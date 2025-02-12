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Фейеноорд - Милан 12 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 12-02-2025 22:00
Стадион: Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 51117
12 Февраля 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Стыковые матчи. 1-й матч
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания);
Фейеноорд
Милан

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фейеноорд - Милан, которое состоится 12 Февраля 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Стыковые матчи. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
Милан
Милан, Италия
22 Германия вр Тимон Велленройтер
3 Нидерланды зщ Томас Белен
33 Словакия зщ Давид Ганцко
5 Нидерланды зщ Гейс Смал
8 Нидерланды пз Квинтен Тимбер
2 Нидерланды пз Барт Ниувкоп
7 Польша пз Якуб Модер
4 Южная Корея пз Хван Ин Бём
23 Алжир нп Анис Хадж Мусса
19 Аргентина нп Хулиан Карранса
14 Бразилия нп Игор Пайшао
16 Франция вр Мик Меньян
23 Англия зщ Фикайо Томори
32 Англия зщ Кайл Уокер
31 Сербия зщ Страхиня Павлович
19 Франция зщ Тео Эрнандес
14 Нидерланды пз Тейани Рейндерс
29 Франция пз Юссуф Фофана
11 США пз Кристиан Пулишич
10 Португалия пз Рафаэл Леау
79 Португалия нп Жоау Феликс
7 Мексика нп Сантьяго Хименес
Главные тренеры
Дания Брайан Приске Педерсен
Португалия Сержиу Консейсау
История личных встреч
08.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 22-й тур Фейеноорд3 : 0
05.02.2025 Кубок Нидерландов 1/4 финала 2 : 0Фейеноорд
02.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 21-й тур 2 : 1Фейеноорд
29.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур 6 : 1Фейеноорд
22.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 7-й тур Фейеноорд3 : 0
08.02.2025 Италия — Серия А 24-й тур 0 : 2Милан
05.02.2025 Кубок Италии 1/4 финала Милан3 : 1
02.02.2025 Италия — Серия А 23-й тур Милан1 : 1
29.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур 2 : 1Милан
26.01.2025 Италия — Серия А 22-й тур Милан3 : 2
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/16 финала Лиги чемпионов: «Фейеноорд» — «Милан». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.

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