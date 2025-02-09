Валенсия - Леганес 09 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 09-02-2025 17:15
Стадион: Месталья (Валенсия, Испания), вместимость: 55000
09 Февраля 2025 года в 18:15 (+03:00). Испания — Примера, 23-й тур
Главный судья: Гильермо Куадра Фернандес (Испания);
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Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валенсия - Леганес, которое состоится 09 Февраля 2025 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Месталья (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Валенсия
Валенсия
Леганес
Леганес
|25
|вр
|Георгий Мамардашвили
|19
|зщ
|Макс Ааронс
|3
|зщ
|Кристьян Москера
|15
|зщ
|Сесар Таррега
|14
|зщ
|Хосе Луис Гайя
|5
|пз
|Энсо Барренечеа
|8
|пз
|Хави Герра
|16
|пз
|Диего Лопес
|10
|пз
|Андре Алмейда
|22
|нп
|Луис Риоха
|9
|нп
|Уго Дуро
|13
|вр
|Марко Дмитрович
|12
|зщ
|Валентин Розье
|3
|зщ
|Хорхе Саэнс
|22
|зщ
|Матия Настасич
|2
|зщ
|Адрия Альтимира
|17
|пз
|Иван Неу
|5
|пз
|Ренато Тапиа
|7
|пз
|Оскар Родригес
|10
|нп
|Даниэль Раба
|11
|нп
|Хуан Крус
|9
|нп
|Мигель Де ла Фуэнте
Главные тренеры
|Карлос Корберан
|Борха Саэс Хименес
История личных встреч
|04.10.2024
|Испания — Примера
|9-й тур
|0 : 0
|12.07.2020
|Испания - Примера
|36-й тур
|1 : 0
|22.09.2019
|Испания - Примера
|5-й тур
|1 : 1
|24.02.2019
|Испания - Примера
|25-й тур
|1 : 1
|20.10.2018
|Испания - Примера
|9-й тур
|1 : 1
|01.04.2018
|Испания - Примера
|30-й тур
|0 : 1
|04.11.2017
|Испания - Примера
|11-й тур
|3 : 0
|28.02.2017
|Испания - Примера
|25-й тур
|1 : 0
|21.12.2016
|Кубок Испании
|1/16 финала. 2-й матч
|2 : 1
|29.11.2016
|Кубок Испании
|1/16 финала. 1-й матч
|1 : 3
|06.02.2025
|Кубок Испании
|1/4 финала
|0 : 5
|02.02.2025
|Испания — Примера
|22-й тур
|2 : 1
|26.01.2025
|Испания — Примера
|21-й тур
|7 : 1
|19.01.2025
|Испания — Примера
|20-й тур
|1 : 0
|14.01.2025
|Кубок Испании
|1/8 финала
|0 : 2
|05.02.2025
|Кубок Испании
|1/4 финала
|2 : 3
|31.01.2025
|Испания — Примера
|22-й тур
|0 : 1
|26.01.2025
|Испания — Примера
|21-й тур
|0 : 0
|18.01.2025
|Испания — Примера
|20-й тур
|1 : 0
|15.01.2025
|Кубок Испании
|1/8 финала
|2 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|23
|50
| 2
Лига чемпионов
|Атлетико М
|23
|49
| 3
Лига чемпионов
|Барселона
|22
|45
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|23
|44
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|23
|40
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Райо Вальекано
|23
|35
|7
|Жирона
|23
|31
|8
|Осасуна
|22
|30
|9
|Мальорка
|22
|30
|10
|Бетис
|23
|29
|11
|Сельта
|23
|28
|12
|Реал Сосьедад
|22
|28
|13
|Севилья
|22
|28
|14
|Хетафе
|22
|24
|15
|Леганес
|22
|23
|16
|Лас-Пальмас
|23
|23
|17
|Эспаньол
|22
|23
| 18
Зона вылета
|Алавес
|22
|21
| 19
Зона вылета
|Валенсия
|22
|19
| 20
Зона вылета
|Вальядолид
|23
|15