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Эвертон - Ливерпуль 12 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 12-02-2025 21:30
Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия), вместимость: 40569
12 Февраля 2025 года в 22:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 15-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Эвертон
Ливерпуль

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эвертон - Ливерпуль, которое состоится 12 Февраля 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эвертон
Ливерпуль
Ливерпуль
Ливерпуль
1 Англия вр Джордан Пикфорд
15 Ирландия зщ Джейк О'Брайен
6 Англия зщ Джеймс Тарковски
32 Англия зщ Джеррэд Брэнтуэйт
19 Украина зщ Виталий Миколенко
37 Англия пз Джеймс Гарнер
27 Сенегал пз Идрисса Гейе
29 Дания пз Йеспер Линдстрём
16 Мали пз Абдулайе Дукуре
10 Сенегал нп Илиман Ндиайе
14 Гвинея-Бисау нп Бету
1 Бразилия вр Алисон Бекер
5 Франция зщ Ибраима Конате
4 Нидерланды зщ Вирджил ван Дейк
26 Шотландия зщ Эндрю Робертсон
84 Северная Ирландия зщ Конор Брэдли
38 Нидерланды пз Райан Гравенберх
10 Аргентина пз Алексис Мак Аллистер
8 Венгрия пз Доминик Собослаи
11 Египет нп Мохамед Салах
18 Нидерланды нп Коди Гакпо
7 Колумбия нп Луис Диас
Главные тренеры
Шотландия Дэвид Мойес
Нидерланды Арне Слот
История личных встреч
24.04.2024 Англия - Премьер-лига 29-й тур Эвертон2 : 0Ливерпуль
21.10.2023 Англия - Премьер-лига 9-й тур Ливерпуль2 : 0Эвертон
13.02.2023 Англия - Премьер-лига 23-й тур Ливерпуль2 : 0Эвертон
03.09.2022 Англия - Премьер-лига 6-й тур Эвертон0 : 0Ливерпуль
24.04.2022 Англия - Премьер-лига 34-й тур Ливерпуль2 : 0Эвертон
01.12.2021 Англия - Премьер-лига 14-й тур Эвертон1 : 4Ливерпуль
20.02.2021 Англия - Премьер-лига 25-й тур Ливерпуль0 : 2Эвертон
17.10.2020 Англия - Премьер-лига 5-й тур Эвертон2 : 2Ливерпуль
21.06.2020 Англия - Премьер-лига 30-й тур Эвертон0 : 0Ливерпуль
05.01.2020 Кубок Англии 1/32 финала Ливерпуль1 : 0Эвертон
08.02.2025 Кубок Англии 1/16 финала Эвертон0 : 2
01.02.2025 Англия — Премьер-лига 24-й тур Эвертон4 : 0
25.01.2025 Англия — Премьер-лига 23-й тур 0 : 1Эвертон
19.01.2025 Англия — Премьер-лига 22-й тур Эвертон3 : 2
15.01.2025 Англия — Премьер-лига 21-й тур Эвертон0 : 1
09.02.2025 Кубок Англии 1/16 финала 1 : 0Ливерпуль
06.02.2025 Англия — Кубок лиги 1/2 финала. 2-й матч Ливерпуль4 : 0
01.02.2025 Англия — Премьер-лига 24-й тур 0 : 2Ливерпуль
29.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур 3 : 2Ливерпуль
25.01.2025 Англия — Премьер-лига 23-й тур Ливерпуль4 : 1
Текстовая трансляция
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Матч 15-го тура АПЛ между «Эвертоном» и «Ливерпулем», который был перенесён из-за урагана, состоится в среду, 12-го февраля, в 22:30 мск.
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❌ Встречу «Эвертон» — «Ливерпуль» перенесли из-за урагана.Игра отложена из-за неблагоприятных погодных условий Матч 15-го тура АПЛ между «Эвертоном» и «Ливерпулем» перенесён из-за урагана 0'Очередное подтверждение, что сдаваться нельзя никогда «Ливерпуль» мощно оторвался в АПЛ. Но такое отставание отыгрывали и «Сити», и другие клубы 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура АПЛ: «Эвертон» — «Ливерпуль». Начало мерсисайдского дерби запланировано на 15:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль2356
2
Лига чемпионов
Арсенал2450
3
Лига чемпионов
Ноттингем Форест2447
4
Лига чемпионов
Челси2443
5
Лига Европы
Манчестер Сити2441
6 Ньюкасл Юнайтед2441
7 Борнмут2440
8 Астон Вилла2437
9 Фулхэм2436
10 Брайтон энд Хоув Альбион2434
11 Брентфорд2431
12 Кристал Пэлас2430
13 Манчестер Юнайтед2429
14 Тоттенхэм Хотспур2427
15 Вест Хэм Юнайтед2427
16 Эвертон2326
17 Вулверхэмптон2419
18
Зона вылета
Лестер Сити2417
19
Зона вылета
Ипсвич Таун2416
20
Зона вылета
Саутгемптон249

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