Фейеноорд - Милан 12 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 12-02-2025 22:00
Стадион: Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 51117
12 Февраля 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Стыковые матчи. 1-й матч
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фейеноорд - Милан, которое состоится 12 Февраля 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Стыковые матчи. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
Милан
Милан, Италия
|22
|вр
|Тимон Велленройтер
|3
|зщ
|Томас Белен
|33
|зщ
|Давид Ганцко
|5
|зщ
|Гейс Смал
|8
|пз
|Квинтен Тимбер
|2
|пз
|Барт Ниувкоп
|7
|пз
|Якуб Модер
|4
|пз
|Хван Ин Бём
|23
|нп
|Анис Хадж Мусса
|19
|нп
|Хулиан Карранса
|14
|нп
|Игор Пайшао
|16
|вр
|Мик Меньян
|23
|зщ
|Фикайо Томори
|32
|зщ
|Кайл Уокер
|31
|зщ
|Страхиня Павлович
|19
|зщ
|Тео Эрнандес
|14
|пз
|Тейани Рейндерс
|29
|пз
|Юссуф Фофана
|11
|пз
|Кристиан Пулишич
|10
|пз
|Рафаэл Леау
|79
|нп
|Жоау Феликс
|7
|нп
|Сантьяго Хименес
Главные тренеры
|Брайан Приске Педерсен
|Сержиу Консейсау
История личных встреч
|08.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|3 : 0
|05.02.2025
|Кубок Нидерландов
|1/4 финала
|2 : 0
|02.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|2 : 1
|29.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|6 : 1
|22.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|3 : 0
|08.02.2025
|Италия — Серия А
|24-й тур
|0 : 2
|05.02.2025
|Кубок Италии
|1/4 финала
|3 : 1
|02.02.2025
|Италия — Серия А
|23-й тур
|1 : 1
|29.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|2 : 1
|26.01.2025
|Италия — Серия А
|22-й тур
|3 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/16 финала Лиги чемпионов: «Фейеноорд» — «Милан». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.