Брага - Жил Висенте 09 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 09-02-2025 20:00
Стадион: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия), вместимость: 30286
09 Февраля 2025 года в 21:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 21-й тур
Главный судья: Антониу Нобре (Португалия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брага - Жил Висенте, которое состоится 09 Февраля 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брага
Брага
Жил Висенте
Барселуш
|91
|вр
|Лукаш Горничек
|2
|зщ
|Виктор Гомес
|15
|зщ
|Паулу Оливейра
|26
|зщ
|Брайт Арри-Мби
|19
|зщ
|Адриан Марин
|8
|пз
|Жоау Моутинью
|29
|пз
|Жан-Батист Горби
|21
|пз
|Рикарду Орта
|20
|пз
|Исмаэль Гарби
|11
|нп
|Рожер Фернандеш
|39
|нп
|Фран Наварро
|42
|вр
|Эндрю да Силва Вентура
|2
|зщ
|Зе Карлуш
|23
|зщ
|Жозуэ
|4
|зщ
|Marvin Gilbert
|57
|зщ
|Сандру Круш
|10
|пз
|Канья Фудзимото
|6
|пз
|Хесус Кастильо
|5
|пз
|Facundo Caseres
|77
|нп
|Хорди Мбула
|9
|нп
|Jorge Aguirre
|71
|нп
|Фелиш Коррея
Главные тренеры
|Карлуш Карвальял
История личных встреч
|01.09.2024
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|0 : 0
|16.03.2024
|Португалия — Примейра
|26-й тур
|2 : 1
|28.10.2023
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|3 : 3
|16.04.2023
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|1 : 0
|30.10.2022
|Португалия - Примейра
|11-й тур
|0 : 1
|13.03.2022
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|0 : 1
|25.10.2021
|Португалия - Примейра
|9-й тур
|0 : 1
|09.05.2021
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|1 : 1
|26.01.2021
|Португалия - Примейра
|15-й тур
|1 : 0
|08.02.2020
|Португалия - Примейра
|20-й тур
|2 : 2
|03.02.2025
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|1 : 2
|30.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|1 : 0
|26.01.2025
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|3 : 0
|23.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 7-й тур
|2 : 1
|19.01.2025
|Португалия — Примейра
|18-й тур
|0 : 1
|01.02.2025
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|1 : 2
|27.01.2025
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|1 : 0
|19.01.2025
|Португалия — Примейра
|18-й тур
|3 : 1
|12.01.2025
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|1 : 0
|06.01.2025
|Португалия — Примейра
|17-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|21
|51
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|21
|47
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|21
|43
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|20
|40
|5
|Санта-Клара
|21
|38
|6
|Витория Гимарайнш
|21
|30
|7
|Каза Пия
|20
|30
|8
|Эшторил
|20
|27
|9
|Фамаликан
|21
|25
|10
|Риу Аве
|20
|24
|11
|Морейренсе
|21
|23
|12
|Жил Висенте
|20
|22
|13
|Арока
|20
|22
|14
|Насьонал
|20
|19
|15
|АВС
|21
|18
| 16
Стыковая зона
|Эштрела
|20
|17
| 17
Зона вылета
|Фаренсе
|20
|15
| 18
Зона вылета
|Боавишта
|20
|12