Радомяк - Шлёнск 08 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 08-02-2025 15:45
Стадион: Радомяк (Радом, Польша), вместимость: 8840
08 Февраля 2025 года в 16:45 (+03:00). Польша — Экстракласса, 20-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Радомяк - Шлёнск, которое состоится 08 Февраля 2025 года в 16:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Радомяк (Радом, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Радомяк
Радом
Шлёнск
Вроцлав
Главные тренеры
|Бруно Мигел Балтазар
|Жоау Энрикеш
|Жоау Энрикеш
|Анте Шимунджа
История личных встреч
|14.12.2024
|Польша — Экстракласса
|3-й тур
|1 : 2
|18.05.2024
|Польша - Экстракласса
|33-й тур
|2 : 0
|27.11.2023
|Польша - Экстракласса
|16-й тур
|0 : 1
|30.04.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 30-й тур
|0 : 1
|15.10.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 13-й тур
|2 : 0
|13.03.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 25-й тур
|0 : 0
|18.09.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 8-й тур
|1 : 1
|02.02.2025
|Польша — Экстракласса
|19-й тур
|5 : 0
|14.12.2024
|Польша — Экстракласса
|3-й тур
|1 : 2
|06.12.2024
|Польша — Экстракласса
|18-й тур
|1 : 1
|02.12.2024
|Польша — Экстракласса
|17-й тур
|1 : 0
|24.11.2024
|Польша — Экстракласса
|16-й тур
|1 : 2
|03.02.2025
|Польша — Экстракласса
|19-й тур
|1 : 3
|14.12.2024
|Польша — Экстракласса
|3-й тур
|1 : 2
|07.12.2024
|Польша — Экстракласса
|18-й тур
|1 : 0
|30.11.2024
|Польша — Экстракласса
|17-й тур
|0 : 1
|22.11.2024
|Польша — Экстракласса
|16-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Лех П
|19
|41
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Ягеллония
|20
|38
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Ракув
|19
|37
|4
|Погонь
|20
|33
|5
|Легия
|19
|33
|6
|Краковия
|19
|32
|7
|Гурник З
|20
|31
|8
|Мотор
|19
|29
|9
|ГКС Катовице
|19
|26
|10
|Видзев
|19
|25
|11
|Пяст
|19
|25
|12
|Сталь
|20
|22
|13
|Радомяк
|19
|20
|14
|Корона
|19
|19
|15
|Заглембе Л
|19
|19
| 16
Зона вылета
|Пуща
|19
|19
| 17
Зона вылета
|Лехия
|19
|15
| 18
Зона вылета
|Шлёнск
|19
|10