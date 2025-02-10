Мальорка - Осасуна 10 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 10-02-2025 22:00
Стадион: Мальорка Сон Моих (Пальма-де-Мальорка, Испания), вместимость: 26020
10 Февраля 2025 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 23-й тур
Главный судья: Адриан Кордеро Вега (Испания);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мальорка - Осасуна, которое состоится 10 Февраля 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Мальорка Сон Моих (Пальма-де-Мальорка, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Осасуна
Памплона
|1
|вр
|Доминик Грейф
|23
|зщ
|Пабло Маффео
|24
|зщ
|Мартин Вальент
|21
|зщ
|Антонио Раильо
|22
|зщ
|Хоан Мохика
|5
|пз
|Омар Маскарель
|12
|пз
|Саму Кошта
|27
|пз
|Роберт Наварро
|10
|пз
|Серхи Дардер
|14
|пз
|Дани Родригес
|17
|нп
|Кайл Ларин
|1
|вр
|Серхио Эррера
|12
|зщ
|Хесус Аресо
|22
|зщ
|Флавьен Бойомо
|24
|зщ
|Алехандро Катена
|23
|пз
|Абель Бретонес
|6
|пз
|Лукас Торро
|14
|пз
|Рубен Гарсия
|7
|пз
|Хон Монкайола
|10
|пз
|Аймар Орос
|19
|нп
|Брайан Сарагоса
|17
|нп
|Анте Будимир
Главные тренеры
|Хагоба Аррасате
|Висенте Морено
История личных встреч
|24.08.2024
|Испания — Примера
|2-й тур
|1 : 0
|14.05.2024
|Испания - Примера
|36-й тур
|1 : 1
|21.12.2023
|Испания - Примера
|18-й тур
|3 : 2
|31.03.2023
|Испания - Примера
|27-й тур
|0 : 0
|14.01.2023
|Испания - Примера
|17-й тур
|1 : 0
|22.05.2022
|Испания - Примера
|38-й тур
|0 : 2
|26.09.2021
|Испания - Примера
|7-й тур
|2 : 3
|19.07.2020
|Испания - Примера
|38-й тур
|2 : 2
|31.10.2019
|Испания - Примера
|11-й тур
|2 : 2
|20.01.2019
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 22-й тур
|2 : 0
|01.02.2025
|Испания — Примера
|22-й тур
|2 : 0
|25.01.2025
|Испания — Примера
|21-й тур
|0 : 1
|20.01.2025
|Испания — Примера
|20-й тур
|4 : 0
|09.01.2025
|Суперкубок Испании
|1/2 финала
|3 : 0
|03.01.2025
|Кубок Испании
|1/16 финала
|3 : 0
|06.02.2025
|Кубок Испании
|1/4 финала
|2 : 0
|02.02.2025
|Испания — Примера
|22-й тур
|2 : 1
|24.01.2025
|Испания — Примера
|21-й тур
|1 : 1
|19.01.2025
|Испания — Примера
|20-й тур
|1 : 1
|16.01.2025
|Кубок Испании
|1/8 финала
|2 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|23
|50
| 2
Лига чемпионов
|Атлетико М
|23
|49
| 3
Лига чемпионов
|Барселона
|22
|45
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|23
|44
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|23
|40
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Райо Вальекано
|23
|35
|7
|Реал Сосьедад
|23
|31
|8
|Жирона
|23
|31
|9
|Осасуна
|22
|30
|10
|Мальорка
|22
|30
|11
|Бетис
|23
|29
|12
|Севилья
|22
|28
|13
|Сельта
|23
|28
|14
|Хетафе
|23
|27
|15
|Леганес
|23
|23
|16
|Лас-Пальмас
|23
|23
|17
|Эспаньол
|23
|23
| 18
Зона вылета
|Валенсия
|23
|22
| 19
Зона вылета
|Алавес
|23
|21
| 20
Зона вылета
|Вальядолид
|23
|15