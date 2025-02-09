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Валвейк - НАК Бреда 09 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 09-02-2025 15:30
Стадион: Мандемакерс (Валвейк, Нидерланды), вместимость: 7508
09 Февраля 2025 года в 16:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 22-й тур
Главный судья: Бас Нейхейс (Энсхеде, Нидерланды);
Валвейк
НАК Бреда

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валвейк - НАК Бреда, которое состоится 09 Февраля 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Мандемакерс (Валвейк, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Валвейк
Валвейк
НАК Бреда
Бреда
1 Нидерланды вр Йерун Хаувен
2 Нидерланды зщ Юлиан Леливелд
4 Нидерланды зщ Лиам ван Гелдерен
33 Бельгия пз Файссал Аль-Мазиани
5 Нидерланды пз Хуан Фамилио-Кастильо
35 Нидерланды пз Кевин Фелида
22 Нидерланды пз Tim van de Loo
6 Нидерланды пз Яссин Укили
52 Нидерланды пз Мохаммед Ихаттарен
9 Польша нп Оскар Завада
19 Нидерланды нп Рихонелл Маргарет
99 Польша вр Даниэль Белица
44 Бельгия зщ Максим Бузи
5 Бельгия зщ Ян ван ден Берг
4 Нидерланды зщ Бой Кемпер
12 Австрия пз Лео Граймль
16 Австралия пз Максимильен Балар
39 Чехия пз Доминик Яношек
77 Словакия нп Лео Сауэр
14 Швеция нп Adam Kaied
10 Исландия нп Элиас Мар Омарссон
29 Нидерланды нп Сидней ван Хойдонк
Главные тренеры
Нидерланды Хенк Фразер
История личных встреч
26.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 10-й тур НАК Бреда4 : 1Валвейк
25.09.2018 Кубок Нидерландов 1-й раунд Валвейк2 : 0НАК Бреда
27.04.2014 Нидерланды - Эредивизия 33-й тур НАК Бреда1 : 1Валвейк
01.11.2013 Нидерланды - Эредивизия 12-й тур Валвейк3 : 0НАК Бреда
26.01.2013 Нидерланды - Эредивизия 20-й тур Валвейк0 : 4НАК Бреда
04.11.2012 Нидерланды - Эредивизия 11-й тур НАК Бреда2 : 1Валвейк
06.05.2012 Нидерланды - Эредивизия 34-й тур НАК Бреда3 : 2Валвейк
27.08.2011 Нидерланды - Эредивизия 4-й тур Валвейк2 : 1НАК Бреда
02.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 21-й тур 1 : 4Валвейк
26.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 20-й тур Валвейк2 : 0
19.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 19-й тур 1 : 1Валвейк
15.01.2025 Кубок Нидерландов 1/8 финала Валвейк1 : 2
11.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 18-й тур 2 : 1Валвейк
31.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 21-й тур НАК Бреда1 : 1
25.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 20-й тур 3 : 2НАК Бреда
19.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 19-й тур НАК Бреда2 : 1
12.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 18-й тур НАК Бреда2 : 4
21.12.2024 Нидерланды — Эредивизия 17-й тур 2 : 1НАК Бреда
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2251
2
Лига чемпионов
Аякс2048
3
Квалификация Лиги чемпионов
Утрехт2142
4
Квалификация Лиги Европы
Фейеноорд2139
5
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар2137
6
Плей-офф Лиги конференций
Твенте2035
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс2132
8
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна2126
9 НАК Бреда2126
10 Херенвен2125
11 НЕК Неймеген2124
12 ПЕК Зволле2124
13 Виллем II2224
14 Хераклес2224
15 Гронинген2224
16
Стыковая зона
Спарта2220
17
Зона вылета
Валвейк2114
18
Зона вылета
Алмере Сити2010

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