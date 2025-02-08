Магдебург - Нюрнберг 08 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 08-02-2025 14:00
Стадион: MDCC-Арена (Магдебург, Германия), вместимость: 30000
08 Февраля 2025 года в 15:00 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 21-й тур
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Магдебург - Нюрнберг, которое состоится 08 Февраля 2025 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: MDCC-Арена (Магдебург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Магдебург
Магдебург
Нюрнберг
Нюрнберг
Главные тренеры
|Кристиан Тиц
История личных встреч
|31.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|4-й тур
|0 : 4
|09.03.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|25-й тур
|0 : 1
|01.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|8-й тур
|1 : 0
|12.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|32-й тур
|2 : 2
|06.11.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|15-й тур
|1 : 2
|01.02.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|20-й тур
|2 : 5
|24.01.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|19-й тур
|1 : 1
|19.01.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|18-й тур
|2 : 5
|20.12.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|17-й тур
|2 : 5
|14.12.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|16-й тур
|1 : 1
|31.01.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|20-й тур
|1 : 0
|25.01.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|19-й тур
|3 : 1
|19.01.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|18-й тур
|2 : 1
|21.12.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|17-й тур
|1 : 0
|15.12.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|16-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Гамбург
|21
|38
| 2
Повышение
|Кёльн
|20
|37
| 3
Плей-офф за повышение
|Магдебург
|20
|35
|4
|Кайзерслаутерн
|20
|35
|5
|Фортуна
|20
|33
|6
|Ганновер-96
|20
|32
|7
|Падерборн 07
|20
|31
|8
|Карлсруэ
|20
|30
|9
|Эльверсберг
|20
|29
|10
|Нюрнберг
|20
|28
|11
|Гройтер Фюрт
|21
|26
|12
|Дармштадт 98
|20
|25
|13
|Герта
|20
|25
|14
|Шальке-04
|20
|24
|15
|Пройссен Мюнстер
|21
|20
| 16
Стыковая зона
|Ульм 1846
|20
|17
| 17
Зона вылета
|Айнтрахт Б
|20
|15
| 18
Зона вылета
|Ян
|21
|14