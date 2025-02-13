Фенербахче - Андерлехт 13 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 13-02-2025 19:45
Стадион: Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция), вместимость: 47834
13 Февраля 2025 года в 20:45 (+03:00). Лига Европы, 1/16 финала. 1-й матч
Главный судья: Никола Дабанович (Черногория);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фенербахче - Андерлехт, которое состоится 13 Февраля 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1/16 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фенербахче
Стамбул, Турция
Андерлехт
Брюссель, Бельгия
|1
|вр
|Ирфан Эгрибаят
|95
|зщ
|Юсуф Акчичек
|37
|зщ
|Милан Шкриньяр
|21
|зщ
|Брайт Осайи-Самуэль
|18
|зщ
|Филип Костич
|34
|пз
|Софьян Амрабат
|13
|пз
|Фред
|53
|пз
|Себастьян Шиманьски
|10
|нп
|Душан Тадич
|97
|нп
|Аллан Сент-Максимен
|19
|нп
|Юссеф Эн-Несири
|26
|вр
|Колин Косеманс
|3
|зщ
|Лукас Хею
|34
|зщ
|Адриэлсон
|54
|зщ
|Киллиан Сарделла
|6
|зщ
|Людвиг Аугустинсон
|29
|пз
|Марио Струйкенс
|32
|пз
|Леандер Дендонкер
|10
|пз
|Яри Версхарен
|11
|нп
|Торган Азар
|12
|нп
|Каспер Дольберг
|21
|нп
|Сесар Уэрта
Главные тренеры
|Жозе Моуринью
|Давид Юбер
|Давид Юбер
История личных встреч
|08.11.2018
|Лига Европы
|Группа D. 4-й тур
|2 : 0
|25.10.2018
|Лига Европы
|Группа D. 3-й тур
|2 : 2
|29.08.2007
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 2
|15.08.2007
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 0
|09.02.2025
|Турция — Суперлига
|23-й тур
|0 : 2
|02.02.2025
|Турция — Суперлига
|22-й тур
|3 : 2
|30.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|2 : 2
|26.01.2025
|Турция — Суперлига
|21-й тур
|3 : 2
|23.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 7-й тур
|0 : 0
|09.02.2025
|Бельгия — Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 25-й тур
|2 : 0
|06.02.2025
|Кубок Бельгии
|1/2 финала. 2-й матч
|2 : 2
|02.02.2025
|Бельгия — Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 24-й тур
|1 : 0
|30.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|3 : 4
|26.01.2025
|Бельгия — Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 23-й тур
|4 : 1