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Фаренсе - Насьонал 09 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 09-02-2025 17:30
Стадион: Сан Луиш (Фару, Португалия), вместимость: 12000
09 Февраля 2025 года в 18:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 21-й тур
Главный судья: Луиш Годинью (Португалия);
Фаренсе
Насьонал

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фаренсе - Насьонал, которое состоится 09 Февраля 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Сан Луиш (Фару, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фаренсе
Фару
Насьонал
Фуншал
История личных встреч
01.09.2024 Португалия — Примейра 4-й тур Насьонал2 : 0Фаренсе
13.02.2021 Португалия - Примейра 19-й тур Насьонал2 : 3Фаренсе
27.09.2020 Португалия - Примейра 2-й тур Фаренсе0 : 1Насьонал
07.12.2019 Португалия - Сегунда 12-й тур Насьонал1 : 0Фаренсе
02.02.2025 Португалия — Примейра 20-й тур 3 : 1Фаренсе
25.01.2025 Португалия — Примейра 19-й тур Фаренсе1 : 2
19.01.2025 Португалия — Примейра 18-й тур 0 : 0Фаренсе
14.01.2025 Кубок Португалии 1/8 финала Фаренсе1 : 3
05.01.2025 Португалия — Примейра 17-й тур 0 : 0Фаренсе
01.02.2025 Португалия — Примейра 20-й тур Насьонал1 : 2
25.01.2025 Португалия — Примейра 19-й тур 2 : 0Насьонал
19.01.2025 Португалия — Примейра 18-й тур Насьонал3 : 1
12.01.2025 Португалия — Примейра 17-й тур Насьонал2 : 0
29.12.2024 Португалия — Примейра 16-й тур 2 : 1Насьонал
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг2151
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика2147
3
Квалификация Лиги Европы
Порту2143
4
Квалификация Лиги конференций
Брага2040
5 Санта-Клара2138
6 Витория Гимарайнш2130
7 Каза Пия2030
8 Эшторил2027
9 Фамаликан2125
10 Риу Аве2024
11 Морейренсе2123
12 Жил Висенте2022
13 Арока2022
14 Насьонал2019
15 АВС2118
16
Стыковая зона
Эштрела2017
17
Зона вылета
Фаренсе2015
18
Зона вылета
Боавишта2012

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