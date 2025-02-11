Брест - ПСЖ 11 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 11-02-2025 19:45
Стадион: Стад дю Рудуру (Генгам, Франция), вместимость: 19003
11 Февраля 2025 года в 20:45 (+03:00). Лига чемпионов, Стыковые матчи. 1-й матч
Главный судья: Ирфан Пельто (Сараево, Босния и Герцеговина);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брест - ПСЖ, которое состоится 11 Февраля 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Стыковые матчи. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Стад дю Рудуру (Генгам, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брест
Брест, Франция
ПСЖ
Париж, Франция
|40
|вр
|Марко Бизот
|7
|зщ
|Кенни Лала
|5
|зщ
|Брендан Шардонне
|44
|зщ
|Сумайла Кулибали
|22
|зщ
|Массадио Айдара
|6
|пз
|Эдимилсон Фернандеш
|45
|пз
|Махди Камара
|8
|пз
|Юго Маньетти
|9
|пз
|Камори Думбия
|14
|пз
|Мама Бальде
|19
|нп
|Людовик Ажорк
|1
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|2
|зщ
|Ашраф Хакими
|5
|зщ
|Маркиньос
|51
|зщ
|Вильям Пачо
|25
|зщ
|Нуну Мендеш
|87
|пз
|Жоау Невеш
|17
|пз
|Витинья
|8
|пз
|Фабиан Руис
|29
|нп
|Брэдли Баркола
|10
|нп
|Усман Дембеле
|7
|нп
|Хвича Кварацхелия
Главные тренеры
|Эрик Руа
|Луис Энрике
История личных встреч
|01.02.2025
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|2 : 5
|14.09.2024
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|3 : 1
|07.02.2024
|Кубок Франции
|1/8 финала
|3 : 1
|28.01.2024
|Франция - Лига 1
|19-й тур
|2 : 2
|29.10.2023
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|2 : 3
|11.03.2023
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|1 : 2
|10.09.2022
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|1 : 0
|15.01.2022
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|2 : 0
|20.08.2021
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|2 : 4
|23.05.2021
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|0 : 2
|07.02.2025
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|0 : 2
|04.02.2025
|Кубок Франции
|1/8 финала
|1 : 2
|01.02.2025
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|2 : 5
|29.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|0 : 3
|26.01.2025
|Франция — Лига 1
|19-й тур
|0 : 1
|07.02.2025
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|4 : 1
|04.02.2025
|Кубок Франции
|1/8 финала
|0 : 2
|01.02.2025
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|2 : 5
|29.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|1 : 4
|25.01.2025
|Франция — Лига 1
|19-й тур
|1 : 1
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/16 финала Лиги чемпионов: «Брест» — «ПСЖ». Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.