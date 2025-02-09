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Херенвен - Твенте 09 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 09-02-2025 17:45
Стадион: Абе Ленстра (Херенвен, Нидерланды), вместимость: 27224
09 Февраля 2025 года в 18:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 22-й тур
Главный судья: Йерун Мансхот (Хаутен, Нидерланды);
Херенвен
Твенте

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Херенвен - Твенте, которое состоится 09 Февраля 2025 года в 18:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Абе Ленстра (Херенвен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Херенвен
Херенвен
Твенте
Энсхеде
13 Нидерланды вр Микки ван дер Харт
45 Норвегия зщ Oliver Braude
4 Нидерланды зщ Сам Керстен
17 Норвегия зщ Николай Хопланн
11 Германия зщ Матс Кёлерт
21 Нидерланды пз Espen van Ee
16 Швеция пз Marcus Linday
14 Нидерланды пз Levi Smans
10 Бельгия пз Ilias Sebaoui
30 Иран нп Алиреза Джаханбакш
24 Сербия нп Милош Лукович
1 Германия вр Ларс Уннерсталл
28 Нидерланды зщ Барт ван Рой
38 Нидерланды зщ Макс Брюнс
3 Швеция зщ Густаф Лагербильке
5 Нидерланды зщ Бас Кюйперс
18 Нидерланды пз Михел Влап
23 Чехия пз Михал Садилек
11 Нидерланды пз Дан Ротс
14 Нидерланды пз Сем Стейн
30 Тунис нп Сайфалла Лтайеф
9 Нидерланды нп Рикки ван Волфсвинкель
Главные тренеры
Нидерланды Джозеф Остинг
История личных встреч
17.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 3-й тур Твенте2 : 0Херенвен
03.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 28-й тур Херенвен3 : 3Твенте
30.09.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 7-й тур Твенте1 : 0Херенвен
04.06.2023 Нидерланды - Эредивизия Плей-офф за Лигу конференций. 1/2 финала. 2-й матч Твенте4 : 0Херенвен
01.06.2023 Нидерланды - Эредивизия Плей-офф за Лигу конференций. 1/2 финала. 1-й матч Херенвен1 : 2Твенте
04.03.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 24-й тур Твенте3 : 3Херенвен
18.09.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 7-й тур Херенвен2 : 1Твенте
15.01.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 19-й тур Твенте2 : 0Херенвен
26.09.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 7-й тур Херенвен2 : 3Твенте
19.03.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 27-й тур Херенвен0 : 0Твенте
01.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 21-й тур Херенвен2 : 2
25.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 20-й тур 1 : 0Херенвен
19.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 19-й тур Херенвен0 : 2
16.01.2025 Кубок Нидерландов 1/8 финала 3 : 2 ДВХеренвен
12.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 18-й тур 2 : 4Херенвен
02.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 21-й тур 2 : 2Твенте
30.01.2025 Лига Европы Общий этап. 8-й тур Твенте1 : 0
23.01.2025 Лига Европы Общий этап. 7-й тур 2 : 3Твенте
19.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 19-й тур 2 : 1Твенте
15.01.2025 Кубок Нидерландов 1/8 финала 3 : 1Твенте
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2251
2
Лига чемпионов
Аякс2048
3
Квалификация Лиги чемпионов
Утрехт2142
4
Квалификация Лиги Европы
Фейеноорд2139
5
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар2137
6
Плей-офф Лиги конференций
Твенте2035
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс2132
8
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна2126
9 НАК Бреда2126
10 Херенвен2125
11 НЕК Неймеген2124
12 ПЕК Зволле2124
13 Виллем II2224
14 Хераклес2224
15 Гронинген2224
16
Стыковая зона
Спарта2220
17
Зона вылета
Валвейк2114
18
Зона вылета
Алмере Сити2010

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