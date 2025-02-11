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Брест - ПСЖ 11 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 11-02-2025 19:45
Стадион: Стад дю Рудуру (Генгам, Франция), вместимость: 19003
11 Февраля 2025 года в 20:45 (+03:00). Лига чемпионов, Стыковые матчи. 1-й матч
Главный судья: Ирфан Пельто (Сараево, Босния и Герцеговина);
Брест
ПСЖ

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брест - ПСЖ, которое состоится 11 Февраля 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Стыковые матчи. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Стад дю Рудуру (Генгам, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брест
Брест, Франция
ПСЖ
Париж, Франция
40 Нидерланды вр Марко Бизот
7 Франция зщ Кенни Лала
5 Франция зщ Брендан Шардонне
44 Франция зщ Сумайла Кулибали
22 Мали зщ Массадио Айдара
6 Швейцария пз Эдимилсон Фернандеш
45 Франция пз Махди Камара
8 Франция пз Юго Маньетти
9 Мали пз Камори Думбия
14 Гвинея-Бисау пз Мама Бальде
19 Франция нп Людовик Ажорк
1 Италия вр Джанлуиджи Доннарумма
2 Марокко зщ Ашраф Хакими
5 Бразилия зщ Маркиньос
51 Эквадор зщ Вильям Пачо
25 Португалия зщ Нуну Мендеш
87 Португалия пз Жоау Невеш
17 Португалия пз Витинья
8 Испания пз Фабиан Руис
29 Франция нп Брэдли Баркола
10 Франция нп Усман Дембеле
7 Грузия нп Хвича Кварацхелия
Главные тренеры
Франция Эрик Руа
Испания Луис Энрике
История личных встреч
01.02.2025 Франция — Лига 1 20-й тур Брест2 : 5ПСЖ
14.09.2024 Франция — Лига 1 4-й тур ПСЖ3 : 1Брест
07.02.2024 Кубок Франции 1/8 финала ПСЖ3 : 1Брест
28.01.2024 Франция - Лига 1 19-й тур ПСЖ2 : 2Брест
29.10.2023 Франция - Лига 1 10-й тур Брест2 : 3ПСЖ
11.03.2023 Франция - Лига 1 27-й тур Брест1 : 2ПСЖ
10.09.2022 Франция - Лига 1 7-й тур ПСЖ1 : 0Брест
15.01.2022 Франция - Лига 1 21-й тур ПСЖ2 : 0Брест
20.08.2021 Франция - Лига 1 3-й тур Брест2 : 4ПСЖ
23.05.2021 Франция - Лига 1 38-й тур Брест0 : 2ПСЖ
07.02.2025 Франция — Лига 1 21-й тур 0 : 2Брест
04.02.2025 Кубок Франции 1/8 финала 1 : 2Брест
01.02.2025 Франция — Лига 1 20-й тур Брест2 : 5ПСЖ
29.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур Брест0 : 3
26.01.2025 Франция — Лига 1 19-й тур 0 : 1Брест
07.02.2025 Франция — Лига 1 21-й тур ПСЖ4 : 1
04.02.2025 Кубок Франции 1/8 финала 0 : 2ПСЖ
01.02.2025 Франция — Лига 1 20-й тур Брест2 : 5ПСЖ
29.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур 1 : 4ПСЖ
25.01.2025 Франция — Лига 1 19-й тур ПСЖ1 : 1
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/16 финала Лиги чемпионов: «Брест» — «ПСЖ». Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.

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