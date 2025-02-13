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АЗ Алкмар - Галатасарай 13 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 13-02-2025 22:00
Стадион: АФАС (Алкмар, Нидерланды), вместимость: 19500
13 Февраля 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига Европы, 1/16 финала. 1-й матч
Главный судья: Жоау Педру Пиньейру (Португалия);
АЗ Алкмар
Галатасарай

Анонс матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АЗ Алкмар - Галатасарай, которое состоится 13 Февраля 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1/16 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: АФАС (Алкмар, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
АЗ Алкмар
Алкмар, Нидерланды
Галатасарай
Стамбул, Турция
1НидерландыврРоум Джейден Овусу-Одуро
30НидерландызщДенсо Касиус
3НидерландызщВаутер Гус
5ПортугалиязщАлешандре Пенетра
18НорвегиязщДавид Мёллер Вольфе
6НидерландыпзПер Копмейнерс
10НидерландыпзСвен Мейнанс
8НидерландыпзЙорди Класи
17НидерландыпзДжейден Аддай
23ШвецияпзМайкель Лахдо
9ИрландиянпТрой Пэрротт
1УругвайврФернандо Муслера
24ДаниязщЭлиас Йелерт
26КолумбиязщКарлос Куэста
42ТурциязщАбдюлькерим Бардакджи
21ТурциязщАхмед Кутуджу
7ВенгрияпзРоланд Шаллаи
20БразилияпзГабриэл Сара
8ГерманияпзКерем Демирбай
10БельгияпзДрис Мертенс
53ТурцияпзБарыш Алпер Йылмаз
77ИспаниянпАльваро Мората
Главные тренеры
БельгияМартен Мартенс
ТурцияОкан Бурук
История личных встреч
28.11.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 5-й турАЗ Алкмар1 : 1Галатасарай
09.02.2025Нидерланды — Эредивизия22-й турАЗ Алкмар2 : 0
06.02.2025Кубок Нидерландов1/4 финалаАЗ Алкмар3 : 1
02.02.2025Нидерланды — Эредивизия21-й тур0 : 2АЗ Алкмар
30.01.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 8-й тур4 : 3АЗ Алкмар
26.01.2025Нидерланды — Эредивизия20-й турАЗ Алкмар1 : 2
03.02.2025Турция — Суперлига22-й тур0 : 1Галатасарай
30.01.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 8-й тур2 : 1Галатасарай
25.01.2025Турция — Суперлига21-й турГалатасарай1 : 0
21.01.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 7-й турГалатасарай3 : 3
17.01.2025Турция — Суперлига20-й тур1 : 1Галатасарай

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