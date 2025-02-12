Брюгге - Аталанта 12 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 12-02-2025 19:45
Стадион: Ян Брейдель (Брюгге, Бельгия), вместимость: 29062
12 Февраля 2025 года в 20:45 (+03:00). Лига чемпионов, Стыковые матчи. 1-й матч
Главный судья: Халил Мелер (Турция);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брюгге - Аталанта, которое состоится 12 Февраля 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Стыковые матчи. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Ян Брейдель (Брюгге, Бельгия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Аталанта
Бергамо, Италия
|22
|вр
|Симон Миньоле
|65
|зщ
|Хоакин Сейс
|4
|зщ
|Хоэль Ордоньес
|44
|зщ
|Брандон Мехеле
|55
|зщ
|Максим Де Кёйпер
|20
|пз
|Ханс Ванакен
|68
|пз
|Шемсдин Тальби
|15
|пз
|Рафаэль Оньедика
|30
|пз
|Ардон Яшари
|8
|пз
|Христос Дзолис
|9
|нп
|Ферран Жутгла
|28
|вр
|Руй Патрисиу
|5
|зщ
|Стефан Пош
|19
|зщ
|Берат Джимсити
|4
|зщ
|Исак Хин
|16
|зщ
|Рауль Белланова
|15
|зщ
|Мартен де Рон
|22
|зщ
|Маттео Руджери
|17
|пз
|Шарль Де Кетеларе
|13
|пз
|Эдерсон
|8
|пз
|Марио Пашалич
|32
|нп
|Матео Ретеги
Главные тренеры
|Ники Хайен
|Джан Пьеро Гасперини
История личных встреч
|08.02.2025
|Бельгия — Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 25-й тур
|1 : 0
|05.02.2025
|Кубок Бельгии
|1/2 финала. 2-й матч
|1 : 1
|02.02.2025
|Бельгия — Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 24-й тур
|2 : 1
|29.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|3 : 1
|25.01.2025
|Бельгия — Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 23-й тур
|1 : 1
|08.02.2025
|Италия — Серия А
|24-й тур
|0 : 5
|04.02.2025
|Кубок Италии
|1/4 финала
|0 : 1
|01.02.2025
|Италия — Серия А
|23-й тур
|1 : 1
|29.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|2 : 2
|25.01.2025
|Италия — Серия А
|22-й тур
|1 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/16 финала Лиги чемпионов: «Брюгге» — «Аталанта». Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.