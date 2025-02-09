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Кёльн - Шальке-04 09 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 09-02-2025 14:30
Стадион: Кёльн (Кёльн, Германия), вместимость: 50076
09 Февраля 2025 года в 15:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 21-й тур
Кёльн
Шальке-04

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кёльн - Шальке-04, которое состоится 09 Февраля 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Кёльн (Кёльн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кёльн
Кёльн
Шальке-04
Гельзенкирхен
Главные тренеры
Австрия Герхард Штрубер
Германия Штеффен Баумгарт
Нидерланды Кеес ван Вондерен
История личных встреч
01.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 4-й тур Шальке-041 : 3Кёльн
29.01.2023 Германия - Бундеслига 18-й тур Шальке-040 : 0Кёльн
07.08.2022 Германия - Бундеслига 1-й тур Кёльн3 : 1Шальке-04
22.05.2021 Германия - Бундеслига 34-й тур Кёльн1 : 0Шальке-04
20.01.2021 Германия - Бундеслига 17-й тур Шальке-041 : 2Кёльн
29.02.2020 Германия - Бундеслига 24-й тур Кёльн3 : 0Шальке-04
05.10.2019 Германия - Бундеслига 7-й тур Шальке-041 : 1Кёльн
31.10.2018 Кубок Германии 2-й раунд Кёльн1 : 1 5 : 6Шальке-04
22.04.2018 Германия - Бундеслига 31-й тур Кёльн2 : 2Шальке-04
19.12.2017 Кубок Германии 1/8 финала Шальке-041 : 0Кёльн
05.02.2025 Кубок Германии 1/4 финала 3 : 2 ДВКёльн
01.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 20-й тур 1 : 2Кёльн
25.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 19-й тур Кёльн1 : 0
18.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 18-й тур 1 : 0Кёльн
22.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 17-й тур 0 : 1Кёльн
01.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 20-й тур Шальке-042 : 5
25.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 19-й тур Шальке-043 : 1
18.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 18-й тур 0 : 0Шальке-04
20.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 17-й тур 1 : 4Шальке-04
14.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 16-й тур Шальке-041 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Гамбург2138
2
Повышение
Кайзерслаутерн2138
3
Плей-офф за повышение
Кёльн2037
4 Магдебург2135
5 Падерборн 072134
6 Фортуна2033
7 Эльверсберг2132
8 Ганновер-962032
9 Нюрнберг2131
10 Карлсруэ2030
11 Гройтер Фюрт2126
12 Дармштадт 982125
13 Герта2125
14 Шальке-042024
15 Пройссен Мюнстер2120
16
Стыковая зона
Ульм 18462117
17
Зона вылета
Айнтрахт Б2015
18
Зона вылета
Ян2114

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