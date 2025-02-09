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Валенсия - Леганес 09 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 09-02-2025 17:15
Стадион: Месталья (Валенсия, Испания), вместимость: 55000
09 Февраля 2025 года в 18:15 (+03:00). Испания — Примера, 23-й тур
Главный судья: Гильермо Куадра Фернандес (Испания);
Валенсия
Леганес

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валенсия - Леганес, которое состоится 09 Февраля 2025 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Месталья (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Валенсия
Валенсия
Леганес
Леганес
25ГрузияврГеоргий Мамардашвили
19АнглиязщМакс Ааронс
3ИспаниязщКристьян Москера
15ИспаниязщСесар Таррега
14ИспаниязщХосе Луис Гайя
5АргентинапзЭнсо Барренечеа
8ИспанияпзХави Герра
16ИспанияпзДиего Лопес
10ПортугалияпзАндре Алмейда
22ИспаниянпЛуис Риоха
9ИспаниянпУго Дуро
13СербияврМарко Дмитрович
12ФранциязщВалентин Розье
3ИспаниязщХорхе Саэнс
22СербиязщМатия Настасич
2ИспаниязщАдрия Альтимира
17КамерунпзИван Неу
5ПерупзРенато Тапиа
7ИспанияпзОскар Родригес
10ИспаниянпДаниэль Раба
11ИспаниянпХуан Крус
9ИспаниянпМигель Де ла Фуэнте
Главные тренеры
ИспанияКарлос Корберан
ИспанияБорха Саэс Хименес
История личных встреч
04.10.2024Испания — Примера9-й турЛеганес0 : 0Валенсия
12.07.2020Испания - Примера36-й турЛеганес1 : 0Валенсия
22.09.2019Испания - Примера5-й турВаленсия1 : 1Леганес
24.02.2019Испания - Примера25-й турЛеганес1 : 1Валенсия
20.10.2018Испания - Примера9-й турВаленсия1 : 1Леганес
01.04.2018Испания - Примера30-й турЛеганес0 : 1Валенсия
04.11.2017Испания - Примера11-й турВаленсия3 : 0Леганес
28.02.2017Испания - Примера25-й турВаленсия1 : 0Леганес
21.12.2016Кубок Испании1/16 финала. 2-й матчВаленсия2 : 1Леганес
29.11.2016Кубок Испании1/16 финала. 1-й матчЛеганес1 : 3Валенсия
06.02.2025Кубок Испании1/4 финалаВаленсия0 : 5
02.02.2025Испания — Примера22-й турВаленсия2 : 1
26.01.2025Испания — Примера21-й тур7 : 1Валенсия
19.01.2025Испания — Примера20-й турВаленсия1 : 0
14.01.2025Кубок Испании1/8 финала0 : 2Валенсия
05.02.2025Кубок Испании1/4 финалаЛеганес2 : 3
31.01.2025Испания — Примера22-й турЛеганес0 : 1
26.01.2025Испания — Примера21-й тур0 : 0Леганес
18.01.2025Испания — Примера20-й турЛеганес1 : 0
15.01.2025Кубок Испании1/8 финала2 : 3Леганес
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид2350
2
Лига чемпионов
Атлетико М2349
3
Лига чемпионов
Барселона2245
4
Лига чемпионов
Атлетик Б2344
5
Лига Европы
Вильярреал2340
6
Квалификация Лиги конференций
Райо Вальекано2335
7 Жирона2331
8 Осасуна2230
9 Мальорка2230
10 Бетис2329
11 Сельта2328
12 Реал Сосьедад2228
13 Севилья2228
14 Хетафе2224
15 Леганес2223
16 Лас-Пальмас2323
17 Эспаньол2223
18
Зона вылета
Алавес2221
19
Зона вылета
Валенсия2219
20
Зона вылета
Вальядолид2315

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