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Мальорка - Осасуна 10 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 10-02-2025 22:00
Стадион: Мальорка Сон Моих (Пальма-де-Мальорка, Испания), вместимость: 26020
10 Февраля 2025 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 23-й тур
Главный судья: Адриан Кордеро Вега (Испания);
Мальорка
Осасуна

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мальорка - Осасуна, которое состоится 10 Февраля 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Мальорка Сон Моих (Пальма-де-Мальорка, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Осасуна
Памплона
1 Словакия вр Доминик Грейф
23 Испания зщ Пабло Маффео
24 Словакия зщ Мартин Вальент
21 Испания зщ Антонио Раильо
22 Колумбия зщ Хоан Мохика
5 Испания пз Омар Маскарель
12 Португалия пз Саму Кошта
27 Испания пз Роберт Наварро
10 Испания пз Серхи Дардер
14 Испания пз Дани Родригес
17 Канада нп Кайл Ларин
1 Испания вр Серхио Эррера
12 Испания зщ Хесус Аресо
22 Камерун зщ Флавьен Бойомо
24 Испания зщ Алехандро Катена
23 Испания пз Абель Бретонес
6 Испания пз Лукас Торро
14 Испания пз Рубен Гарсия
7 Испания пз Хон Монкайола
10 Испания пз Аймар Орос
19 Испания нп Брайан Сарагоса
17 Хорватия нп Анте Будимир
Главные тренеры
Испания Хагоба Аррасате
Испания Висенте Морено
История личных встреч
24.08.2024 Испания — Примера 2-й тур Осасуна1 : 0Мальорка
14.05.2024 Испания - Примера 36-й тур Осасуна1 : 1Мальорка
21.12.2023 Испания - Примера 18-й тур Мальорка3 : 2Осасуна
31.03.2023 Испания - Примера 27-й тур Мальорка0 : 0Осасуна
14.01.2023 Испания - Примера 17-й тур Осасуна1 : 0Мальорка
22.05.2022 Испания - Примера 38-й тур Осасуна0 : 2Мальорка
26.09.2021 Испания - Примера 7-й тур Мальорка2 : 3Осасуна
19.07.2020 Испания - Примера 38-й тур Осасуна2 : 2Мальорка
31.10.2019 Испания - Примера 11-й тур Мальорка2 : 2Осасуна
20.01.2019 Испания - Сегунда Сегунда. 22-й тур Осасуна2 : 0Мальорка
01.02.2025 Испания — Примера 22-й тур 2 : 0Мальорка
25.01.2025 Испания — Примера 21-й тур Мальорка0 : 1
20.01.2025 Испания — Примера 20-й тур 4 : 0Мальорка
09.01.2025 Суперкубок Испании 1/2 финала 3 : 0Мальорка
03.01.2025 Кубок Испании 1/16 финала 3 : 0Мальорка
06.02.2025 Кубок Испании 1/4 финала 2 : 0Осасуна
02.02.2025 Испания — Примера 22-й тур Осасуна2 : 1
24.01.2025 Испания — Примера 21-й тур 1 : 1Осасуна
19.01.2025 Испания — Примера 20-й тур Осасуна1 : 1
16.01.2025 Кубок Испании 1/8 финала 2 : 3Осасуна
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид2350
2
Лига чемпионов
Атлетико М2349
3
Лига чемпионов
Барселона2245
4
Лига чемпионов
Атлетик Б2344
5
Лига Европы
Вильярреал2340
6
Квалификация Лиги конференций
Райо Вальекано2335
7 Реал Сосьедад2331
8 Жирона2331
9 Осасуна2230
10 Мальорка2230
11 Бетис2329
12 Севилья2228
13 Сельта2328
14 Хетафе2327
15 Леганес2323
16 Лас-Пальмас2323
17 Эспаньол2323
18
Зона вылета
Валенсия2322
19
Зона вылета
Алавес2321
20
Зона вылета
Вальядолид2315

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