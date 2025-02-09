Валвейк - НАК Бреда 09 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 09-02-2025 15:30
Стадион: Мандемакерс (Валвейк, Нидерланды), вместимость: 7508
09 Февраля 2025 года в 16:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 22-й тур
Главный судья: Бас Нейхейс (Энсхеде, Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валвейк - НАК Бреда, которое состоится 09 Февраля 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Мандемакерс (Валвейк, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Валвейк
Валвейк
НАК Бреда
Бреда
|1
|вр
|Йерун Хаувен
|2
|зщ
|Юлиан Леливелд
|4
|зщ
|Лиам ван Гелдерен
|33
|пз
|Файссал Аль-Мазиани
|5
|пз
|Хуан Фамилио-Кастильо
|35
|пз
|Кевин Фелида
|22
|пз
|Tim van de Loo
|6
|пз
|Яссин Укили
|52
|пз
|Мохаммед Ихаттарен
|9
|нп
|Оскар Завада
|19
|нп
|Рихонелл Маргарет
|99
|вр
|Даниэль Белица
|44
|зщ
|Максим Бузи
|5
|зщ
|Ян ван ден Берг
|4
|зщ
|Бой Кемпер
|12
|пз
|Лео Граймль
|16
|пз
|Максимильен Балар
|39
|пз
|Доминик Яношек
|77
|нп
|Лео Сауэр
|14
|нп
|Adam Kaied
|10
|нп
|Элиас Мар Омарссон
|29
|нп
|Сидней ван Хойдонк
Главные тренеры
|Хенк Фразер
История личных встреч
|26.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|10-й тур
|4 : 1
|25.09.2018
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|2 : 0
|27.04.2014
|Нидерланды - Эредивизия
|33-й тур
|1 : 1
|01.11.2013
|Нидерланды - Эредивизия
|12-й тур
|3 : 0
|26.01.2013
|Нидерланды - Эредивизия
|20-й тур
|0 : 4
|04.11.2012
|Нидерланды - Эредивизия
|11-й тур
|2 : 1
|06.05.2012
|Нидерланды - Эредивизия
|34-й тур
|3 : 2
|27.08.2011
|Нидерланды - Эредивизия
|4-й тур
|2 : 1
|02.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|1 : 4
|26.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|20-й тур
|2 : 0
|19.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|19-й тур
|1 : 1
|15.01.2025
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|1 : 2
|11.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|18-й тур
|2 : 1
|31.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|1 : 1
|25.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|20-й тур
|3 : 2
|19.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|19-й тур
|2 : 1
|12.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|18-й тур
|2 : 4
|21.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|17-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|22
|51
| 2
Лига чемпионов
|Аякс
|20
|48
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Утрехт
|21
|42
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Фейеноорд
|21
|39
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|21
|37
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|20
|35
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|21
|32
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|21
|26
|9
|НАК Бреда
|21
|26
|10
|Херенвен
|21
|25
|11
|НЕК Неймеген
|21
|24
|12
|ПЕК Зволле
|21
|24
|13
|Виллем II
|22
|24
|14
|Хераклес
|22
|24
|15
|Гронинген
|22
|24
| 16
Стыковая зона
|Спарта
|22
|20
| 17
Зона вылета
|Валвейк
|21
|14
| 18
Зона вылета
|Алмере Сити
|20
|10