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Юнион - Аякс 13 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 13-02-2025 19:45
Стадион: Руа Бодуэн - Конинг Будевейн (Брюссель, Бельгия), вместимость: 50093
13 Февраля 2025 года в 20:45 (+03:00). Лига Европы, 1/16 финала. 1-й матч
Главный судья: Донатас Румшас (Литва);
Юнион
Аякс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Юнион - Аякс, которое состоится 13 Февраля 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1/16 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Руа Бодуэн - Конинг Будевейн (Брюссель, Бельгия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Юнион
Брюссель, Бельгия
Аякс
Амстердам, Нидерланды
49 Люксембург вр Антони Морис
5 Аргентина зщ Кевин Мак Аллистер
16 Англия зщ Кристиан Бёрджесс
48 Бельгия зщ Федде Лейсен
6 Бельгия зщ Камил ван де Перре
28 Япония зщ Коки Матида
27 Бельгия пз Ноа Садики
24 Бельгия пз Шарль Ванхаутте
25 Израиль нп Анан Халаили
12 Нигерия нп Промис Дэвид
9 Хорватия нп Франьо Иванович
22 Нидерланды вр Ремко Пасвер
3 Дания зщ Антон Гоэи
37 Хорватия зщ Йосип Шутало
15 Нидерланды зщ Юри Бас
4 Нидерланды зщ Йоррел Хато
18 Нидерланды пз Дави Классен
6 Англия пз Джордан Хендерсон
8 Нидерланды пз Кеннет Тейлор
23 Нидерланды пз Стивен Бергёйс
20 Буркина-Фасо нп Бертран Траоре
9 Нидерланды нп Брайан Бробби
Главные тренеры
Бельгия Себастьен Поконьоли
Италия Франческо Фариоли
История личных встреч
09.02.2025 Бельгия — Лига Жюпиле Лига Жюпиле. 25-й тур 1 : 2Юнион
02.02.2025 Бельгия — Лига Жюпиле Лига Жюпиле. 24-й тур Юнион2 : 1
30.01.2025 Лига Европы Общий этап. 8-й тур 2 : 1Юнион
26.01.2025 Бельгия — Лига Жюпиле Лига Жюпиле. 23-й тур 0 : 4Юнион
23.01.2025 Лига Европы Общий этап. 7-й тур Юнион2 : 1
09.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 22-й тур 0 : 2Аякс
02.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 21-й тур Аякс2 : 1
30.01.2025 Лига Европы Общий этап. 8-й тур Аякс2 : 1
23.01.2025 Лига Европы Общий этап. 7-й тур 1 : 0Аякс
19.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 19-й тур 0 : 2Аякс

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