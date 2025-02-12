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Брюгге - Аталанта 12 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 12-02-2025 19:45
Стадион: Ян Брейдель (Брюгге, Бельгия), вместимость: 29062
12 Февраля 2025 года в 20:45 (+03:00). Лига чемпионов, Стыковые матчи. 1-й матч
Главный судья: Халил Мелер (Турция);
Брюгге
Аталанта

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брюгге - Аталанта, которое состоится 12 Февраля 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Стыковые матчи. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Ян Брейдель (Брюгге, Бельгия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Аталанта
Бергамо, Италия
22 Бельгия вр Симон Миньоле
65 Бельгия зщ Хоакин Сейс
4 Эквадор зщ Хоэль Ордоньес
44 Бельгия зщ Брандон Мехеле
55 Бельгия зщ Максим Де Кёйпер
20 Бельгия пз Ханс Ванакен
68 Бельгия пз Шемсдин Тальби
15 Нигерия пз Рафаэль Оньедика
30 Швейцария пз Ардон Яшари
8 Греция пз Христос Дзолис
9 Испания нп Ферран Жутгла
28 Португалия вр Руй Патрисиу
5 Австрия зщ Стефан Пош
19 Албания зщ Берат Джимсити
4 Швеция зщ Исак Хин
16 Италия зщ Рауль Белланова
15 Нидерланды зщ Мартен де Рон
22 Италия зщ Маттео Руджери
17 Бельгия пз Шарль Де Кетеларе
13 Бразилия пз Эдерсон
8 Хорватия пз Марио Пашалич
32 Италия нп Матео Ретеги
Главные тренеры
Бельгия Ники Хайен
Италия Джан Пьеро Гасперини
История личных встреч
08.02.2025 Бельгия — Лига Жюпиле Лига Жюпиле. 25-й тур Брюгге1 : 0
05.02.2025 Кубок Бельгии 1/2 финала. 2-й матч 1 : 1Брюгге
02.02.2025 Бельгия — Лига Жюпиле Лига Жюпиле. 24-й тур 2 : 1Брюгге
29.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур 3 : 1Брюгге
25.01.2025 Бельгия — Лига Жюпиле Лига Жюпиле. 23-й тур Брюгге1 : 1
08.02.2025 Италия — Серия А 24-й тур 0 : 5Аталанта
04.02.2025 Кубок Италии 1/4 финала Аталанта0 : 1
01.02.2025 Италия — Серия А 23-й тур Аталанта1 : 1
29.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур 2 : 2Аталанта
25.01.2025 Италия — Серия А 22-й тур 1 : 2Аталанта
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/16 финала Лиги чемпионов: «Брюгге» — «Аталанта». Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.

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