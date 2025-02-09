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Венеция - Рома 09 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 09-02-2025 13:30
Стадион: Пьерлуиджи Пенцо (Венеция, Италия), вместимость: 11150
09 Февраля 2025 года в 14:30 (+03:00). Италия — Серия А, 24-й тур
Главный судья: Лука Цуфферли (Италия);
Венеция
Рома

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Венеция - Рома, которое состоится 09 Февраля 2025 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Пьерлуиджи Пенцо (Венеция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Венеция
Венеция
Рома
Рим
28РумынияврЙонуц Раду
25БельгиязщЙоэль Шингтьен
4НидерландызщДжей Идзес
2Гвинея-БисаузщФали Канде
7ИталиязщФранческо Дзампано
71ИспанияпзКике Перес
14ИталияпзХанс Николусси Кавилья
6СШАпзДжанлука Бузио
10ЭквадорпзДжон Йебоа
24ИталиянпАлессио Дзербин
18ЧехиянпДаниэль Фила
99СербияврМиле Свилар
23ИталиязщДжанлука Манчини
25ДаниязщВиктор Нельссон
5Кот-д'ИвуарзщЭван Н'Дика
3Испаниязщ Анхелиньо
61ИталияпзНикколо Писилли
4ИталияпзБриан Кристанте
35ИталияпзТоммазо Бальданци
56БельгиянпАлексис Салемакерс
18АргентинанпМатиас Соуле
11УкраинанпАртём Довбик
Главные тренеры
ИталияЭусебио Ди Франческо
ИталияКлаудио Раньери
История личных встреч
29.09.2024Италия — Серия А6-й турРома2 : 1Венеция
14.05.2022Италия - Серия А37-й турРома1 : 1Венеция
07.11.2021Италия - Серия А12-й турВенеция3 : 2Рома
01.02.2025Италия — Серия А23-й тур3 : 2Венеция
27.01.2025Италия — Серия А22-й турВенеция1 : 1
19.01.2025Италия — Серия А21-й тур1 : 1Венеция
12.01.2025Италия — Серия А20-й турВенеция0 : 1
04.01.2025Италия — Серия А19-й турВенеция1 : 1
05.02.2025Кубок Италии1/4 финала3 : 1Рома
02.02.2025Италия — Серия А23-й турРома1 : 1
30.01.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 8-й турРома2 : 0
26.01.2025Италия — Серия А22-й тур1 : 2Рома
23.01.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 7-й тур1 : 0Рома
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи2354
2
Лига чемпионов
Интер М2351
3
Лига чемпионов
Аталанта2450
4
Лига чемпионов
Ювентус2443
5
Лига Европы
Фиорентина2342
6
Квалификация Лиги конференций
Лацио2342
7 Милан2338
8 Болонья2237
9 Рома2331
10 Удинезе2329
11 Торино2428
12 Дженоа2427
13 Лечче2323
14 Верона2423
15 Комо2422
16 Эмполи2421
17 Кальяри2321
18
Зона вылета
Парма2320
19
Зона вылета
Венеция2316
20
Зона вылета
Монца2313

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