Фаренсе - Насьонал 09 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 09-02-2025 17:30
Стадион: Сан Луиш (Фару, Португалия), вместимость: 12000
09 Февраля 2025 года в 18:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 21-й тур
Главный судья: Луиш Годинью (Португалия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фаренсе - Насьонал, которое состоится 09 Февраля 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Сан Луиш (Фару, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фаренсе
Фару
Насьонал
Фуншал
История личных встреч
|01.09.2024
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|2 : 0
|13.02.2021
|Португалия - Примейра
|19-й тур
|2 : 3
|27.09.2020
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|0 : 1
|07.12.2019
|Португалия - Сегунда
|12-й тур
|1 : 0
|02.02.2025
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|3 : 1
|25.01.2025
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|1 : 2
|19.01.2025
|Португалия — Примейра
|18-й тур
|0 : 0
|14.01.2025
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|1 : 3
|05.01.2025
|Португалия — Примейра
|17-й тур
|0 : 0
|01.02.2025
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|1 : 2
|25.01.2025
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|2 : 0
|19.01.2025
|Португалия — Примейра
|18-й тур
|3 : 1
|12.01.2025
|Португалия — Примейра
|17-й тур
|2 : 0
|29.12.2024
|Португалия — Примейра
|16-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|21
|51
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|21
|47
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|21
|43
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|20
|40
|5
|Санта-Клара
|21
|38
|6
|Витория Гимарайнш
|21
|30
|7
|Каза Пия
|20
|30
|8
|Эшторил
|20
|27
|9
|Фамаликан
|21
|25
|10
|Риу Аве
|20
|24
|11
|Морейренсе
|21
|23
|12
|Жил Висенте
|20
|22
|13
|Арока
|20
|22
|14
|Насьонал
|20
|19
|15
|АВС
|21
|18
| 16
Стыковая зона
|Эштрела
|20
|17
| 17
Зона вылета
|Фаренсе
|20
|15
| 18
Зона вылета
|Боавишта
|20
|12