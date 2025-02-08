05:21 ()
Онлайн трансляции
Суббота 08 февраля
Свернуть список

Дармштадт 98 - Эльверсберг 08 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 08-02-2025 14:00
Стадион: Мерк ам Бёлленфалльтор (Дармштадт, Германия), вместимость: 17810
08 Февраля 2025 года в 15:00 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 21-й тур
Дармштадт 98
Эльверсберг

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дармштадт 98 - Эльверсберг, которое состоится 08 Февраля 2025 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Мерк ам Бёлленфалльтор (Дармштадт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дармштадт 98
Дармштадт
Эльверсберг
Шпизен-Эльверсберг
Главные тренеры
Германия Торстен Либеркнехт
История личных встреч
31.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 4-й тур Эльверсберг4 : 0Дармштадт 98
31.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 20-й тур 1 : 0Дармштадт 98
26.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 19-й тур Дармштадт 980 : 1
17.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 18-й тур 2 : 2Дармштадт 98
22.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 17-й тур 2 : 1Дармштадт 98
14.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 16-й тур Дармштадт 985 : 1
31.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 20-й тур Эльверсберг2 : 2
25.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 19-й тур 1 : 0Эльверсберг
19.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 18-й тур Эльверсберг2 : 5
20.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 17-й тур Эльверсберг1 : 4
15.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 16-й тур 0 : 3Эльверсберг
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Гамбург2138
2
Повышение
Кёльн2037
3
Плей-офф за повышение
Магдебург2035
4 Кайзерслаутерн2035
5 Фортуна2033
6 Ганновер-962032
7 Падерборн 072031
8 Карлсруэ2030
9 Эльверсберг2029
10 Нюрнберг2028
11 Гройтер Фюрт2126
12 Дармштадт 982025
13 Герта2025
14 Шальке-042024
15 Пройссен Мюнстер2120
16
Стыковая зона
Ульм 18462017
17
Зона вылета
Айнтрахт Б2015
18
Зона вылета
Ян2114

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close