Уотфорд - Лидс Юнайтед 11 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 11-02-2025 21:45
Стадион: Викарэйдж Роуд (Уотфорд, Англия), вместимость: 22200
11 Февраля 2025 года в 22:45 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 32-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уотфорд - Лидс Юнайтед, которое состоится 11 Февраля 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Викарэйдж Роуд (Уотфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Уотфорд
Уотфорд
Лидс Юнайтед
Лидс
Главные тренеры
|Даниэль Фарке
История личных встреч
|22.10.2024
|Англия — Чемпионшип
|11-й тур
|2 : 1
|29.03.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 39-й тур
|2 : 2
|23.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 8-й тур
|3 : 0
|09.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|0 : 3
|02.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 0
|20.02.2016
|Кубок Англии
|1/8 финала
|1 : 0
|28.02.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 34-й тур
|2 : 3
|23.08.2014
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|4 : 1
|08.02.2025
|Англия — Чемпионшип
|31-й тур
|2 : 2
|01.02.2025
|Англия — Чемпионшип
|30-й тур
|0 : 1
|25.01.2025
|Англия — Чемпионшип
|29-й тур
|2 : 1
|21.01.2025
|Англия — Чемпионшип
|28-й тур
|1 : 2
|18.01.2025
|Англия — Чемпионшип
|27-й тур
|0 : 2
|08.02.2025
|Кубок Англии
|1/16 финала
|0 : 2
|05.02.2025
|Англия — Чемпионшип
|31-й тур
|0 : 2
|01.02.2025
|Англия — Чемпионшип
|30-й тур
|7 : 0
|27.01.2025
|Англия — Чемпионшип
|29-й тур
|0 : 0
|22.01.2025
|Англия — Чемпионшип
|28-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Лидс Юнайтед
|31
|66
| 2
Повышение
|Шеффилд Юнайтед
|31
|64
| 3
Плей-офф
|Бёрнли
|31
|61
| 4
Плей-офф
|Сандерленд
|31
|59
| 5
Плей-офф
|Вест Бромвич Альбион
|31
|47
| 6
Плей-офф
|Блэкберн Роверс
|31
|45
|7
|Мидлсбро
|30
|44
|8
|Норвич Сити
|31
|43
|9
|Бристоль Сити
|31
|42
|10
|Уотфорд
|31
|42
|11
|Шеффилд Уэнсдей
|31
|42
|12
|Ковентри Сити
|31
|41
|13
|Куинз Парк Рейнджерс
|31
|41
|14
|Миллуолл
|30
|40
|15
|Престон Норт Энд
|30
|37
|16
|Суонси Сити
|31
|37
|17
|Оксфорд Юнайтед
|31
|37
|18
|Сток Сити
|30
|32
|19
|Кардифф Сити
|30
|31
|20
|Портсмут
|31
|30
|21
|Халл Сити
|30
|29
| 22
Зона вылета
|Дерби Каунти
|31
|28
| 23
Зона вылета
|Лутон Таун
|30
|27
| 24
Зона вылета
|Плимут Аргайл
|30
|25