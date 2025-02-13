АЗ Алкмар - Галатасарай 13 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 13-02-2025 22:00
Стадион: АФАС (Алкмар, Нидерланды), вместимость: 19500
13 Февраля 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига Европы, 1/16 финала. 1-й матч
Главный судья: Жоау Педру Пиньейру (Португалия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АЗ Алкмар - Галатасарай, которое состоится 13 Февраля 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1/16 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: АФАС (Алкмар, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
АЗ Алкмар
Алкмар, Нидерланды
Галатасарай
Стамбул, Турция
|1
|вр
|Роум Джейден Овусу-Одуро
|30
|зщ
|Денсо Касиус
|3
|зщ
|Ваутер Гус
|5
|зщ
|Алешандре Пенетра
|18
|зщ
|Давид Мёллер Вольфе
|6
|пз
|Пер Копмейнерс
|10
|пз
|Свен Мейнанс
|8
|пз
|Йорди Класи
|17
|пз
|Джейден Аддай
|23
|пз
|Майкель Лахдо
|9
|нп
|Трой Пэрротт
|1
|вр
|Фернандо Муслера
|24
|зщ
|Элиас Йелерт
|26
|зщ
|Карлос Куэста
|42
|зщ
|Абдюлькерим Бардакджи
|21
|зщ
|Ахмед Кутуджу
|7
|пз
|Роланд Шаллаи
|20
|пз
|Габриэл Сара
|8
|пз
|Керем Демирбай
|10
|пз
|Дрис Мертенс
|53
|пз
|Барыш Алпер Йылмаз
|77
|нп
|Альваро Мората
Главные тренеры
|Мартен Мартенс
|Окан Бурук
История личных встреч
|28.11.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 5-й тур
|1 : 1
|09.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|2 : 0
|06.02.2025
|Кубок Нидерландов
|1/4 финала
|3 : 1
|02.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|0 : 2
|30.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|4 : 3
|26.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|20-й тур
|1 : 2
|03.02.2025
|Турция — Суперлига
|22-й тур
|0 : 1
|30.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|2 : 1
|25.01.2025
|Турция — Суперлига
|21-й тур
|1 : 0
|21.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 7-й тур
|3 : 3
|17.01.2025
|Турция — Суперлига
|20-й тур
|1 : 1