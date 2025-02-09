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Брага - Жил Висенте 09 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 09-02-2025 20:00
Стадион: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия), вместимость: 30286
09 Февраля 2025 года в 21:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 21-й тур
Главный судья: Антониу Нобре (Португалия);
Брага
Жил Висенте

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брага - Жил Висенте, которое состоится 09 Февраля 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брага
Брага
Жил Висенте
Барселуш
91 Чехия вр Лукаш Горничек
2 Испания зщ Виктор Гомес
15 Португалия зщ Паулу Оливейра
26 Германия зщ Брайт Арри-Мби
19 Испания зщ Адриан Марин
8 Португалия пз Жоау Моутинью
29 Франция пз Жан-Батист Горби
21 Португалия пз Рикарду Орта
20 Испания пз Исмаэль Гарби
11 Португалия нп Рожер Фернандеш
39 Испания нп Фран Наварро
42 Бразилия вр Эндрю да Силва Вентура
2 Португалия зщ Зе Карлуш
23 Португалия зщ Жозуэ
4 Франция зщ Marvin Gilbert
57 Португалия зщ Сандру Круш
10 Япония пз Канья Фудзимото
6 Перу пз Хесус Кастильо
5 Аргентина пз Facundo Caseres
77 Испания нп Хорди Мбула
9 Испания нп Jorge Aguirre
71 Португалия нп Фелиш Коррея
Главные тренеры
Португалия Карлуш Карвальял
История личных встреч
01.09.2024 Португалия — Примейра 4-й тур Жил Висенте0 : 0Брага
16.03.2024 Португалия — Примейра 26-й тур Брага2 : 1Жил Висенте
28.10.2023 Португалия — Примейра 9-й тур Жил Висенте3 : 3Брага
16.04.2023 Португалия - Примейра 28-й тур Брага1 : 0Жил Висенте
30.10.2022 Португалия - Примейра 11-й тур Жил Висенте0 : 1Брага
13.03.2022 Португалия - Примейра 26-й тур Брага0 : 1Жил Висенте
25.10.2021 Португалия - Примейра 9-й тур Жил Висенте0 : 1Брага
09.05.2021 Португалия - Примейра 32-й тур Жил Висенте1 : 1Брага
26.01.2021 Португалия - Примейра 15-й тур Брага1 : 0Жил Висенте
08.02.2020 Португалия - Примейра 20-й тур Брага2 : 2Жил Висенте
03.02.2025 Португалия — Примейра 20-й тур 1 : 2Брага
30.01.2025 Лига Европы Общий этап. 8-й тур Брага1 : 0
26.01.2025 Португалия — Примейра 19-й тур Брага3 : 0
23.01.2025 Лига Европы Общий этап. 7-й тур 2 : 1Брага
19.01.2025 Португалия — Примейра 18-й тур 0 : 1Брага
01.02.2025 Португалия — Примейра 20-й тур Жил Висенте1 : 2
27.01.2025 Португалия — Примейра 19-й тур 1 : 0Жил Висенте
19.01.2025 Португалия — Примейра 18-й тур Жил Висенте3 : 1
12.01.2025 Кубок Португалии 1/8 финала Жил Висенте1 : 0
06.01.2025 Португалия — Примейра 17-й тур Жил Висенте1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг2151
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика2147
3
Квалификация Лиги Европы
Порту2143
4
Квалификация Лиги конференций
Брага2040
5 Санта-Клара2138
6 Витория Гимарайнш2130
7 Каза Пия2030
8 Эшторил2027
9 Фамаликан2125
10 Риу Аве2024
11 Морейренсе2123
12 Жил Висенте2022
13 Арока2022
14 Насьонал2019
15 АВС2118
16
Стыковая зона
Эштрела2017
17
Зона вылета
Фаренсе2015
18
Зона вылета
Боавишта2012

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