
30 Франция вр Готье Ларсоннёр
8 Франция зщ Деннис Аппиа
5 Марокко зщ Юнис Абдельхамид
3 Франция зщ Микаэль Наде
19 Франция зщ Лео Петро
6 Марокко пз Беньямин Бушуари
4 Франция пз Пьер Эква
14 Франция пз Луи Мутон
7 Франция нп Ирвен Кардона
9 Мали нп Ибраим Сиссоко
22 Грузия нп Зурико Давиташвили
1 Франция вр Брис Самба
4 Камерун зщ Кристофер Ву
15 Сенегал зщ Микаил Фай
5 Франция зщ Лилиан Брассье
22 Франция зщ Лоранс Ассиньон
3 Франция зщ Адриен Трюффер
90 Канада пз Исмаэль Коне
17 Уэльс пз Джордан Джеймс
7 Япония пз Киого Фурухаси
9 Франция нп Арно Калимуэндо
10 Франция нп Людовик Блас
Главные тренеры
Франция Жюльен Стефан
Аргентина Хорхе Сампаоли
Аргентина Хорхе Сампаоли
История личных встреч
30.11.2024 Франция — Лига 1 13-й тур Ренн5 : 0Сент-Этьен
30.04.2022 Франция - Лига 1 35-й тур Ренн2 : 0Сент-Этьен
05.12.2021 Франция - Лига 1 17-й тур Сент-Этьен0 : 5Ренн
14.02.2021 Франция - Лига 1 25-й тур Ренн0 : 2Сент-Этьен
26.09.2020 Франция - Лига 1 5-й тур Сент-Этьен0 : 3Ренн
05.03.2020 Кубок Франции 1/2 финала Сент-Этьен2 : 1Ренн
01.12.2019 Франция - Лига 1 15-й тур Ренн2 : 1Сент-Этьен
10.02.2019 Франция - Лига 1 24-й тур Ренн3 : 0Сент-Этьен
21.10.2018 Франция - Лига 1 10-й тур Сент-Этьен1 : 1Ренн
10.03.2018 Франция - Лига 1 29-й тур Ренн1 : 1Сент-Этьен
01.02.2025 Франция — Лига 1 20-й тур 4 : 1Сент-Этьен
24.01.2025 Франция — Лига 1 19-й тур 1 : 1Сент-Этьен
19.01.2025 Франция — Лига 1 18-й тур Сент-Этьен1 : 1
12.01.2025 Франция — Лига 1 17-й тур 2 : 1Сент-Этьен
04.01.2025 Франция — Лига 1 16-й тур Сент-Этьен3 : 1
02.02.2025 Франция — Лига 1 20-й тур Ренн1 : 0
25.01.2025 Франция — Лига 1 19-й тур 3 : 2Ренн
18.01.2025 Франция — Лига 1 18-й тур Ренн1 : 2
15.01.2025 Кубок Франции 1/16 финала 1 : 0Ренн
11.01.2025 Франция — Лига 1 17-й тур Ренн1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2153
2
Лига чемпионов
Марсель2040
3
Лига чемпионов
Монако2137
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль2035
5
Лига Европы
Ницца2034
6
Квалификация Лиги конференций
Ланс2033
7 Брест2131
8 Лион2030
9 Страсбург2027
10 Тулуза2026
11 Осер2023
12 Анже2023
13 Реймс2022
14 Нант2121
15 Ренн2020
16
Стыковая зона
Сент-Этьен2018
17
Зона вылета
Монпелье2015
18
Зона вылета
Гавр2014

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