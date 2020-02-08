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Радомяк - Шлёнск 08 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 08-02-2025 15:45
Стадион: Радомяк (Радом, Польша), вместимость: 8840
08 Февраля 2025 года в 16:45 (+03:00). Польша — Экстракласса, 20-й тур
Радомяк
Шлёнск

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Радомяк - Шлёнск, которое состоится 08 Февраля 2025 года в 16:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Радомяк (Радом, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Радомяк
Радом
Шлёнск
Вроцлав
Главные тренеры
Португалия Бруно Мигел Балтазар
Португалия Жоау Энрикеш
Португалия Жоау Энрикеш
Словения Анте Шимунджа
История личных встреч
14.12.2024 Польша — Экстракласса 3-й тур Шлёнск1 : 2Радомяк
18.05.2024 Польша - Экстракласса 33-й тур Шлёнск2 : 0Радомяк
27.11.2023 Польша - Экстракласса 16-й тур Радомяк0 : 1Шлёнск
30.04.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 30-й тур Шлёнск0 : 1Радомяк
15.10.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 13-й тур Радомяк2 : 0Шлёнск
13.03.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 25-й тур Шлёнск0 : 0Радомяк
18.09.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 8-й тур Радомяк1 : 1Шлёнск
02.02.2025 Польша — Экстракласса 19-й тур 5 : 0Радомяк
14.12.2024 Польша — Экстракласса 3-й тур Шлёнск1 : 2Радомяк
06.12.2024 Польша — Экстракласса 18-й тур Радомяк1 : 1
02.12.2024 Польша — Экстракласса 17-й тур 1 : 0Радомяк
24.11.2024 Польша — Экстракласса 16-й тур Радомяк1 : 2
03.02.2025 Польша — Экстракласса 19-й тур Шлёнск1 : 3
14.12.2024 Польша — Экстракласса 3-й тур Шлёнск1 : 2Радомяк
07.12.2024 Польша — Экстракласса 18-й тур 1 : 0Шлёнск
30.11.2024 Польша — Экстракласса 17-й тур Шлёнск0 : 1
22.11.2024 Польша — Экстракласса 16-й тур 2 : 2Шлёнск
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Лех П1941
2
Квалификация Лиги конференций
Ягеллония2038
3
Квалификация Лиги конференций
Ракув1937
4 Погонь2033
5 Легия1933
6 Краковия1932
7 Гурник З2031
8 Мотор1929
9 ГКС Катовице1926
10 Видзев1925
11 Пяст1925
12 Сталь2022
13 Радомяк1920
14 Корона1919
15 Заглембе Л1919
16
Зона вылета
Пуща1919
17
Зона вылета
Лехия1915
18
Зона вылета
Шлёнск1910

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