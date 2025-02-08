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Магдебург - Нюрнберг 08 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 08-02-2025 14:00
Стадион: MDCC-Арена (Магдебург, Германия), вместимость: 30000
08 Февраля 2025 года в 15:00 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 21-й тур
Магдебург
Нюрнберг

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Магдебург - Нюрнберг, которое состоится 08 Февраля 2025 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: MDCC-Арена (Магдебург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Магдебург
Магдебург
Нюрнберг
Нюрнберг
Главные тренеры
Германия Кристиан Тиц
История личных встреч
31.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 4-й тур Нюрнберг0 : 4Магдебург
09.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 25-й тур Магдебург0 : 1Нюрнберг
01.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 8-й тур Нюрнберг1 : 0Магдебург
12.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 32-й тур Магдебург2 : 2Нюрнберг
06.11.2022 Германия - Вторая Бундеслига 15-й тур Нюрнберг1 : 2Магдебург
01.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 20-й тур 2 : 5Магдебург
24.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 19-й тур Магдебург1 : 1
19.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 18-й тур 2 : 5Магдебург
20.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 17-й тур 2 : 5Магдебург
14.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 16-й тур Магдебург1 : 1
31.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 20-й тур Нюрнберг1 : 0
25.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 19-й тур 3 : 1Нюрнберг
19.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 18-й тур Нюрнберг2 : 1
21.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 17-й тур Нюрнберг1 : 0
15.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 16-й тур 3 : 1Нюрнберг
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Гамбург2138
2
Повышение
Кёльн2037
3
Плей-офф за повышение
Магдебург2035
4 Кайзерслаутерн2035
5 Фортуна2033
6 Ганновер-962032
7 Падерборн 072031
8 Карлсруэ2030
9 Эльверсберг2029
10 Нюрнберг2028
11 Гройтер Фюрт2126
12 Дармштадт 982025
13 Герта2025
14 Шальке-042024
15 Пройссен Мюнстер2120
16
Стыковая зона
Ульм 18462017
17
Зона вылета
Айнтрахт Б2015
18
Зона вылета
Ян2114

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