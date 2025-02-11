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Уотфорд - Лидс Юнайтед 11 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 11-02-2025 21:45
Стадион: Викарэйдж Роуд (Уотфорд, Англия), вместимость: 22200
11 Февраля 2025 года в 22:45 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 32-й тур
Уотфорд
Лидс Юнайтед

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уотфорд - Лидс Юнайтед, которое состоится 11 Февраля 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Викарэйдж Роуд (Уотфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Уотфорд
Уотфорд
Лидс Юнайтед
Лидс
Главные тренеры
Германия Даниэль Фарке
История личных встреч
22.10.2024 Англия — Чемпионшип 11-й тур Лидс Юнайтед2 : 1Уотфорд
29.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур Уотфорд2 : 2Лидс Юнайтед
23.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 8-й тур Лидс Юнайтед3 : 0Уотфорд
09.04.2022 Англия - Премьер-лига 32-й тур Уотфорд0 : 3Лидс Юнайтед
02.10.2021 Англия - Премьер-лига 7-й тур Лидс Юнайтед1 : 0Уотфорд
20.02.2016 Кубок Англии 1/8 финала Уотфорд1 : 0Лидс Юнайтед
28.02.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 34-й тур Лидс Юнайтед2 : 3Уотфорд
23.08.2014 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 4-й тур Уотфорд4 : 1Лидс Юнайтед
08.02.2025 Англия — Чемпионшип 31-й тур 2 : 2Уотфорд
01.02.2025 Англия — Чемпионшип 30-й тур Уотфорд0 : 1
25.01.2025 Англия — Чемпионшип 29-й тур 2 : 1Уотфорд
21.01.2025 Англия — Чемпионшип 28-й тур Уотфорд1 : 2
18.01.2025 Англия — Чемпионшип 27-й тур 0 : 2Уотфорд
08.02.2025 Кубок Англии 1/16 финала Лидс Юнайтед0 : 2
05.02.2025 Англия — Чемпионшип 31-й тур 0 : 2Лидс Юнайтед
01.02.2025 Англия — Чемпионшип 30-й тур Лидс Юнайтед7 : 0
27.01.2025 Англия — Чемпионшип 29-й тур 0 : 0Лидс Юнайтед
22.01.2025 Англия — Чемпионшип 28-й тур Лидс Юнайтед2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед3166
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед3164
3
Плей-офф
Бёрнли3161
4
Плей-офф
Сандерленд3159
5
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион3147
6
Плей-офф
Блэкберн Роверс3145
7 Мидлсбро3044
8 Норвич Сити3143
9 Бристоль Сити3142
10 Уотфорд3142
11 Шеффилд Уэнсдей3142
12 Ковентри Сити3141
13 Куинз Парк Рейнджерс3141
14 Миллуолл3040
15 Престон Норт Энд3037
16 Суонси Сити3137
17 Оксфорд Юнайтед3137
18 Сток Сити3032
19 Кардифф Сити3031
20 Портсмут3130
21 Халл Сити3029
22
Зона вылета
Дерби Каунти3128
23
Зона вылета
Лутон Таун3027
24
Зона вылета
Плимут Аргайл3025

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