Венеция - Рома 09 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 09-02-2025 13:30
Стадион: Пьерлуиджи Пенцо (Венеция, Италия), вместимость: 11150
09 Февраля 2025 года в 14:30 (+03:00). Италия — Серия А, 24-й тур
Главный судья: Лука Цуфферли (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Венеция - Рома, которое состоится 09 Февраля 2025 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Пьерлуиджи Пенцо (Венеция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Венеция
Венеция
Рома
Рим
|28
|вр
|Йонуц Раду
|25
|зщ
|Йоэль Шингтьен
|4
|зщ
|Джей Идзес
|2
|зщ
|Фали Канде
|7
|зщ
|Франческо Дзампано
|71
|пз
|Кике Перес
|14
|пз
|Ханс Николусси Кавилья
|6
|пз
|Джанлука Бузио
|10
|пз
|Джон Йебоа
|24
|нп
|Алессио Дзербин
|18
|нп
|Даниэль Фила
|99
|вр
|Миле Свилар
|23
|зщ
|Джанлука Манчини
|25
|зщ
|Виктор Нельссон
|5
|зщ
|Эван Н'Дика
|3
|зщ
|Анхелиньо
|61
|пз
|Никколо Писилли
|4
|пз
|Бриан Кристанте
|35
|пз
|Томмазо Бальданци
|56
|нп
|Алексис Салемакерс
|18
|нп
|Матиас Соуле
|11
|нп
|Артём Довбик
Главные тренеры
|Эусебио Ди Франческо
|Клаудио Раньери
История личных встреч
|29.09.2024
|Италия — Серия А
|6-й тур
|2 : 1
|14.05.2022
|Италия - Серия А
|37-й тур
|1 : 1
|07.11.2021
|Италия - Серия А
|12-й тур
|3 : 2
|01.02.2025
|Италия — Серия А
|23-й тур
|3 : 2
|27.01.2025
|Италия — Серия А
|22-й тур
|1 : 1
|19.01.2025
|Италия — Серия А
|21-й тур
|1 : 1
|12.01.2025
|Италия — Серия А
|20-й тур
|0 : 1
|04.01.2025
|Италия — Серия А
|19-й тур
|1 : 1
|05.02.2025
|Кубок Италии
|1/4 финала
|3 : 1
|02.02.2025
|Италия — Серия А
|23-й тур
|1 : 1
|30.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|2 : 0
|26.01.2025
|Италия — Серия А
|22-й тур
|1 : 2
|23.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 7-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|23
|54
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|23
|51
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|24
|50
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|24
|43
| 5
Лига Европы
|Фиорентина
|23
|42
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лацио
|23
|42
|7
|Милан
|23
|38
|8
|Болонья
|22
|37
|9
|Рома
|23
|31
|10
|Удинезе
|23
|29
|11
|Торино
|24
|28
|12
|Дженоа
|24
|27
|13
|Лечче
|23
|23
|14
|Верона
|24
|23
|15
|Комо
|24
|22
|16
|Эмполи
|24
|21
|17
|Кальяри
|23
|21
| 18
Зона вылета
|Парма
|23
|20
| 19
Зона вылета
|Венеция
|23
|16
| 20
Зона вылета
|Монца
|23
|13