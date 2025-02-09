Херенвен - Твенте 09 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 09-02-2025 17:45
Стадион: Абе Ленстра (Херенвен, Нидерланды), вместимость: 27224
09 Февраля 2025 года в 18:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 22-й тур
Главный судья: Йерун Мансхот (Хаутен, Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Херенвен - Твенте, которое состоится 09 Февраля 2025 года в 18:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Абе Ленстра (Херенвен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Херенвен
Херенвен
Твенте
Энсхеде
|13
|вр
|Микки ван дер Харт
|45
|зщ
|Oliver Braude
|4
|зщ
|Сам Керстен
|17
|зщ
|Николай Хопланн
|11
|зщ
|Матс Кёлерт
|21
|пз
|Espen van Ee
|16
|пз
|Marcus Linday
|14
|пз
|Levi Smans
|10
|пз
|Ilias Sebaoui
|30
|нп
|Алиреза Джаханбакш
|24
|нп
|Милош Лукович
|1
|вр
|Ларс Уннерсталл
|28
|зщ
|Барт ван Рой
|38
|зщ
|Макс Брюнс
|3
|зщ
|Густаф Лагербильке
|5
|зщ
|Бас Кюйперс
|18
|пз
|Михел Влап
|23
|пз
|Михал Садилек
|11
|пз
|Дан Ротс
|14
|пз
|Сем Стейн
|30
|нп
|Сайфалла Лтайеф
|9
|нп
|Рикки ван Волфсвинкель
Главные тренеры
|Джозеф Остинг
История личных встреч
|17.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|3-й тур
|2 : 0
|03.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|3 : 3
|30.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|1 : 0
|04.06.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Плей-офф за Лигу конференций. 1/2 финала. 2-й матч
|4 : 0
|01.06.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Плей-офф за Лигу конференций. 1/2 финала. 1-й матч
|1 : 2
|04.03.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|3 : 3
|18.09.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|2 : 1
|15.01.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 19-й тур
|2 : 0
|26.09.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|2 : 3
|19.03.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|0 : 0
|01.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|2 : 2
|25.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|20-й тур
|1 : 0
|19.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|19-й тур
|0 : 2
|16.01.2025
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|3 : 2 ДВ
|12.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|18-й тур
|2 : 4
|02.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|2 : 2
|30.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|1 : 0
|23.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 7-й тур
|2 : 3
|19.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|19-й тур
|2 : 1
|15.01.2025
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|22
|51
| 2
Лига чемпионов
|Аякс
|20
|48
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Утрехт
|21
|42
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Фейеноорд
|21
|39
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|21
|37
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|20
|35
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|21
|32
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|21
|26
|9
|НАК Бреда
|21
|26
|10
|Херенвен
|21
|25
|11
|НЕК Неймеген
|21
|24
|12
|ПЕК Зволле
|21
|24
|13
|Виллем II
|22
|24
|14
|Хераклес
|22
|24
|15
|Гронинген
|22
|24
| 16
Стыковая зона
|Спарта
|22
|20
| 17
Зона вылета
|Валвейк
|21
|14
| 18
Зона вылета
|Алмере Сити
|20
|10