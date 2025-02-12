Эвертон - Ливерпуль 12 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 12-02-2025 21:30
Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия), вместимость: 40569
12 Февраля 2025 года в 22:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 15-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эвертон - Ливерпуль, которое состоится 12 Февраля 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эвертон
Ливерпуль
Ливерпуль
Ливерпуль
|1
|вр
|Джордан Пикфорд
|15
|зщ
|Джейк О'Брайен
|6
|зщ
|Джеймс Тарковски
|32
|зщ
|Джеррэд Брэнтуэйт
|19
|зщ
|Виталий Миколенко
|37
|пз
|Джеймс Гарнер
|27
|пз
|Идрисса Гейе
|29
|пз
|Йеспер Линдстрём
|16
|пз
|Абдулайе Дукуре
|10
|нп
|Илиман Ндиайе
|14
|нп
|Бету
|1
|вр
|Алисон Бекер
|5
|зщ
|Ибраима Конате
|4
|зщ
|Вирджил ван Дейк
|26
|зщ
|Эндрю Робертсон
|84
|зщ
|Конор Брэдли
|38
|пз
|Райан Гравенберх
|10
|пз
|Алексис Мак Аллистер
|8
|пз
|Доминик Собослаи
|11
|нп
|Мохамед Салах
|18
|нп
|Коди Гакпо
|7
|нп
|Луис Диас
Главные тренеры
|Дэвид Мойес
|Арне Слот
История личных встреч
|24.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 0
|21.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 0
|13.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|2 : 0
|03.09.2022
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 0
|24.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|2 : 0
|01.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 4
|20.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|0 : 2
|17.10.2020
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 2
|21.06.2020
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|0 : 0
|05.01.2020
|Кубок Англии
|1/32 финала
|1 : 0
|08.02.2025
|Кубок Англии
|1/16 финала
|0 : 2
|01.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|4 : 0
|25.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|23-й тур
|0 : 1
|19.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|22-й тур
|3 : 2
|15.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 1
|09.02.2025
|Кубок Англии
|1/16 финала
|1 : 0
|06.02.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/2 финала. 2-й матч
|4 : 0
|01.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|0 : 2
|29.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|3 : 2
|25.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|23-й тур
|4 : 1
Текстовая трансляция
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Матч 15-го тура АПЛ между «Эвертоном» и «Ливерпулем», который был перенесён из-за урагана, состоится в среду, 12-го февраля, в 22:30 мск.
0'
❌ Встречу «Эвертон» — «Ливерпуль» перенесли из-за урагана.Игра отложена из-за неблагоприятных погодных условий Матч 15-го тура АПЛ между «Эвертоном» и «Ливерпулем» перенесён из-за урагана 0'Очередное подтверждение, что сдаваться нельзя никогда «Ливерпуль» мощно оторвался в АПЛ. Но такое отставание отыгрывали и «Сити», и другие клубы 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура АПЛ: «Эвертон» — «Ливерпуль». Начало мерсисайдского дерби запланировано на 15:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|23
|56
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|24
|50
| 3
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|24
|47
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|24
|43
| 5
Лига Европы
|Манчестер Сити
|24
|41
|6
|Ньюкасл Юнайтед
|24
|41
|7
|Борнмут
|24
|40
|8
|Астон Вилла
|24
|37
|9
|Фулхэм
|24
|36
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|24
|34
|11
|Брентфорд
|24
|31
|12
|Кристал Пэлас
|24
|30
|13
|Манчестер Юнайтед
|24
|29
|14
|Тоттенхэм Хотспур
|24
|27
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|24
|27
|16
|Эвертон
|23
|26
|17
|Вулверхэмптон
|24
|19
| 18
Зона вылета
|Лестер Сити
|24
|17
| 19
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|24
|16
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|24
|9