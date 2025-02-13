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Фенербахче - Андерлехт 13 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 13-02-2025 19:45
Стадион: Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция), вместимость: 47834
13 Февраля 2025 года в 20:45 (+03:00). Лига Европы, 1/16 финала. 1-й матч
Главный судья: Никола Дабанович (Черногория);
Фенербахче
Андерлехт

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фенербахче - Андерлехт, которое состоится 13 Февраля 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1/16 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фенербахче
Стамбул, Турция
Андерлехт
Брюссель, Бельгия
1 Турция вр Ирфан Эгрибаят
95 Турция зщ Юсуф Акчичек
37 Словакия зщ Милан Шкриньяр
21 Нигерия зщ Брайт Осайи-Самуэль
18 Сербия зщ Филип Костич
34 Марокко пз Софьян Амрабат
13 Бразилия пз Фред
53 Польша пз Себастьян Шиманьски
10 Сербия нп Душан Тадич
97 Франция нп Аллан Сент-Максимен
19 Марокко нп Юссеф Эн-Несири
26 Бельгия вр Колин Косеманс
3 Дания зщ Лукас Хею
34 Бразилия зщ Адриэлсон
54 Бельгия зщ Киллиан Сарделла
6 Швеция зщ Людвиг Аугустинсон
29 Бельгия пз Марио Струйкенс
32 Бельгия пз Леандер Дендонкер
10 Бельгия пз Яри Версхарен
11 Бельгия нп Торган Азар
12 Дания нп Каспер Дольберг
21 Мексика нп Сесар Уэрта
Главные тренеры
Португалия Жозе Моуринью
Бельгия Давид Юбер
Бельгия Давид Юбер
История личных встреч
08.11.2018 Лига Европы Группа D. 4-й тур Фенербахче2 : 0Андерлехт
25.10.2018 Лига Европы Группа D. 3-й тур Андерлехт2 : 2Фенербахче
29.08.2007 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 2-й матч Андерлехт0 : 2Фенербахче
15.08.2007 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 1-й матч Фенербахче1 : 0Андерлехт
09.02.2025 Турция — Суперлига 23-й тур 0 : 2Фенербахче
02.02.2025 Турция — Суперлига 22-й тур Фенербахче3 : 2
30.01.2025 Лига Европы Общий этап. 8-й тур 2 : 2Фенербахче
26.01.2025 Турция — Суперлига 21-й тур Фенербахче3 : 2
23.01.2025 Лига Европы Общий этап. 7-й тур Фенербахче0 : 0
09.02.2025 Бельгия — Лига Жюпиле Лига Жюпиле. 25-й тур Андерлехт2 : 0
06.02.2025 Кубок Бельгии 1/2 финала. 2-й матч 2 : 2Андерлехт
02.02.2025 Бельгия — Лига Жюпиле Лига Жюпиле. 24-й тур 1 : 0Андерлехт
30.01.2025 Лига Европы Общий этап. 8-й тур Андерлехт3 : 4
26.01.2025 Бельгия — Лига Жюпиле Лига Жюпиле. 23-й тур Андерлехт4 : 1

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