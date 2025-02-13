Юнион - Аякс 13 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 13-02-2025 19:45
Стадион: Руа Бодуэн - Конинг Будевейн (Брюссель, Бельгия), вместимость: 50093
13 Февраля 2025 года в 20:45 (+03:00). Лига Европы, 1/16 финала. 1-й матч
Главный судья: Донатас Румшас (Литва);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Юнион - Аякс, которое состоится 13 Февраля 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1/16 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Руа Бодуэн - Конинг Будевейн (Брюссель, Бельгия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Юнион
Брюссель, Бельгия
Аякс
Амстердам, Нидерланды
|49
|вр
|Антони Морис
|5
|зщ
|Кевин Мак Аллистер
|16
|зщ
|Кристиан Бёрджесс
|48
|зщ
|Федде Лейсен
|6
|зщ
|Камил ван де Перре
|28
|зщ
|Коки Матида
|27
|пз
|Ноа Садики
|24
|пз
|Шарль Ванхаутте
|25
|нп
|Анан Халаили
|12
|нп
|Промис Дэвид
|9
|нп
|Франьо Иванович
|22
|вр
|Ремко Пасвер
|3
|зщ
|Антон Гоэи
|37
|зщ
|Йосип Шутало
|15
|зщ
|Юри Бас
|4
|зщ
|Йоррел Хато
|18
|пз
|Дави Классен
|6
|пз
|Джордан Хендерсон
|8
|пз
|Кеннет Тейлор
|23
|пз
|Стивен Бергёйс
|20
|нп
|Бертран Траоре
|9
|нп
|Брайан Бробби
Главные тренеры
|Себастьен Поконьоли
|Франческо Фариоли
История личных встреч
|09.02.2025
|Бельгия — Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 25-й тур
|1 : 2
|02.02.2025
|Бельгия — Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 24-й тур
|2 : 1
|30.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|2 : 1
|26.01.2025
|Бельгия — Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 23-й тур
|0 : 4
|23.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 7-й тур
|2 : 1
|09.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|0 : 2
|02.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|2 : 1
|30.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|2 : 1
|23.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 7-й тур
|1 : 0
|19.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|19-й тур
|0 : 2